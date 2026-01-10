Il portale ufficiale della Toscana

Maltempo e freddo, è allerta ghiaccio nelle zone interne

Temperature sotto lo zero attese nell’Alto Mugello e in tutta la zona dell’Appennino aretino, senese ed amiatino

/ Redazione
Impronte nella neve

La costa toscana e l’Arcipelago sono interessate anche per sabato 10 gennaio da residue mareggiate, per questo che la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte.

allerta 10 gennaio 2026

Per quanto riguarda le zone interne invece, nelle ore notturne e nella mattinata di domenica 11 gennaio le temperature sotto lo zero determineranno la formazione di ghiaccio, che potrà causare localizzati problemi negli spostamenti e disagi a carattere locale.
La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida dalla mezzanotte fino alle 10 di domenica dall’Alto Mugello fino a tutta la zona dell’Appennino aretino, senese ed amiatino.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo

