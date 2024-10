Next Generation Fest: storie, protagonisti, interventi della lunga maratona live

Il professore Umberto Galimberti riceve il Pegaso della Regione dal palco del Ngf24

È in corso al Teatro del Maggio a Firenze la terza edizione di Next Generation Fest, evento dedicato ai giovani con una maratona di oltre tredici ore tra interventi, interviste ed esibizioni dal vivo : migliaia di ragazze e ragazzi ad alternarsi in platea nell’arco di tutta la giornata, una sessantina di ospiti dal palco principale e altri ancora nel salotto televisivo del Garden Talk.

In apertura i saluti del Ministro dello Sport Andrea Abodi, l’introduzione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e l’intervento di Bernard Dika, ideatore del Next Generation Fest e portavoce del presidente Giani con delega alle politiche giovanili.

Abodi: giovani protagonisti, politici ascoltatori

“Giovani protagonisti e noi politici ascoltatori”. Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi sintetizza così lo spirito dell’iniziativa toscana. “Ma è importante anche – aggiunge – che gli impegni che prendiamo oggi e che abbiamo preso l’anno scorso trovino poi riscontro”.

Abodi è il ministro che attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale finanzia interamente Ngf, l’evento della Generazione Z organizzato dalla Regione Toscana e Giovanisì.

Parla del servizio civile universale a cui sono state garantite fondi nella prossima finanziaria per consentire una programmazione treinnale e si sofferma sul nuovo “servizio civile agricolo”. “Un anno – precisa a proposito del Servizio Civile – che si decide di dedicare al bene comune, un allenamento alla generosità sociale la cui partecipazione vogliamo premiare nei concorsi pubblici ”.

Il ministro Abodi a Ngf24

Poi alcune riflessioni sull’abbattimento del muro di Berlino il 9 novembre 1989, filo rosso di questa edizione, sulla libertà e sul “contatto con la storia, che non bisogna mai perdere”. “La libertà è un bene supremo ed ossigeno dell’anima delle persone di cui noi oggi possiamo godere ma che va difesa ogni giorno, anche con la partecipazione, e ne dobbiamo essere consapevoli”, conclude ricordando Jan Palach, studente universitario di 21 anni che il 16 gennaio 1969 si dette fuoco in piazza San Venceslao a Praga in segno di protesta contro i carri armati sovietici. “Un giovane – sottolinea Abodi – che per non accettare la privazione della libertà ha dato la vita”.

La comicità e il sogno di Ginevra Fenyes

Sul palco di NGF24 l’attrice comica e cantante fiorentina Ginevra Fenyes: “Ho studiato canto molto più che la recitazione, ma cerco di integrare la comicità in tutto quello che faccio nella misura in cui la comicità è parte integrante del mio modo di essere, è personalità più che professione. Nella musica la comicità cerco di lasciarla fuori”.

Ginevra Fenyes a Ngf24-25

“I lavori sono tutti belli – ha aggiunto-. Molti non hanno un sogno, ma i sogni si scoprono sbagliando. Ai giovani, dunque, consiglio di sbagliare. In una produzione in serie, come quella che contraddistingue il mondo odierno, si nota l’oggetto difettoso. Siate l’effetto difettoso. Dalle crepe escono le cose più belle. Chiedete aiuto. Urlate quello che sapete fare. Qualcuno vi vedrà. Non importa che vi vedano tutti, basta che vi veda qualcuno. Quando vi chiederanno che lavoro fate, se un domani potrete rispondere ‘me stesso’, avrete vinto la vostra scommessa. Il sogno si scopre addormentandosi e perdendo tutte le forze”.

Clara riceve il Pegaso della Regione sul palco di Ngf24

Clara: giocarsi con coraggio ogni opportunità

Sul palco arriva Clara, la cantante – per metà origini toscane, da Pontremoli – che ha vinto Sanremo Giovani 2023 e che nel 2024 a Sanremo è tornata ed ha pubblicato il suo primo album.

