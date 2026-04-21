La Toscana abbraccia la Savino Del Bene prima della Champions, Saccardi: “Esempio di successo”

Gonfalone d’Argento alla Savino del Bene

La Savino Del Bene Volley Scandicci si prepara per il secondo anno di fila alla Champions di Istanbul, con le final four che il 2 maggio la vedrà in campo, in semifinale, contro le padrone di casa della Eczacibasi Dynavit. Prima di partire, il Consiglio regionale della Toscana ha aperto le sue porte a una rapprentanza della squadra per conferirgli il Gonfalone d’Argento, la sua massima onorificenza. Il mister Marco Gaspari con le atlete Ekaterina Antropova (opposto della squadra e della Nazionale) e Linda Nwakalor (centrale) e il presidente Sergio Bazzurro hanno ricevuto il premio dalla presidente dell’Assemblea Stefania Saccardi.

Motivo del riconoscimento, la vittoria al campionato del mondo per club ottenuta in Brasile nella finale giocata contro Conegliano. “Oggi conferiamo il Gonfalone d’Argento alla Savino Del Bene Volley, un riconoscimento deciso nei mesi scorsi e consegnato oggi compatibilmente con gli impegni della squadra – ha detto Saccardi – Savino Del Bene è una realtà fortemente radicata nel territorio che, in poco più di dieci anni, ha raggiunto i vertici della Serie A1 e del panorama internazionale, grazie al valore delle atlete, dello staff e dell’intero club. Guardiamo con fiducia ai prossimi impegni europei, con l’auspicio che la squadra continui a portare in alto i colori della Toscana. I successi di questa squadra sono anche un esempio per i giovani – ha concluso Saccardi – lo sport non è solo competizione, ma educazione, socialità e crescita. È questo il risultato più importante, reso possibile anche dal lavoro prezioso di tante associazioni e volontari sul territorio”.

Le motivazioni del premio

Questa la motivazione del riconoscimento: “Il Consiglio regionale della Toscana conferisce il Gonfalone d’Argento, la massima onorificenza dell’Assemblea legislativa regionale, alla Savino Del Bene Volley di Scandicci, per uno straordinario percorso sportivo che ha portato questa società sul tetto del mondo. Il punto più alto di questa bellissima storia è il Campionato del Mondo per club 2025, conquistato in Brasile contro Conegliano al termine di una finale tutta italiana di altissimo livello”.

“Un successo storico – continua la motivazione – che consacra la Savino Del Bene Volley campione del mondo, portando Scandicci e la Toscana al vertice assoluto della pallavolo internazionale. Questo risultato rappresenta il culmine di un percorso di crescita costante che ha visto la società affermarsi progressivamente anche in Europa, con la qualificazione alla Champions League e le successive partecipazioni alle massime competizioni continentali, fino ai successi in Coppa CEV e in Challenge Cup, che hanno consolidato il club tra le realtà più importanti del volley europeo”.

La Savino Del Bene Volley “ha saputo costruire nel tempo un’identità sportiva forte, fatta di continuità progettuale, competenza tecnica e capacità di competere stabilmente con le migliori squadre internazionali, diventando un punto di riferimento della pallavolo femminile italiana. La sua storia nasce nel 2012 dall’incontro e dall’evoluzione di realtà sportive del territorio scandiccese, con l’impulso determinante del presidente Paolo Nocentini. Da quel progetto iniziale è iniziato un percorso di crescita rapido e strutturato, che ha portato prima alla scalata delle categorie nazionali e poi alla promozione in Serie A1 nel 2014. Da allora la società ha saputo consolidarsi ai massimi livelli del campionato italiano, diventando una presenza stabile nella Serie A1 e una delle espressioni più solide e competitive della pallavolo nazionale”.

“A nome del Consiglio regionale – aggiunge la presidente Saccardi – desidero esprimere le più sentite congratulazioni alla società, alla dirigenza, allo staff tecnico, alle atlete e a tutte le persone che hanno contribuito a questo straordinario percorso, che rende orgogliosa la Toscana. Con il conferimento del Gonfalone d’Argento, la Regione intende riconoscere non solo un grande successo sportivo, ma anche i valori di impegno, squadra, visione e radicamento territoriale che la Savino Del Bene Volley rappresenta con continuità e autorevolezza ai massimi livelli internazionali”.

Felice del riconoscimento, l’allenatore Marco Gaspari. “È un premio al lavoro delle atlete, dello staff tecnico e della società – ha detto. – Siamo cresciuti molto e ora sarà necessario alzare ancora l’asticella, perché non siamo più una squadra da scoprire”. “Non è mai scontato ricevere un riconoscimento – ha detto Ekaterina Antropova, opposto della squadra di Scandicci e della nazionale italiana. – Siamo davvero orgogliosi di questo Gonfalone d’argento, che è segno che il nostro impegno e i nostri successi hanno permesso di farci conoscere a tutta la Toscana. E siamo orgogliosi di affrontare, per il secondo anno di fila, le final four della Champions”. Anche Linda Nwakalor, centrale di Scandicci, si è detta orgogliosa del riconoscimento del Consiglio regionale: “Sarà di stimolo a impegnarci per fare sempre meglio”.