Maltempo e freddo, è allerta ghiaccio nelle zone interne

La costa toscana e l’Arcipelago sono interessate anche per sabato 10 gennaio da residue mareggiate, per questo che la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte.

allerta 10 gennaio 2026

Per quanto riguarda le zone interne invece, nelle ore notturne e nella mattinata di domenica 11 gennaio le temperature sotto lo zero determineranno la formazione di ghiaccio, che potrà causare localizzati problemi negli spostamenti e disagi a carattere locale.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida dalla mezzanotte fino alle 10 di domenica dall’Alto Mugello fino a tutta la zona dell’Appennino aretino, senese ed amiatino.