“Vent’anni è un’età difficile: non sai ancora cosa vuoi fare – racconta da ventenne che sto coronando i propri sogni – e molti fanno cose che non amano. Le opportunità arrivano una volta sole ed occorre giocarsele con coraggio”.

A consegnarle il premio riservato a tutti gli ospiti del Next Generation Fest è Antonio Mazzeo, il presidente del Consiglio regionale della Toscana. “Vedervi dal basso è bello, ma dal palco siete bellissimi: siete tanti e siete il futuro – dice – Siete il volto più bello della Toscana. È incoraggiante vedervi così attenti e partecipi”.

Domenicali: non bisogna avere paura di sbagliare

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group, grandi risultati in Ferrari, Audy e Lamborghini si collega da Barcellona in Spagna. “L’Italia è un Paese straordinario – dice -, ma spesso abbiamo paura di sbagliare. Invece non dobbiamo avere questo tipo di sentimento. La passione ci deve guidare. Bisogna saper cogliere gli spunti che il mondo e la vita ci donano”.

“Bisogna saper scommettere – aggiunge – e credere in noi stessi. Lo sport ci insegna tanto. Ci insegna che da soli non si può essere vincente e che il lavoro di squadra è importante. Il mondo delle corse e dei motori, in particolare, ha sempre visto l’Italia protagonista”. “Abbiamo le capacità e le risorse per fare cose importanti – conclude -. Le giovani generazioni devono essere incoraggiate nella sfida che le aspetta”.

Il coraggio e la forza di volontà di Nina Rima

“Ho sempre affrontato con grande tenacia le sfide della vita e ho imparato anche a credere molto nel destino, perché ciò che ci succede sicuramente ha qualcosa da insegnarci”, dice sul main stage di NGF24 Nina Rima, che si definisce modella bionica e sui sociale ha mostrato la sua disabilità come un punto di forza e inclusione.

Nina Rima a Ngf24

“Se parliamo dell’incidente che ho avuto a soli 17 anni e avevo solo due opzioni: o rialzarmi e affrontare quello che mi era successo o lasciarmi andare. A 17 anni è impossibile non crederci”, afferma Nina che subito dopo aggiunge: “Tutto questo mi ha insegnato quanto valga la vita“.

“Ai giovani che stanno affrontando difficoltà che sembrano insormontabili dico che la vita spesso è come stare sulle montagne russe, non sempre possiamo avere tutto, ma va bene così, perché serve tutto, anche i momenti no. E’ importante imparare a convivere con il nostro dolore e soprattutto a capire ciò che ci fa stare bene. La mia disabilità è una questione di normalità. Anche se ci sono gli haters, l’importante è essere convinto di quello che fai”, ha concluso.

Chiara Ceseri sul palco del Ngf24

La Spider Girl Chiara Ceseri

“Il momento più importante della mia carriera è stato quando ho partecipato alle qualifiche olimpiche, riuscire a far parte di una cosa così grande come le Olimpiadi ed essere ad un passo dall’andarci. Il mio obiettivo è riuscire a far sì che le persone, quando mi vedono ballare, dicano: lei è Spider Girl. Voglio trasmettere emozioni quando ballo”. Sono le parole di Chiara Ceseri, in arte Spider Girl, campionessa di breaking a soli 17 anni, subito dopo la sua live performance sul main stage di NGF24.

Il dottor Maurizio Varese e Ubaldo Pantani per la campagna contro l’azzardopatia

La battaglia contro l’azzardopatia

Ci sono giochi buoni, che educano e aiutano a crescere e socializzare, e giochi cattivi. Il gioco d’azzardo è uno di questi. Ne parla Maurizio Varese, che racconta il progetto contro l’azzardopatia dell’Asl Toscana Nord Ovest finanziato dalla Regione.

“Il gioco positivo – spiega Maurizio Varese, medico della Asl – è quello fatto per il piacere di giocare e dove conta l’abilità. Nel gioco d’azzardo non conta l’abilità del giocatore e la sola regola matematica certa è che più si gioca e più si perde”. Una malattia, quando uno ne diventa schiavo: in tal caso è raccomandato rivolgersi ad un centro per le dipendenze e chiedere aiuto.

