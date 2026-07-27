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“Il Pesa dell’amore”: a Tovaglia a Quadri 2026 la cena spettacolo che racconta eros, arte e memoria

Dal 10 al 19 agosto torna al Castello di Sorci ad Anghiari la manifestazione che unisce teatro, tradizione e cucina toscana, quest’anno con una storia ispirata alla figura dell’artista anghiarese Vittorangelo Polverini

/ Costanza Baldini
Tovaglia a quadri

Ad Anghiari torna uno degli appuntamenti più originali dell’estate toscana: dal 10 al 19 agosto, alle ore 20.15, il cortile del Castello di Sorci ospita la XXIX edizione di “Tovaglia a Quadri”, la cena spettacolo che da quasi trent’anni intreccia memoria, teatro e gastronomia in un racconto collettivo fatto di quattro portate.

Nata come una vera e propria “cena toscana con una storia da raccontare”, la manifestazione porta ogni anno in scena vicende legate alla memoria civile della comunità di Anghiari, capaci però di parlare a un pubblico più ampio, attraverso temi universali e profondamente umani.

Per il 2026 il titolo scelto è “Il Pesa dell’amore”, una storia che attraversa il rapporto tra corpo e sentimento, desiderio e spiritualità, attraverso un viaggio nella società di ieri e nelle sue contraddizioni.

Un tempo l’amore si imparava nei luoghi più nascosti, tra i bordelli di paese e le campagne, senza educazione sentimentale, senza parole capaci di raccontare emozioni e fragilità. Il corpo era spesso vissuto come vergogna, il sesso come un tabù, mentre il sentimento rimaneva qualcosa di difficile da nominare.

Eppure l’amore, nella sua forma più autentica, è anche arte. È proprio l’arte a cercare di spiegare ciò che sfugge alle parole, come accadde ad Vittorangelo Polverini, artista di Anghiari, conosciuto da molti come “Diavolo” per la forza e la sensualità delle sue opere, nelle quali carne e spirito si incontrano in un equilibrio inquieto e potente.

Le sue creazioni diventano il punto di partenza per una riflessione sull’Eros come energia vitale, sui corpi fragili e sulle relazioni umane: intrecci di anime e desideri che possono trasformarsi in legami preziosi oppure consumarsi come “stracci”. Una domanda accompagna tutta la narrazione: se il vero amore è l’incontro tra anima e corpo, quanto pesa davvero amare?

Lo spettacolo, che contiene linguaggio esplicito, è consigliato a un pubblico dai 14 anni in su.

Come da tradizione, il racconto teatrale sarà accompagnato dalla cucina tipica toscana, con un menu che valorizza i sapori del territorio. Gli ospiti potranno gustare crostini rossi e neri toscani, prosciutto e formaggio, bringoli al rinsugo finto, stracotto di chianina al Chianti, contorno, torcolo e cantucci, accompagnati da acqua, vino rosso DOC, vinsanto del contadino e caffè d’orzo al rum. Previsto anche un menu vegetariano.

L’appuntamento con “Tovaglia a Quadri 2026 – Il pesa dell’amore” è quindi un’occasione per vivere Anghiari attraverso una formula unica, dove il cibo diventa racconto e il teatro si trasforma in memoria condivisa. Un’esperienza che da ventinove anni restituisce voce alle storie di una comunità, dimostrando come le vicende locali possano ancora parlare a tutti.

Biglietti: ingresso €55 a persona per sera.
Castello di Sorci, Anghiari (Arezzo).
Dal 10 al 19 agosto 2026, ore 20.15.

Tovaglia a quadri – © pagina FB Tovaglia a Quadri

Informazioni sull’evento:

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