Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Storie/

L’enologo che da Montalcino porta la speranza (e il vino) nelle terre sconvolte dalla guerra

Roberto Cipresso è stato premiato con l’Oscar del vino dalla redazione di Bibenda 2026 per il progetto “Wine of silence”

/ Raffaella Galamini
Roberto Cipresso

Produzioni enoiche che arrivano spesso da territori lontani, sconvolti dalla guerra. Un modo per lanciare un messaggio di pace, speranza e resilienza dall’Iran all’Ucraina attraverso il vino. È il progetto “Wine of silence” ideato dall’enologo Roberto Cipresso di stanza a Montalcino.

Roberto Cipresso è stato premiato dalla redazione di Bibenda 2026 in una cerimonia di proclamazione di oltre 700 Cinque Grappoli, massimo riconoscimento della guida della Fondazione Italiana Sommelier (Fis) e dieci etichette eccellenti.

Cipresso ha così conquistato il secondo Oscar del Vino Bibenda a distanza di 20 anni dal primo e dopo 40 anni di attività tra le vigne e cantine in giro per il mondo. Winemaker e consulente di fama internazionale, ha sempre puntato sull’eccellenza e l’innovazione nel vino.

Il progetto “Wine of silence”

Dopo quasi quarant’anni – ha detto sul palco ricevendo l’Oscar dal fondatore Fis Franco Maria Ricci – vissuti nel mondo del vino, tra emozioni, incontri ed esperienze che mi hanno cambiato la vita, sento che è arrivato un nuovo tempo. Ho ricevuto tanto — dalla terra, dal vino e da persone speciali — e ora, superati i sessant’anni, avverto il bisogno profondo di restituire qualcosa”.

“Nasce così “Wine of silence”: in un’epoca in cui il vino viene spesso ridotto a moda, a tendenze passeggere o a contrapposizioni tra “naturale” e “tecnologico”, avvertiamo l’urgenza – ha detto Cipresso che nel progetto ha mobilitato anche una dozzina di colleghi – di riportarlo al suo valore più profondo e universale. Il vino non è soltanto una bevanda: è un messaggio di bellezza, un’affermazione di identità, una testimonianza di fatica e resilienza. È la voce di terre contese, di storie taciute a cui vogliamo dare coraggio e speranza”.

Cipresso ha ricordato ad esempio l’Ucraina che vanta un’eredità vitivinicola di ventisette secoli nella regione di Shabo, Odessa. “Qui la viticoltura resiste con vini di carattere. E ogni bottiglia, come il Telti Kuruk di Big Wines, afferma che la cultura e la vita fioriscono anche nell’ombra della guerra” ha aggiunto.

L’enologo Roberto Cipresso

Cipresso ha ricordato tra i vini “drammatici” dato che provengono da condizioni estreme anche quelli dell’Armenia. In una terra che è culla della viticoltura da oltre 6000 anni, basti pensare all’antica cantina Areni-1, l’industria vinicola locale si deve confrontare ogni giorno con tensioni regionali e confini chiusi.

Nonostante queste avversità, la cantina Keush, con il suo Arenì Noir, incarna l’anima autentica di una viticoltura eroica a piede franco” ha sottolineato l’enologo due volte Oscar del Vino Bibenda.

Non è da meno la produzione del vino persiano: “in Iran – ha concludeo Cipresso- ci siamo dovuti presentare come commercianti di frutta per portare i grappoli vendemmiati in Azerbaigian e in Armenia dove abbiamo potuto avviare il processo di vinificazione del vino persiano”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Storie / Raffaella Galamini

Quarant'anni tra sogni e soufflè per la scuola di cucina Cordon Bleu

Fondata da Cristina Blasi e Gabriella Mari è la più antica d'Italia in attività: per celebrare la ricorrenza un libro ne racconta la storia

Storie / Chiara Bianchini

Orizzonti torna in viaggio: tre stazioni ferroviarie che rinascono tra Garfagnana e Valtiberina

Castelnuovo di Garfagnana, Sansepolcro e Anghiari: tre interventi simbolo di rigenerazione urbana che trasformano luoghi abbandonati in nuovi poli di comunità, turismo e mobilità sostenibile

Storie / Simona Bellocci

Fabio Pezzini racconta Mario Tobino. "Rispettava il diritto di vivere la vita, anche nella follia"

Negli anni Sessanta entra nell'ospedale psichiatrico come guardia medica e lì incontra Tobino, scrittore e medico illuminato. Nella nostra intervista i lucidi ricordi di Pezzini che ci prende per mano e ci conduce negli anni vissuti nell'ex manicomio di Maggiano, a Lucca

Storie

Orizzonti, storie di rigenerazione urbana e sociale: le stazioni ferroviarie

Attualità

Alluvione di Firenze, le immagini del 4 novembre 1966

Storie

Storie di Sport. Emma Villas Codyeco Lupi Siena: l’unione che fa la forza

Storie

Storie di sport. Eric Fantazzini: dal martello al bob, verso Milano-Cortina

Storie

Storie di Sport. Ekaterina Antropova: emozioni d’oro, dal Mondiale alle prossime sfide con Scandicci

Storie

Orizzonti, storie di rigenerazione urbana e sociale: Cascina

I più popolari su intoscana

Viaggi / Clara D'Acunto

L’autunno colora la Toscana, cinque percorsi tra natura e sapori

Viaggi / Chiara Bianchini

A bordo dei treni minerari per scoprire la Toscana underground

Enogastronomia / Marta Mancini

“Mangiarsi le parole”: a Firenze un festival dove il cibo incontra i libri

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.