Troppi adulti ma anche ragazzi ci cadono. Una spirale la cui attrazione è proporzionale alla differenza tra puntata e possibile vincita, ma anche – racconta il medico – dall’imprevidibilità della risposta alla giocata e dal piacere indotto dalla produzione di dopamina, che nel cervello di un giocatore incallito si genera non solo quando uno vince ma anche quando uno perde”.

Testimonial del progetto Ubaldo Pantani, imitatore, comico e attore di Cecina. “Tutti i giocatori d’azzardo sono dei bugiardi spaventosi, come i tossicodipendenti. Dunque inventate come fanno loro – consiglia – e recitate una parte per convincere magari un amico a rivolgersi ad un centro specializzato”.

Gazzoli a Ngf24

Gazzoli: i social da soli non bastano per il successo

I social possono portare al successo immediato? Non è vero. Così come non vanno demonizzati i fallimenti, che sono comunque esperienze. Ne parla Gianluca Gazzoli, podcaster, autore e conduttore.

“Le competenze che un ragazzo dovrebbe sviluppare sono tante per fare il mio lavoro, dai video alla radio. Ma ognuno deve vivere il proprio percorso, artistico e non, come ritiene più opportuno” dice. “Adesso c’è questo grande fraintendimento che con i social si possa avere tutto dall’oggi al domani – ammonisce – ma solo chi riesce a costruirsi un percorso vero riesce a resistere. Così partendo da un progetto indipendente su Youtube sono arrivato a milioni di visualizzazioni e sulle pagine dei giornali di tutto il mondo”.

Gianluca Gazzoli riceve il Pegaso della Regione sul palco del Ngf24

Nella sua esperienza sottolinea di aver ricevuto tante ispirazioni. “Ricordo una puntata indimenticabile con Valentino Rossi, ma anche con Paolo Bonolis e Renato Zero. In ogni caso fallimento e successo fanno comunque parte del percorso lavorativo”.

C’è spazio anche per qualche aneddoto: “Cesare Cremonini raccontava a Bsmt, la mia trasmissione, che non c’è nessun grande artista che non abbia dovuto affrontare un momento di difficoltà. Un fallimento vero e proprio non esiste, esiste un’esperienza”.

Galimberti: società ladra del futuro dei giovani

Non la manda a dire il filosofo Umberto Galimberti, che chiude la mattinata, e non ci gira troppo intorno nel raccontare lo stato in cui i giovani oggi vivono, “molto più tragico di quanto loro stessi pensino”. Lo fa senza cercare parole di conforto, con lucida freddezza. “Da quindici a trenta anni si ha il massimo di potenza ideativa – dice – ma se si utilizzano i giovani con lavori in affitto, a progetto o part time è chiaro che non si utilizza questa potenza, i giovani smettono di credere nelle proprie potenzialità e la società non può che degradare”.

“La sofferenza dei giovani oggi è soprattutto la mancanza di futuro – sottolinea –. All’epoca mia il futuro era lì ad aspettarmi: oggi no. E se non c’è futuro viene meno la motivazione”. La società? “La società chiede ai giovani solo forza e bellezza. I giovani combattono contro i cambiamenti climatici per salvare la Terra, ma sono i soli a crederci e a farlo. E non hanno armi di ricatto”. La natalità e la società che invecchia? “Non si favorisce certo con una mancia sul terzo figlio, ma mettendo semmai i giovani nella condizione di essere autonomi”.

Il professore Umberto Galimberti sul palco del Ngf24

Galimberti analizza la società moderna, dove domina il nichilismo e dove mancano scopo e risposta ai perché, e in venti minuti ne mette in fila le contraddizioni, squarciando ogni velo. Cita Nietzsche, Freud, Marx, Hegel, Heideger, Maritain e altri filosofi e pensatori. Distingue tra sviluppo e progresso, come già faceva Pasolini, tra perfezionamento e miglioramento delle condizioni umane: ammonisce contro un mondo dominato solo da tecnica e mercato e dove la tecnica da mezzo diventa scopo e il futuro solo un perfezionamento di procedure.

