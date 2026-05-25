Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

Il latino diventa un videogioco: Beato Angelico protagonista del serious game degli studenti del Galluzzo

Si chiama “Ars et Anima” il serious game realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo del Galluzzo, nato per avvicinare i ragazzi al latino, alla storia dell’arte e al patrimonio culturale fiorentino

/ Costanza Baldini
Ars et Anima

Un videogioco educativo per avvicinare i ragazzi al latino, alla storia dell’arte e al patrimonio culturale fiorentino.

Si chiama “Ars et Anima” il serious game realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo del Galluzzo nell’ambito del progetto “CIVIS ETICA”, promosso insieme a Fondazione Franchi e 3D Academy, in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura.

Ambientato nel Convento di San Marco del Quattrocento, il gioco ha come protagonista il Beato Angelico, chiamato a confrontarsi con sei frati esperti di diverse discipline attraverso quiz e prove legate alla cultura latina, all’etimologia e ai modi di dire ancora presenti nella lingua italiana.

Obiettivo finale è completare la celebre Pala di San Marco.

Beato Angelico

Ars et Anima: un’esperienza immersiva e multidisciplinare

Il progetto nasce con l’intento di rendere il latino più vicino alle nuove generazioni attraverso un’esperienza immersiva e multidisciplinare che intreccia storia, arte, linguaggio e nuove tecnologie.

Gli studenti hanno partecipato attivamente a tutte le fasi del lavoro: dalla ricerca storica e linguistica alla progettazione narrativa, fino al doppiaggio dei personaggi.

Dal punto di vista tecnologico, Ars et Anima è stato sviluppato in 3D con Unreal Engine 5, utilizzando strumenti avanzati come Motion Capture, Lumen e Metahuman per creare un’esperienza realistica e cinematografica.

Acer donerà inoltre al Museo di San Marco una postazione dedicata per permettere a visitatori e scuole di provare il gioco direttamente all’interno del museo.

Il serious game sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma Steam, sul sito della Fondazione Franchi e successivamente sui canali digitali del Museo di San Marco e dell’IC Galluzzo.

Beato Angelico

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Redazione

Torna in Val d'Orcia La Posta Letteraria: Carlo Verdone tra gli ospiti della rassegna di Radicofani

Il 4 e il 5 luglio nel Bosco Isabella torna l'evento che unisce letteratura e attualità: in programma anche Francesco Cancellato e Anna Foa

Cultura / Redazione

Firenze, al via il restauro di Ponte Vecchio: è il primo grande intervento conservativo

Da lunedì 25 maggio partirà un'operazione sistematica di pulitura e valorizzazione estetica mai realizzata prima: il cantiere su piattaforme galleggianti

Cultura / Redazione

Strage di via dei Georgofili, le opere degli Uffizi salvate dall'esplosione ora in mostra a Palermo

Una esposizione straordinaria al Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dal 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, al 19 luglio, giorno dell'attetato in via D'Amelio

Cultura

"Mai stanca di vivere" il ritratto intimo di Oriana Fallaci nel libro di Riccardo Nencini

Cultura

Al Salone del Libro "DiMMi (diari multimediali migranti)" il progetto del Premio Pieve

Cultura

Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO: educare alla bellezza

Cultura

Mauro Corona: "I libri mi hanno aiutato ad avere meno dolore"

Cultura

La Regione investe sulla cultura: 45 editori e oltre 80 eventi al Salone del Libro di Torino

Cultura

Comunicare la scienza ai ragazzi: dalla Toscana il progetto Pianeta Galileo

I più popolari su intoscana

Innovazione / Redazione

I sensori per le radiazioni dell’Università di Pisa in viaggio con Artemis II

Attualità / Redazione

La Lastrense 2026: la ciclostorica inaugura il Giro d’Italia d’Epoca tra le colline fiorentine

Enogastronomia / Redazione

Il campionato nazionale della pasta fatta a mano arriva a Firenze

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.