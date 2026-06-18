L’intelligenza artificiale motore delle sei start-up selezionate dal progetto Hubble

FoundersNight-13

Sono sei le startup selezionate per la nuova edizione del programma di accelerazione Hubble – il progetto di Fondazione Cr Firenze e Nana Bianca con la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università degli Studi di Firenze – dedicato alle realtà più innovative. La novità di quest’anno è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non più come funzione, ma come motore dell’intero progetto.

I progetti selezionati sono stati ideati da team con un’età media di 30 anni: cinque startup su sei sono state fondate nel 2025 e quattro hanno sede in Toscana.

Le start-up pronte a diventare imprese

AI on-premise per la manifattura, robotica agricola elettrica, Generative Engine Optimization, GRC automatizzata, computer vision per il vintage di alta gamma, logistica circolare: sono questi i progetti selezionati. Ciascuno avrà a disposizione un contributo iniziale di 60mila euro, con ulteriori 40mila opzionali legati alle performance, supporto dalla rete di di Nana Bianca, quattro mesi di formazione intensiva e l’accesso ai servizi digitali per lo sviluppo del business negli spazi di coworking dell’Innovation Center di Firenze.

Le start-up selezionate sono sei. C’è Antiqa, il marketplace digitale dedicato alla gioielleria vintage certificata, che aiuta gioiellieri e collezionisti a vendere e acquistare pezzi autentici in modo semplice e sicuro. L’intelligenza artificiale genera in automatico le inserzioni, suggerisce il prezzo a partire dai comparabili di mercato e supporta la verifica di autenticità dei pezzi.

C’è Cyber Companion, progetto di Framework Security, ossia una piattaforma unificata di governance, rischio e sicurezza. Poi Helpiness che digitalizza la logistica delle donazioni dei prodotti invenduti agli enti non profit: le imprese pubblicano le eccedenze di magazzino e gli enti richiedono ciò di cui hanno bisogno, con matching automatizzato tra domanda e offerta e tracciamento di ogni transazione.

Spazio anche all’innovazione in agricoltura, con E:DEN che porta la robotica nei campi: un veicolo agricolo elettrico compatto e multifunzione, collegato a una piattaforma AI per il il monitoraggio ambientale e l’ottimizzazione operativa dei dati raccolti. L’obiettivo è rendere la meccanizzazione sostenibile, sicura e accessibile alle piccole e medie realtà agricole.

Pluma porta invece l’AI generativa dentro la fabbrica senza far uscire un solo dato dall’azienda. RankWit AI presidia il campo di battaglia della prossima generazione della ricerca online: le decisioni d’acquisto iniziano sempre più spesso dentro una conversazione con un’AI, e per i brand la visibilità nelle risposte è il nuovo posizionamento. La piattaforma monitora come, quanto e in quale contesto un brand viene citato da ChatGPT, Google AI Overviews, Gemini e Perplexity, analizza le fonti che alimentano quelle risposte, restituisce insight operativi e automatizza l’ottimizzazione dei contenuti.

Cosa è Hubble

Hubble è un programma di accelerazione tecnologico, attivo dal 2017 e realizzato da Nana Bianca e da Fondazione CR Firenze in collaborazione con la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università degli Studi di Firenze. In otto anni ha aiutato la crescita di 57 startup, dando lavoro stabile a oltre 200 persone.

Tra i casi di successo usciti dal programma ci sono realtà come Rifò, brand in grande crescita nella moda circolare, Spacest negli affitti immobiliari a lungo termine, Schoolr per il recupero degli anni scolastici, ed Equixly, cybersecurity company con una valutazione di oltre 40 milioni.