Una stortura complice anch’essa della sofferenza in fondo vissuta dagli adolescenti di oggi: dai tre milioni di anoressici, dai due milioni di autolesionisti, dai duecentomila affetti dall’isolamento sociale che caratterizza la sindrome giapponese dell’hikikomori, con giovani che se ne stanno chiusi nella propria stanza davanti al computer e alla fine, in molti casi, si suicidano.

Fabio Caressa in videoconferenza con Ngf24

Caressa: garantire i diritti

In apertura della sessione pomeridiana, interviene in videocollegamento il giornalista Fabio Caressa. “Non bisogna fermarsi nella propria confort zone ma cercare di sperimentare altre strade –dice Caressa- è quello che ai diversamente giovani come me, fa mantenere uno spirito vicino al vostro. Proprio cercare di cambiare e fare nuove esperienze è fondamentale nella vita”.

“Per riuscire nelle cose che si fanno – prosegue – non bisogna pensare che il talento possa bastare. Anche il talento va costruito giorno per giorno, con fatica, con rispetto del lavoro, con lo studio”.

Riguardo ai muri e all’anniversario che NGF24 celebra, Caressa dice: “Garantire i diritti è il primo muro che bisogna abbattere. Bisogna avere una mentalità decisamente più aperta. E soprattutto il grande muro che bisogna abbattere è quello dell’accettazione della diversità e del diverso. Noi siamo una generazione che ha fatto fatica a farlo, mentre ora c’è una predisposizione della nuova generazione che è molto più avanti”.

In chiusura un appello: “Uno dei muri da abbattere è garantire a tutti il diritto di praticare sport”.

Galimberti, Dika e Maionchi al Ngf24

Maionchi: ascoltare e aprirsi al mondo

Nelle case degli italiani è entrata con “X Factor 2008” e da allora è diventata una dei personaggi televisivi più iconici. Pungente e spiritosa, Mara Maionchi è acclamata al teatro del Maggio fiorentino come una star. Una talent scout di razza. “Ma per scoprire talenti – si schernisce – non occorre essere un talento: devi solo essere disponibile all’ascolto”. Una ricetta che vale anche per chi magari deve salire su un palco: “ascoltare ed aprirsi al mondo e ai cambiamenti vale anche per loro, perché se erigi un muro rimani da solo”.

Mara Maionchi riceve il Pegaso della Regione sul palco del Ngf24

Non occorre in ogni caso avere fretta. Maionchi difende l’importanza della gavetta e ammonisce dall’abbandonare ad un certo punto i propri sogni e pensare che sia troppo tardi. “Trovare la propria strada e la propria verità da raccontare – ricorda – può essere infatti una strada lunga: il talento non ha tempo, tanto cose possono frenarlo e serve il tempo e il momento giusto per esporlo ed esprimerlo”. “Che importanza ha però – conclude – se Paolo Conte ha fatto successo a quaranta anni oppure a venticinque. Quando è stata la sua ora è stato comunque un grande successo”.

Veronica Maffei e Francesco Giorgino al Ngf24

Giorgino: giornalisti, resta voglia di raccontare

“Ho cominciato a fare il giornalista nel 1991 quando il Tg1 delle 20 era l’edizione di punta. Adesso con i social la competizione è continua. Noi giornalisti non siamo più i mediatori esclusivi tra pubblico e notizie, ma rimane la nostra voglia di raccontare, di trasferire conoscenza”, osserva Francesco Giorgino, noto volto del Tg1 e oggi anche docente universitario.

“Oltre al giornalista tengo molto al mio ruolo di docente alla Luiss”, aggiunge. “Il mio momento felice – confessa – è in aula con i miei ragazzi. Siete voi, ragazzi, che ci trasferite entusiasmo. Siete voi che tenete insieme il presente e il passato. Ricordatevi di rimanere uniti, di superare i muri dell’individualismo e della solitudine”.

