“Oriana l’eretica”: un convegno, una mostra e visite guidate in Consiglio regionale a vent’anni dalla morte

Oriana Fallaci - © Wikimedia Commons, Rob Bogaerts for Anefo

A vent’anni dalla morte di Oriana Fallaci (1929-2006), il Consiglio regionale della Toscana, in collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, dedica alla giornalista e scrittrice fiorentina una serie di iniziative per ripercorrerne la figura, l’attività professionale e l’eredità culturale.

Il programma prende il via martedì 15 settembre alle 17, nella Sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso, con il convegno “Oriana Fallaci. L’eretica – A vent’anni dalla sua scomparsa”, che riunirà istituzioni, studiosi e persone che hanno conosciuto e lavorato con la scrittrice.

Dopo i saluti della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, della sindaca di Firenze Sara Funaro e del presidente della Toscana Eugenio Giani, è prevista la prolusione di Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux, amico di lunga data di Fallaci. e autore del libro “Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di Oriana Fallaci”.

“Ricordare Oriana Fallaci a vent’anni dalla sua scomparsa – ha dichiarato la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi – significa renderle il doveroso omaggio di Firenze e della Toscana a una donna libera, libera nell’anima e nel pensiero, straordinaria testimone del nostro tempo che con acume e coraggio ha raccontato la storia e i grandi del mondo senza mai rinunciare alla propria indipendenza e senza temere di apparire ‘scomoda’. La conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio culturale, attraverso le iniziative e il Fondo custodito dal Consiglio regionale, testimoniano l’impegno costante delle nostre Istituzioni nel mantenere vivo un messaggio di passione civile e di ricerca della verità che parla ancora con grande forza alle giovani generazioni”.

Oriana Fallaci

La mostra “Oriana. Donna, giornalista, scrittrice”

In occasione del convegno sarà inaugurata nella Galleria dipinta di Palazzo del Pegaso la mostra “Oriana. Donna, giornalista, scrittrice”, visitabile fino al 10 ottobre.

L’esposizione propone un percorso attraverso quattro nuclei dedicati alla donna, alla giornalista, alla scrittrice e al rapporto tra Fallaci, Alekos Panagulis e Pier Paolo Pasolini.

In mostra anche oggetti personali, manoscritti, bozze, lettere, documenti inediti e la macchina da scrivere appartenuta alla scrittrice e oggi conservata insieme al Fondo Fallaci.

Particolare attenzione è dedicata proprio al Fondo Oriana Fallaci, patrimonio librario, archivistico e personale donato al Consiglio regionale dal nipote ed erede universale Edoardo Perazzi.

Quattro visite guidate al Fondo Oriana Fallaci

Tra il 15 settembre e l’8 ottobre sono in programma quattro visite guidate straordinarie al Fondo Oriana Fallaci, curate dagli esperti della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e dell’Archivio storico del Consiglio regionale, per permettere al pubblico di conoscere da vicino le carte e i materiali della giornalista.

Le iniziative comprendono inoltre un video dedicato al Fondo Fallaci, realizzato nell’ambito del progetto “SCRIPTA Scrittrici e poete negli archivi della Toscana”, una guida all’ascolto dei nastri e delle interviste conservate nell’Archivio storico e una copia in Braille di “Lettera a un bambino mai nato”, realizzata in collaborazione con la Stamperia Braille della Regione Toscana.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Il convegno sarà trasmesso in streaming sul sito del Consiglio regionale e sarà accompagnato dal servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Per partecipare alle visite guidate sarà necessaria la prenotazione online.

Per ulteriori informazioni: Archivio storico – via Cavour 4, Firenze; Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo – piazza dell’Unità Italiana 1, Firenze, biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

Oriana Fallaci, self portrait