Natale a Firenze: Ponte Vecchio e via Gioberti illuminati per le feste

Il capoluogo toscano si veste di luce per le festività natalizie: inaugurato un vero e proprio tunnel luminoso su Ponte Vecchio

Le luci di Natale in Via Gioberti

Ponte Vecchio a Firenze si è illuminato per Natale: ieri c’è stata l’accensione delle luci grazie al lavoro dell’Associazione Ponte Vecchio, composta da gioiellieri, orefici e argentieri dell’area, col coordinamento della Confcommercio fiorentina.

L’impianto prevede una serie di archi in alluminio realizzati su misura, dotati di un profilo luminoso a led bianco caldo, arricchito da punti flash a luce bianca fredda.
Gli archi introducono un vero e proprio tunnel luminoso, completato ai lati da tendine a pioggia sempre in tonalità calda con piccoli inserti flash. La piazzetta centrale del ponte – il tradizionale punto di sosta dei visitatori – è stata ulteriormente impreziosita da una serie di lampadari luminosi.

Luci di Natale su Ponte Vecchio

All’accensione delle luci hanno partecipato tra gli altri il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e al direttore generale Franco Marinoni, la sindaca di Firenze Sara Funaro e l’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini.
L’atmosfera del Natale è unica e straordinaria, dobbiamo mettere in campo tutte quelle che sono le risposte sia per la valorizzazione del commercio della nostra città ma anche tutte le tante altre iniziative che stanno nascendo dal punto di vista benefico sul territorio per i nostri cittadini”, ha spiegato la sindaca Sara Funaro.

Tre giorni fa erano state accese le luminarie natalizie in Via Gioberti, realizzate dal Centro commerciale naturale “Le Cento Botteghe di via Gioberti”.

Lungo gli 800 metri della strada sono stati installati sessanta fili luminosi LED bicolor – luce calda e fredda – alternati per un effetto vibrante, più elementi sospesi in stile pop natalizio come lollipop, stick caramellati e fiocchi di neve. Alle estremità della via tornano le scritte luminose ‘Le Cento Botteghe’.

