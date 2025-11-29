Nuovo Lotto Volàno alle Scotte: Giani e Monni in visita al cantiere, completato l’ultimo piano

giani lotto volano scotte – novembre 2025_ok_1

Visita istituzionale all’AOU Senese per il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessora alla sanità Monia Monni, che hanno effettuato un sopralluogo al cantiere del nuovo Lotto Volàno dell’ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato ultimato l’ultimo piano dell’edificio.

L’incontro è servito anche per fare il punto sull’avanzamento del Masterplan di sviluppo del policlinico.

Accompagnati dal direttore generale Antonio Barretta e dai tecnici dell’azienda ospedaliera, Giani e Monni hanno osservato da vicino i lavori dell’immobile che, una volta completato, permetterà il trasferimento progressivo di reparti di degenza, sale operatorie e diagnostica. Un passaggio chiave per poter ristrutturare in modo graduale gli attuali cinque lotti senza interrompere l’attività clinica.

Al sopralluogo erano presenti anche il consigliere regionale Simone Bezzini, il presidente della Conferenza dei sindaci Giuseppe Gugliotti, il vicesindaco di Siena Michele Capitani e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Paolo Bruno De Paola.

Un’opera da 51 milioni finanziata con il PNRR

Il Lotto Volàno – 14mila metri quadri su 8 livelli – rappresenta la prima grande realizzazione del Masterplan ed è finanziato con circa 51 milioni di euro provenienti da PNRR, PNC e fondi della Legge 67/1988. Per la Regione Toscana si tratta di una scelta strategica sul futuro del policlinico senese.

Giani ha parlato di “grande soddisfazione” per il traguardo raggiunto, definendo la posa delle bandiere sul tetto del Volàno “l’avvio concreto della ristrutturazione complessiva dell’ospedale”. Ha ringraziato il dg Barretta e Bezzini per il lavoro svolto, sottolineando come il nuovo edificio diventerà uno dei blocchi principali del policlinico.

L’assessora Monni ha raccolto il “testimone” da Bezzini, descrivendo l’intero progetto come una complessa “operazione a cuore aperto”, resa possibile dalla professionalità del personale ospedaliero, che continua a garantire i servizi senza interruzioni nonostante i cantieri.

Barretta ha espresso soddisfazione per il livello di attuazione del Masterplan, sottolineando l’importanza della collaborazione tra AOU, istituzioni e territorio.

Masterplan: 200 milioni ottenuti, nuovi cantieri in arrivo

Durante la visita, Barretta ha illustrato lo stato di avanzamento del Masterplan, un documento programmatico condiviso con professionisti, istituzioni e cittadinanza, aggiornato periodicamente e monitorato ogni mese.

A cinque anni dall’avvio, sono stati reperiti quasi 200 milioni di euro, pari a due terzi del fabbisogno stimato, con tutti i progetti già approvati e i cantieri avviati.

I prossimi interventi riguarderanno il nuovo edificio dei laboratori (21,9 milioni) e il nuovo edificio ambulatori, comprensivo della nuova viabilità e dei parcheggi (51,7 milioni). Opere necessarie per consentire l’adeguamento antisismico e antincendio dei lotti esistenti senza interrompere l’attività clinica.

Il Lotto Volàno dovrà essere completato entro giugno 2026, come previsto dal PNRR.

