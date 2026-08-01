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Jonathan Canini e Walter Santillo hanno ricevuto il Pegaso delle identità della Regione Toscana

Il prestigioso riconoscimento ha premiato l’attività dei due artisti legati alla Toscana nel loro percorso umano e culturale che racconta l’identità regionale valorizzandone gli elementi più caratteristici

/ Redazione

Sabato 1° agosto il presidente Eugenio Giani nella sala del palazzo comunale di San Miniato ha consegnato a Jonathan Canini e Walter Santillo il Pegaso delle identità della Regione Toscana.

Il prestigioso riconoscimento ha premiato l’attività dei due artisti legati alla Toscana nel loro percorso umano e culturale che racconta l’identità regionale valorizzandone tutti gli elementi più caratteristici.

Attore, regista, cabarettista e scrittore, Jonathan Canini è uno degli esponenti di quella Toscana che sa interpretare la voce delle nuove generazioni raccontandone con autenticità lo spirito e le esigenze usando il web, la scrittura ed il palcoscenico.

Walter Santillo vanta una carriera pluriennale di autore televisivo e teatrale e portano la sua firma, fra gli altri, il programma televisivo Cultura moderna, andato in onda nel 2016 per 20 puntate su Italia 1, lo spettacolo teatrale Panariello-Conti- Pieraccioni Il Tour e dal 2011 la rassegna MusicAward in scena all’Arena di Verona e di varie edizioni del Primafestival di Sanremo.

“La Toscana – ha detto il presidente Giani – è presente nelle diverse espressioni artistiche a livello nazionale e locale con voci e narrazioni che sanno raccontare l’attualità culturale nei suoi diversi aspetti, dalla musica al teatro fino alla comicità ed alla letteratura, con una cifra stilistica distintiva ed unica che sa rappresentare a figura intera l’identità regionale in tutte le sue sfumature”

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