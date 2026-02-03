Me.toscana.it: crescono i servizi online per i cittadini sul portale con assistente virtuale della Regione

Toscana digitale

L’integrazione con la piattaforma per i pagamenti Iris e un catalogo di servizi digitali sempre più ricco che includerà anche quelli dei Comuni. Sono queste le nuove funzionalità di Me.toscana.it, il portale attivo dallo scorso ottobre nato per offrire ai cittadini informazioni sulla Regione e prestazioni “su misura”, grazie anche a un assistente virtuale (“Chiedilo a me”) basato sull’intelligenza artificiale.

Giani: “Istituzioni e cittadini più vicini”

Il cuore della piattaforma infatti è il sistema basato su Intelligenza Artificiale Generativa che risponde in linguaggio naturale a quesiti su bandi, concorsi e opportunità, attingendo da fonti ufficiali della Regione, garantendo trasparenza e attendibilità delle informazioni.

Le novità di Me.toscana.it, che sono state presentate questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati, saranno pienamente fruibili a partire dal 15 febbraio.

“La Toscana non ha semplicemente creato un nuovo sito – ha osservato il presidente della Regione Eugenio Giani – ma ha inaugurato una nuova modalità di relazione che avvicina istituzione e cittadino. Me.toscana.it rispecchia un modello di pubblica amministrazione trasparente, che semplifica la vita quotidiana, massimizza l’impatto delle politiche regionali sul territorio e pone la Toscana all’avanguardia nel panorama della PA digitale italiana”.

I nuovi servizi disponibili sulla piattaforma

Con i recenti aggiornamenti della piattaforma, l’utente potrà accedere ai servizi regionali di pagamento online (ad es. bollo auto, esercizio caccia e pesca, prestazioni sanitarie) e visualizzare la propria posizione debitoria, disponibili nella sezione notifiche della propria area personale. Tra le novità anche la connessione con la piattaforma GeA (Gestionale Ambientale) della Regione Toscana, il sistema informatizzato ufficiale per la presentazione, gestione e consultazione telematica delle istanze relative alla Valutazione di Impatto Ambientale.

“Stiamo segnando il passaggio definitivo della Regione Toscana da un modello di amministrazione reattiva a una PA proattiva, che non aspetta l’utente ma lo raggiunge – ha spiegato l’assessore regionale all’innovazione digitale e semplificazione Alberto Lenzi – puntiamo a superare la frammentazione delle informazioni e la complessità della burocrazia con un ecosistema in ascolto, che grazie all’IA si adatta agli interessi del cittadino, assicurando inclusione e accessibilità, anziché costringere a inseguire l’amministrazione tra decine di siti diversi”.

Gli ultimi sviluppi della piattaforma giungono dopo quelli rilasciati nei mesi scorsi, che già consentivano agli utenti, accedendo all’area personale, di poter effettuare il cambio medico o consultare il fascicolo sanitario elettronico, nonché ricevere risposte personalizzate su bandi, concorsi e opportunità.

Tra ottobre e novembre 2025, Me toscana.it ha lanciato 47 campagne di newsletter tematiche, focalizzate sulla promozione delle prestazioni di Arti e Centri per l’Impiego e sulle opportunità del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), sul Programma di Sviluppo rurale 23-27, sulle attività ed eventi della Direzione regionale Cultura. Il sistema ha guidato i neodiplomati tra borse di ricerca e incentivi alla formazione.

“Il progetto ha una forte valenza innovativa – ha commentato l’assessora regionale alla comunicazione Cristina Manetti – e ora siamo impegnati a elaborare campagne di comunicazione per far conoscere sempre di più questa porta di accesso unica alla pubblica amministrazione toscana”.