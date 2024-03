Frana strada d’accesso al parco della pace di S. Anna di Stazzema

Il tratto di strada che ha ceduto a Camaiore

Continua l’allerta meteo di codice ‘giallo’ la mattina di lunedì 4 marzo, per tutta la costa, la Garfagnana, la lucchesia, l’entroterra livornese, le valli dell’Ombrone e del Fiora . Fino alla tarda nottata, raffiche fino a localmente 70 km/h sull’Arcipelago e mare agitato.

L’ondata di maltempo ha causato incidenti, frane e smottamenti con ripercussioni sulla viabilità. La chiusura della strada di accesso a Sant’Anna di Stazzema, in località Monteggiori, è stata disposta dal sindaco di Camaiore Marcello Pierucci a seguito di un cedimento dell’asfalto dopo le piogge degli ultimi giorni.

“Il provvedimento -commenta il sindaco di Camaiore- si è reso necessario per poter disporre le necessarie verifiche tecniche per decidere come intervenire in maniera definitiva, speriamo sin dai prossimi giorni“. La misura è stata condiviso con il sindaco di Stazzema Maurizio Verona.

L’appello dei sindaci per un rapido intervento

“In questo momento Camaiore deve essere coadiuvato da tutti, anche dalla Toscana perché questa viabilità, che è già una viabilità montana, serve per raggiungere il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema – ha spiegato Verona -. Occorre procedere rapidamente al ripristino con le risorse. Abbiamo come Parco già tantissime visite prenotate da centinaia di scuole da tutta Italia. La chiusura disposta crea ostacoli fisici enormi per raggiungere il Parco nazionale della Pace”.

Problemi per l’accesso al parco della pace

Il sindaco ha ricordato che esiste un percorso alternativo esiste ma “limita ulteriormente l’accesso a pullman rispetto alla viabilità normale e comporta costi ulteriori per le scuole. Garantire accesso a luoghi come il Parco nazionale della Pace è oggi quanto mai necessario in un momento storico in cui guerre e discriminazioni sono di stringente attualità, per il significato che tali luoghi hanno da un punto di vista sociale e culturale e nella formazione di studenti e studentesse”.

Forti disagi per la viabilità a Camaiore

Il cedimento sulla strada di Santa Lucia, oltre a rendere impossibile raggiungere il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, inoltre costringe ad allungare il percorso per arrivare anche all’ospedale Versilia.

Chiusa al transito a tutti i veicoli e pedoni via Balza Fiorita, strada che dal bivio di Santa Lucia porta al bivio Culla/S.Anna/ Montebello. Pertanto per raggiungere le frazioni di Monteggiori e Santa Lucia si passa solo da Capezzano Pianore, mentre per Sant’Anna la Culla solo da Camaiore.

Due incidenti mortali intorno a Pistoia

Due incidenti stradali mortali a breve distanza di tempo si sono registrati nella serata di domenica 3 marzo intorno a Pistoia dove si è abbattuto il maltempo con piogge insistenti che hanno reso l’asfalto sdrucciolevole in tutta la provincia.

Un uomo di 74 anni è morto in un sinistro sulla strada statale 66 Modenese, sulle colline che dietro Pistoia portano sull’Appennino e poi in Emilia. L’auto che guidava, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il muro di una casa mentre dalla montagna procedeva verso Pistoia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e della Misericordia di Pistoia, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Un altro incidente stradale mortale è avvenuto intorno alle 21.30, nel comune di Agliana, in via di Settola. Nell’incidente ha perso la vita un uomo. La dinamica è tutta da accertare, i rilievi sono in corso ma anche in questo caso non viene escluso il fondo viscido della carreggiata. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco.