Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Innovazione/

L’orzo riesce a germinare anche dopo un allagamento grazie ai geni: lo studio della Sant’Anna

Uno studio della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore, ha individuato una regione del genoma di alcune varietà di orzo tolleranti a precipitazioni estreme: nuove prospettive per rendere le colture più resilienti al cambiamento climatico

/ Redazione
Chiara Pucciariello e Eva Marìa Gòmez Álvarez, Scuola Sant’Anna

Nel Dna di alcune varietà di orzo sono stati individuati dei geni che permettono alla pianta di tollerare le precipitazioni estreme: grazie a loro, la pianta riesce infatti a germinare anche se il terreno è allagato.

La scoperta si deve allo studio italiano guidato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con la Scuola Normale Superiore, pubblicato sulla rivista Plant Physiology.

Si aprono così nuove strade per rendere le colture più resistenti ai cambiamenti climatici, una sfida cruciale per l’agricoltura del futuro in un contesto di crescente instabilità.

I ricercatori coordinati da Chiara Pucciariello hanno analizzato una vasta collezione di varietà locali di orzo provenienti da Europa, Asia e Africa, integrando i dati genomici con informazioni storiche sulle precipitazioni delle aree di origine.

Sono così riusciti a individuare una specifica regione del Dna che sembra essere coinvolta nella capacità dei semi di germinare dopo eventi di allagamento.

“Questo risultato – commenta Pucciariello – evidenzia la possibilità di identificare varietà di orzo capaci di germinare dopo eventi estremi, tramite l’esplorazione dei regimi di precipitazione registrati nelle rispettive aree di coltivazione”.

Grazie a ulteriori esami, gli autori dello studio hanno poi stabilito che la regione identificata contiene geni associati alla struttura del seme e alla dormienza, uno dei meccanismi con cui le piante riescono a ritardare la germinazione in caso di condizioni ambientali sfavorevoli: due processi fondamentali per assicurare che la pianta possa tollerare un allagamento.

I risultati rappresentano, dunque, un importante passo avanti per capire le basi molecolari che permettono all’orzo di resistere a condizioni avverse.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Innovazione / Ilaria Giannini

Italian Lifestyle: due startup toscane protagoniste del programma di accelerazione fiorentino

Knitronix, con i sensori intelligenti, e Why Only White, con una piattaforma di realtà aumentata per l’industria, sono state selezionate dall’iniziativa di Intesa Sanpaolo Innovation Center e Fondazione CR Firenze

Innovazione / Ilaria Giannini

Robot, droni e intelligenza artificiale: la nuova frontiera della tutela del mare in Toscana

Università, startup e istituzioni stanno sviluppando soluzioni hi-tech per monitorare i fondali e le coste e contrastare l’inquinamento

Innovazione / Giulia Rafanelli

Genio umano e intelligenza artificiale: il Festival Digitale Popolare arriva a Firenze

Dopo il successo di quattro edizioni nella città della Mole, il festival ideato e promosso da Fondazione Italia Digitale arriva a Firenze, prima tappa del tour che lo porterà in varie realtà italiane. Di Costanzo (presidente FID): "Affronteremo il rapporto tra genio umano e intelligenza artificiale mettendo la persona al centro"

Innovazione

Valdichiana Senese, l'innovazione digitale per il futuro del territorio

Innovazione

Punti digitale facile, 162 mila cittadini supportati: servizio attivo fino al 30 giugno 2026

Innovazione

I servizi digitali della Regione Toscana: cancelleria per il cittadino

Innovazione

I servizi digitali della Regione Toscana: Rete dei Suap, Star

Innovazione

I servizi digitali della Regione Toscana: i servizi per gli studenti e le studentesse

Innovazione

Livorno e Castagneto Carducci, la costa dell’innovazione digitale

I più popolari su intoscana

Viaggi / Raffaella Galamini

Viaggio d’autunno sul Monte Amiata tra funghi, castagne e olio di Seggiano

Innovazione / Redazione

I gusci di mandorla diventano dispositivi elettronici biodegradabili: lo studio della Sant’Anna di Pisa

Innovazione / Redazione

Prato, innovativo modello di stimolazione cognitivo-motoria per i pazienti ricoverati in terapia intensiva

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.