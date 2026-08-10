Incendi in Toscana: bonifiche a Firenzuola e Torre del Lago; roghi ad Anghiari e Massa Marittima

Incendi di Firenzuola e Torre del Lago, in corso attività di bonifica e controllo

Le fiamme sono state domate sia a Firenzuola sia nella Pineta di Levante tra Viareggio e Torre del Lago. In entrambe le aree sono attualmente in corso le operazioni di bonifica. Nel Mugello, dove l’incendio ha percorso oltre cinquanta ettari tra due valloni, otto squadre di volontari antincendio boschivo (AIB) e una ‘sentinella’ presidiano il terreno per intercettare eventuali ripartenze.

Nella Pineta di Levante la situazione richiede estrema attenzione: il terreno sabbioso permette al fuoco di camminare lentamente nel sottosuolo lungo radici e lettiera. Per evitare che risalga in superficie, sono al lavoro quindici squadre AIB affiancate da operai forestali e mezzi meccanici usati per delimitare le sezioni a rischio.

Nuovi roghi a Massa Marittima e Anghiari

Non c’è tregua per il sistema regionale AIB, chiamato a intervenire su due nuovi fronti. A Massa Marittima (Grosseto) le fiamme hanno colpito la macchia mediterranea in località Val Piano. Nonostante le raffiche di vento, l’intervento rapido di sette squadre a terra e due elicotteri regionali ha consentito di contenere tempestivamente il rogo.

Ad Anghiari (Arezzo) la situazione più complessa è a Montemercole, dove l’incendio si sta muovendo rapidamente lungo il crinale montuoso. La sala operativa ha inviato tre elicotteri regionali e diverse squadre a terra. Al momento le abitazioni vicine sono presidiate e non risultano minacciate direttamente.

Bollettino rischio incendi della Regione Toscana

La Regione Toscana, in collaborazione con il Consorzio LaMMA e Cnr-Ibe ha predisposto un sistema di previsione del rischio incendi boschivi sul territorio toscano. La classificazione del rischio è il frutto di una procedura condivisa a livello nazionale per individuare quattro livelli di pericolosità: basso (verde) – medio (giallo) – alto (arancio) – molto alto (rosso).

In questo periodo, la maggior parte della Toscana è colorata di arancione (rischio alto) e rosso (rischio molto alto).

Divieto di abbruciamenti

Non sono previste piogge significative per i prossimi giorni e anche le temperature resteranno elevate. Si invita caldamente al rispetto del divieto assoluto di abbruciamenti e ad evitare operazioni agricole o uso di strumenti che possono generare scintille in aperta campagna e durante le ore più calde.