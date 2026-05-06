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In viaggio per i diritti delle donne: a Firenze “Mamma Mia” di Chiara Francini con Carlo Conti e Michele Bravi

Domenica 10 maggio per “La Toscana delle Donne”, il percorso per la parità di genere della Regione Toscana, al Teatro La Compagnia di Firenze una serata a ingresso gratuito su prenotazione

/ Redazione
Il vodcast “Mamma mia” di Chiara Francini

Un racconto intimo, ironico e profondamente contemporaneo sul rapporto tra madri e figli. In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio alle ore 18.30, il Cinema Teatro La Compagnia di Firenze ospita “Mamma Mia”, il nuovo vodcast ideato e condotto da Chiara Francini.

L’iniziativa – a ingresso gratuito su prenotazione – si inserisce nel percorso “In viaggio per i diritti delle donne” de La Toscana delle Donne, promosso dalla Regione Toscana, e propone un format originale che indaga il maschile contemporaneo attraverso l’unico elemento che accomuna tutti gli uomini: la madre.

Due puntate live del vodcast di Francini

Protagonista della serata sarà Chiara Francini, scrittrice, attrice e conduttrice tra le più versatili del panorama italiano, che dialogherà con due ospiti d’eccezione: il conduttore televisivo Carlo Conti e il cantautore vincitore della settima edizione di X Factor Michele Bravi che si sono resi subito disponibili e hanno condiviso l’intento del progetto de La Toscana delle Donne.

In programma due puntate inedite e speciali, pensate per il live, in cui il racconto della madre diventa una chiave per esplorare identità, emozioni e fragilità maschili.
Sono previsti i saluti istituzionali del presidente Eugenio Giani e dell’assessora alla cultura e alle pari opportunità, Cristina Manetti.

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