Il Consiglio regionale si illumina di lilla per la Giornata dei disturbi alimentari

La Giornata dei disturbi alimentari

Questa sera Palazzo del Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale della Toscana, si illuminerà di color lilla per celebrare la Giornata contro i disturbi alimentari, che è appunto contraddistinta da un fiocchetto lilla.

“Siamo felici di rinnovare il nostro impegno contro i disturbi alimentari – spiega il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – illuminare la casa della democrazia toscana di lilla è un gesto dal forte valore simbolico; ci auguriamo che aiuti a richiamare l’attenzione su di un problema così serio e diffuso, che richiede un’attenzione immediata da parte di tutti. È importante dare risonanza a queste problematiche spesso coperte dal silenzio, sensibilizzare l’opinione pubblica e far sentire meno solo chi ne soffre. È un messaggio di speranza. Insieme ce la possiamo fare”.

In Italia 3 milioni di persone sono affette da DCA

Dal 2018, per volere della Presidenza del Consiglio, è stata ufficialmente indetta la Giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, che si celebra in tutta Italia per sensibilizzare la popolazione su queste patologie, tra cui l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il disturbo da Binge-Eating, che utilizzano il corpo come mezzo per comunicare un disagio ben più profondo, e per porre attenzione sulle strategie per prevenire e combattere un fenomeno che richiede interventi tempestivi.

La giornata è stata promossa per la prima volta nel 2012 dall’Associazione “Mi Nutro di Vita”, l’iniziativa parte da un padre, Stefano Tavilla, che ha perso la figlia Giulia a soli 17 anni, in lista d’attesa per ricovero in una struttura dedicata alla bulimia proprio il 15 marzo.

In Italia circa 3 milioni di persone, pari al 5% della popolazione, si trovano a fare i conti con i disturbi del comportamento alimentare (Dca): l’8-10% delle ragazze e l’0,5-1% dei ragazzi soffrono di anoressia-bulimia. Il 95% sono donne, anche se sempre più numerosi sono gli uomini che manifestano questi sintomi e si rivolgono a strutture specializzate.