Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Nuovo Lotto Volàno alle Scotte: Giani e Monni in visita al cantiere, completato l’ultimo piano

Completato l’ultimo piano del nuovo edificio: il cantiere simbolo del Masterplan delle Scotte entra nella fase decisiva. Il Lotto Volàno prende forma: 51 milioni di investimento per rinnovare senza fermare l’ospedale senese

/ Redazione
giani lotto volano scotte – novembre 2025_ok_1

Visita istituzionale all’AOU Senese per il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessora alla sanità Monia Monni, che hanno effettuato un sopralluogo al cantiere del nuovo Lotto Volàno dell’ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato ultimato l’ultimo piano dell’edificio.

L’incontro è servito anche per fare il punto sull’avanzamento del Masterplan di sviluppo del policlinico.

Accompagnati dal direttore generale Antonio Barretta e dai tecnici dell’azienda ospedaliera, Giani e Monni hanno osservato da vicino i lavori dell’immobile che, una volta completato, permetterà il trasferimento progressivo di reparti di degenza, sale operatorie e diagnostica. Un passaggio chiave per poter ristrutturare in modo graduale gli attuali cinque lotti senza interrompere l’attività clinica.

Al sopralluogo erano presenti anche il consigliere regionale Simone Bezzini, il presidente della Conferenza dei sindaci Giuseppe Gugliotti, il vicesindaco di Siena Michele Capitani e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Paolo Bruno De Paola.

Un’opera da 51 milioni finanziata con il PNRR

Il Lotto Volàno – 14mila metri quadri su 8 livelli – rappresenta la prima grande realizzazione del Masterplan ed è finanziato con circa 51 milioni di euro provenienti da PNRR, PNC e fondi della Legge 67/1988. Per la Regione Toscana si tratta di una scelta strategica sul futuro del policlinico senese.

Giani ha parlato di “grande soddisfazione” per il traguardo raggiunto, definendo la posa delle bandiere sul tetto del Volàno “l’avvio concreto della ristrutturazione complessiva dell’ospedale”. Ha ringraziato il dg Barretta e Bezzini per il lavoro svolto, sottolineando come il nuovo edificio diventerà uno dei blocchi principali del policlinico.

L’assessora Monni ha raccolto il “testimone” da Bezzini, descrivendo l’intero progetto come una complessa “operazione a cuore aperto”, resa possibile dalla professionalità del personale ospedaliero, che continua a garantire i servizi senza interruzioni nonostante i cantieri.

Barretta ha espresso soddisfazione per il livello di attuazione del Masterplan, sottolineando l’importanza della collaborazione tra AOU, istituzioni e territorio.

Masterplan: 200 milioni ottenuti, nuovi cantieri in arrivo

Durante la visita, Barretta ha illustrato lo stato di avanzamento del Masterplan, un documento programmatico condiviso con professionisti, istituzioni e cittadinanza, aggiornato periodicamente e monitorato ogni mese.

A cinque anni dall’avvio, sono stati reperiti quasi 200 milioni di euro, pari a due terzi del fabbisogno stimato, con tutti i progetti già approvati e i cantieri avviati.

I prossimi interventi riguarderanno il nuovo edificio dei laboratori (21,9 milioni) e il nuovo edificio ambulatori, comprensivo della nuova viabilità e dei parcheggi (51,7 milioni). Opere necessarie per consentire l’adeguamento antisismico e antincendio dei lotti esistenti senza interrompere l’attività clinica.

Il Lotto Volàno dovrà essere completato entro giugno 2026, come previsto dal PNRR.

giani lotto volano scotte – novembre 2025_ok_2

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Costanza Baldini

Prima neve all'Abetone: il 29 e 30 novembre riapre il consorzio sciistico

Grazie all'arrivo della prima neve riapre il consorzio sciistico Multipass Abetone per la gioia di tutti gli sciatori ele sciatrici toscani

Attualità / Chiara Bianchini

Savino Del Bene, ritorno europeo da grande squadra: Alba Blaj travolta 3-0

A Scandicci serata perfetta: ritmo, profondità e un muro insuperabile. Ruddins MVP. Gaspari: “Adesso testa a Macerata, dieci giorni decisivi per la stagione”

Attualità / Redazione

Sciopero nazionale delle giornaliste e dei giornalisti: il 28 novembre la mobilitazione per il rinnovo del contratto

Pubblichiamo il comunicato sindacale della FNSI-Federazione nazionale stampa italiana. La redazione di Intoscana aderisce alla giornata di astensione

Attualità

25 novembre, parole e musica per dire basta alla violenza sulle donne

Attualità

Festa della Toscana: un ponte per la pace e per i diritti

Attualità

Violenza di genere: in Toscana 9 femminicidi nel 2024, aumentano i codici rosa

Attualità

Parità di genere: dalla Toscana un modello di autonomia grazie ai Fondi europei

Attualità

Toscana, la nuova Giunta regionale: ecco tutte le deleghe

Attualità

La salute delle donne: una mattinata per dire ‘Io non odio’

I più popolari su intoscana

Viaggi / Clara D'Acunto

L’autunno colora la Toscana, cinque percorsi tra natura e sapori

Attualità / Redazione

Meteo, allerta arancione in Toscana per vento forte, mareggiate e temporali

Viaggi / Chiara Bianchini

A bordo dei treni minerari per scoprire la Toscana underground

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.