A proposito della caduta del muro di Berlino, Giorgino ricorda che “è caduto per due motivi: grazie alla figura illuminata di Gorbaciov e poi grazie alla voglia di riscatto dei giovani. L’entusiasmo dei giovani ha fatto cadere il muro e, tempo dopo, ha spinto la Primavera araba. Siete voi, ragazzi, i protagonisti, non solo del futuro, ma soprattutto del presente”.

Infine una riflessione sul rapporto tra giovani e social: “Non confondete la connessione con la comunicazione, solo quest’ultima significa veramente condividere”.

Niccolò Ricci e Bernard Dika sul palco del Ngf24

Lo studente che ha salvato una vita con la manovra di Heimlic

Sul main stage di Ngf arriva Niccolò Ricci lo studente 15enne dell’Istituto Zaccagna di Carrara che alcuni giorni fa grazie alla manovra di Heimlic ha salvato un’operatrice scolastica che stava soffocando. “Quando ho visto che la signora stava per soffocare – racconta Niccolò – ho praticato la manovra di Heimlich, mettendo in pratica ciò che mi ha insegnato mia madre (infermiera, ndr). Passato il pericolo la signora mi ha abbracciato piangendo e mi ha ringraziato”.

Con lui sul palco Bernard Dika. “Ognuno di noi può salvare una vita”, dice Dika, annunciando che “con GiovaniSì abbiamo l’ambizione di dare la possibilità a tutti gli studenti toscani delle scuole superiori di poter seguire un corso per imparare la procedura di primo soccorso BLSD”. “Questo significa – conclude Dika – essere in grado di soccorrere chiunque abbia bisogno”.

Martina Strazzer: la paura di sbagliare non deve esistere

Martina Strazzer è un’imprenditrice, che ha fatto nascere il marchio di gioielli Amabile. A Ngf racconta il suo percorso. “La spinta per iniziare quest’avventura me la sono data da sola”, dice Martina proseguendo: “Avevo iniziato l’università, Biotecnologie, ma ho capito subito che volevo fare l’imprenditrice. Ho scritto una lettera in lacrime ai miei genitori. Le difficoltà sono state tantissime perché avevo solo 19 anni. Ero da sola, anche semplicemente per andare dal commercialista. Ma piano piano i risultati sono arrivati, anche se non ho studiato management. Ho fatto molti errori per la mia inesperienza, per questo sto studiando, ma alla fine va bene così”.

“All’inizio non ho usato i social – confessa – poi ho capito che Tik Tok poteva essere fondamentale per raggiungere le persone. Sul web c’è davvero posto per tutti coloro che vogliono creare un contenuto interessante e vogliono portare la propria storia per emergere. Bisogna capire bene cosa vogliamo comunicare, solo così possiamo trovare l’energia”. Oggi, conclude, “siamo 35-40 persone in azienda e i miei punti fondamentali per gestire questo staff è la gentilezza e la pazienza. La paura di sbagliare non deve esistere”.

Margherita Mazzucco e Cristina Manetti sul palco del Ngf24 con Bernard Dika

Donne e parità di genere, Mazzucco e Manetti sul palco

Storie di donne e di emancipazioni femminili. Se ne parla sul palco del Next Generation Fest ed è un viaggio, non ancora terminato, che il cinema può aiutare a raccontare. Sul palco ci sono Margherita Mazzucco, il volto di Elena nell’”Amica geniale”, e Cristina Manetti, capogabinetto del presidente Giani e ideatrice della “Toscana delle donne”, che il prossimo 15 novembre debutterà con la terza edizione in un viaggio itinerante di più di cinquanta eventi in dieci giorni.

“La mia carriera da attrice è iniziata per caso e molto presto – racconta Margherita –. Avevo quattordici anni, ho partecipato ad un provino per ‘L’amica geniale’ e solo dopo ho capito che quello era il lavoro che volevo fare”. Interpretando Elena ha raccontato l’emancipazione femminile.

