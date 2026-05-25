Il latino diventa un videogioco: Beato Angelico protagonista del serious game degli studenti del Galluzzo

Ars et Anima

Un videogioco educativo per avvicinare i ragazzi al latino, alla storia dell’arte e al patrimonio culturale fiorentino.

Si chiama “Ars et Anima” il serious game realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo del Galluzzo nell’ambito del progetto “CIVIS ETICA”, promosso insieme a Fondazione Franchi e 3D Academy, in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura.

Ambientato nel Convento di San Marco del Quattrocento, il gioco ha come protagonista il Beato Angelico, chiamato a confrontarsi con sei frati esperti di diverse discipline attraverso quiz e prove legate alla cultura latina, all’etimologia e ai modi di dire ancora presenti nella lingua italiana.

Obiettivo finale è completare la celebre Pala di San Marco.

Beato Angelico

Ars et Anima: un’esperienza immersiva e multidisciplinare

Il progetto nasce con l’intento di rendere il latino più vicino alle nuove generazioni attraverso un’esperienza immersiva e multidisciplinare che intreccia storia, arte, linguaggio e nuove tecnologie.

Gli studenti hanno partecipato attivamente a tutte le fasi del lavoro: dalla ricerca storica e linguistica alla progettazione narrativa, fino al doppiaggio dei personaggi.

Dal punto di vista tecnologico, Ars et Anima è stato sviluppato in 3D con Unreal Engine 5, utilizzando strumenti avanzati come Motion Capture, Lumen e Metahuman per creare un’esperienza realistica e cinematografica.

Acer donerà inoltre al Museo di San Marco una postazione dedicata per permettere a visitatori e scuole di provare il gioco direttamente all’interno del museo.

Il serious game sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma Steam, sul sito della Fondazione Franchi e successivamente sui canali digitali del Museo di San Marco e dell’IC Galluzzo.

Beato Angelico