“Un viaggio che passa dal diritto di voto, dalla riforma del dirittto di famiglia, dal riconoscimento del divorzio e dell’aborto – prosegue Manetti – Una battaglia per la parità di genere che come ‘Toscana della donne’ vogliamo proseguire. Lo facciamo con la collaborazione anche di registi e attrici. Ma solo se questa battaglia sarà combattuta da uomini e donne insieme potrà essere vinta”.

Barbarascura X, il ‘prof’ che racconta la scienza

Un ‘professore’ acclamato come una rockstar. E’ Barbarascura X, classe 1987, una laurea e un dottorato in chimica, diventato su youtube e in televisione un divulgatore scientifico che prova a raccontare la scienza in modo diverso, con umorismo.

Iconico il suo video “Perchè il Panda merita l’estinzione”: “L’ho fatto all’inizio per divertirmi – racconta –, poi ho capito che poteva diventare anche altro: un lavoro. Ma tutto è nato per caso, per coltivare un interesse personale, quello per le scienze naturalistiche, ed è diventata una droga”.

Guglielmo ‘Willwoosh’ Scilla: fuggire il trend

“Ricordatevi di fuggire il trend. Siamo troppo abituati a vedere che tutti fanno la stessa cosa. Basta apparire e ripetere ciò che funziona. È fondamentale avere un messaggio autentico”. Lo dice Guglielmo Scilla, aka Willwoosh, digital creator dal 2008. “È l’impegno – osserva – che deve diventare il trend. I diritti degli altri devono essere al primo posto. Penso alla Palestina e al diritto di cittadinanza”.

Guglielmo è scrittore, attore, speaker radiofonico, conduttore e personaggio attivo nella comunità LGBTQIA+. Ripercorre gli inizi da youtuber, che risalgono alla fase pioneristica della piattaforma: “Quando ho iniziato, a 20 anni, ho pensato che Youtube, allora mezzo sconosciuto, poteva diventare uno strumento per raccontare qualcosa. Nessuno ci credeva e mi toccava recitare più personaggi perché nessuno si prestava a farlo con me. In realtà il web mi permetteva di fare quello che mi piaceva senza provini”.

“Ricordiamoci – conclude – che il web deve essere considerato non tanto presidio dei giovani, ma spazio di chiunque abbia qualcosa da dire. Ciò che succede sul web deve diventare cosa reale”.

Edoardo Prati: l’importanza del dialogo

Venti anni e la scelta di raccontare la cultura classica sui social. Una passione non proprio comune. E’ Edoardo Prati, che crede “nel valore civile della letteratura”. E lo dice: “La mia passione nasce da un desiderio di immedesimazione e il mio è uno scopo in fondo profondamente politico”. “Ma non chiamatemi divulgatore – mette le mani avanti – e neppure influencer. Umanista alla fine è l’ombrello che meglio raccoglie tutto quello che faccio, di uno che fa arte quando in teatro, che legge libri e dialoga con il pubblico”.

Da questo punto di vista i social sono una strumento potentissimo. “Facilmente però aperto agli estremi, a chi ti beatifica e a chi ti odia, è questo è il limite più forte”. Un’opera classica che più si adatta al contesto storico di oggi? “Il Decameron per il valore del racconto, che crea una nuova superficie sociale su cui ricostruire la serenità perduta”. Sui muri? “Vanno abbattuti quelli che dividono e contrappongono le generazioni, magari con una tavola rotonda che li fa dialogare”.

Il presidente Giani ricorda Sammy Basso

Ventotto anni, un’esperienza di vita corta ma lunghissima ed esplosiva allo stesso tempo. Il palco e la platea del Next Generation Fest 2024 ricordano Sammy Basso, ospite l’anno scorso, il giovane vincentino laureato in biologia molecolare e malato di progeria, la malattia che accelera l’invecchiamento e che ha contributo a studiare. Sammy è scomparso alcuni giorni fa.

“Era un ragazzo che trasmetteva serenità e che invitava a credere nei propri sogni, carico di positività verso il futuro – ricorda il presidente della Toscana, Eugenio Giani – Mi ha colpito la sua intelligenza e la semplicità con cui esprimeva concetti complessi. Sammy ha lasciato il segno in noi e nella comunità in cui ha vissuto e la sua personalità continuerà ad ispirarci”.

Ditonellapiaga: chimica espressione di libertà sessuale

Ditonellapiaga è il nome d’arte di Margherita Carducci. Cantautrice divenuta nota soprattutto con il brano “Chimica“. “Le mie canzoni non sono messaggi diretti a qualcuno in particolare, ma contenuti che nascono da idee mie personali, in cui la gente poi si identifica” dice dopo la sua esibizione sul palco di Ngf24. “‘Chimica’ l’ho scritta come espressione di libertà sessuale. Adesso questa canzone appartiene a tantissime persone“.

Baby K: una donna può fare tutto ma…

“Credo che una donna possa fare tutto, ma per convincere le persone deve dimostrare di più degli uomini”. Così Baby K sul palco di NGF24. È una rapper di successo, l’unica artista italiana, insieme a Giusy Ferreri, ad avere ottenuto un disco di diamante e un suo video musicale è stato il primo nella storia della musica italiana ad avere raggiunto le cento milioni di visualizzazioni su YouTube.

“Ho viaggiato tanto. Sono nata in Indonesia e ho vissuto nella periferia di Londra. Questa ricchezza ha influenzato la mia musica, ma mi ha creato anche interrogativi sulla mia identità, contaminata da tante culture. Forse per questo non sono la ragazza della porta accanto, alla maniera delle mie colleghe cantanti italiane”, dice.

“Il rap – racconta – è stato la mia passione iniziale e presto mi hanno fatto notare che ero l’unica donna rapper in territorio maschile. Oggi il rap è il nuovo pop e questo mi fa sentire una pioniera femminile del genere”.

Riguardo ai consigli, “li possiamo trovare a bizzeffe ovunque. Io vi dico semplicemente: se non vi bagnate i piedi non potrete mai capire quanto è profonda l’acqua”.

Zoro: raccontare e non dimenticare

“Trattare gli argomenti con un po’ di leggerezza aiuta a raccontare temi anche complicati”. Diego Bianchi, in arte Zoro, prova a rispondere alla domanda su quale sia l’equilibrio giusto tra ironia e informazione e su cosa si può scherzare e su cosa no.

Lui, da conduttore televisivo, lo fa: “Tolleranza zero”, “Gazebo” e più di recente “Propaganda live”. Ma il registro con cui si affrontano gli argomenti alla fine è marginale. Ugualmente il mezzo, che sia un blog, you tube o altro.

“Sono finito a fare la televisione partendo dal web – racconta Diego Bianchi –, continuando a fare in televisione quello che facevo sul web. La scelta più importante e complicata rimane comunque sempre quella scegliere cosa metterci dentro un blog o un video”.

Nespoli: dall’alto la Terra non ha muri

“Andare sullo spazio non è proprio una vacanza”. Lo dice Paolo Nespoli, astronauta, ingegnere e militare italiano: un sogno, il suo, nato con gli americani e i sovietici che si sfidavano. Un tempo distante anni luce dall’oggi, in cui ci sono ‘turisti’ che possono permettersi di comprare un volo e fare passeggiate spaziali.

“Andare nello spazio non è una vacanza perché devi condividere con altri dodici astronauti uno spazio piccolo – racconta -. Si lavora per dodici ore e la sera non puoi certo andare a mangiare una pizza con gli amici. La cosa più bella però è proprio guardare la Terra. In un’ora e mezza fai il giro completo del mondo, a 28mila chilometri orari. Tu guardi e vedi tutto bianco: è inverno. Aspetti qualche minuto e diventa primavera e poco dopo autunno. Uno spettacolo incredibile”.

“E da lontano – si sofferma – non si vedono divisioni, né tantomeno muri. L’unico muro è l’atmosfera, che ci divide dal vuoto dall’universo. Dovremmo essere più attenti a quello che buttiamo dentro l’atmosfera”.