Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

La partita applaudita si espande: dalla Toscana gli applausi arrivano in Umbria e Emilia Romagna

No a offese, urla o a qualsiasi altro gesto che possa creare confusione o tensione. Questo il format dell’iniziativa che dopo il successo della scorsa edizione ritorna con 139 partite. Giani: “Iniziativa che educa a comportamenti corretti”

/ Giulia Rafanelli

Sugli spalti solo applausi. Dopo il grande successo della prima edizione, non solo torna la partita applaudita ma cresce e varca i confini regionali coinvolgendo anche Umbria ed Emilia Romagna (provincia di Piacenza).

Come è ormai noto, e noi di Intoscana ve ne parlammo anche con l’intervista al presidente dell’associazione Fair Play, il format dell’evento prevede che il pubblico, composto da genitori, parenti e amici, che assisterà agli incontri di calcio giovanile, femminili e maschili, potrà esprimersi soltanto con applausi. No a offese, urla o a qualsiasi altro gesto che possa creare confusione o tensione

“Lo sport ricopre un ruolo fondamentale per la crescita di ragazze e ragazzi – ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – È la forma più autentica per la trasmissione di valori nelle nuove generazioni. Il calcio è quello più diffuso. Ci sono circa 700 società in Toscana, è quindi la disciplina a cui spetta maggiormente questo travaso di valori, educativi e di convivenza. Questa è un’iniziativa originale, uno strumento concepito per educare a comportamenti corretti: questo devono essere il calcio e lo sport che vogliamo, sia in campo che sugli spalti ”.

A promuovere la manifestazione l’associazione Calcio Fair Play, il Comitato Regionale Toscana L.N.D., il C.R. Umbria, quello dell’Emilia Romagna, il Settore Giovanile e Scolastico Toscana della F.I.G.C., Anci Toscana, Anci Umbria, Anci Emilia Romagna. Tra le collaborazioni, quelle della rivista media partner Calciopiù e quella organizzativa di A.I.A. Toscana e A.I.A.C. Toscana. Oltre al patrocinio di Regione e Coni Toscana.

Lo scopo è sensibilizzare tutti i partecipanti, in particolare gli spettatori, a vivere la gara in modo veramente sportivo, promuovendo un tifo sano privo di ogni tipo di comportamento che può generare confusione e tensione, garantendo comunque il sostegno e l’incoraggiamento positivo verso i giovani calciatori in campo e che permetta loro di giocare la loro partita senza pressioni eccessive.

“’La Partita Applaudita’ – ha aggiunto Damiano Sforzi, assessore di Sesto Fiorentino e delegato di Anci Toscana alle politiche per la promozione sportiva – è cresciuta in modo esponenziale. È aumentato il numero di partite in Toscana e si è ampliato il perimetro territoriale includendo l’Umbria e l’Emilia-Romagna. Un’evoluzione che ci rende fieri perché è testimonianza del desiderio sempre più diffuso di celebrare lo sport come strumento educativo e di promozione della coesione delle nostre comunità”.

Il programma prevede la disputa di 171 partite nelle tre regioni. In Toscana ne saranno disputate 139 (contro le 111 della passata edizione), nelle categorie Under 14 Maschile e Under 15 Femminile. Le restanti tra Umbria e la provincia di Piacenza.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Alluvioni in Toscana: stanziati 600 milioni tra emergenza, ristori e messa in sicurezza

L’aggiornamento dei dati relativi agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal 29 ottobre 2023 al 14 marzo 2025. Il presidente Giani: "Serve il commissario per la ricostruzione"

Attualità / Redazione

Il Comune di Pisa premia il tennista Francesco Maestrelli dopo gli Australia Open

Consegnata una targa di riconoscimento per il grande traguardo sportivo raggiunto dal campione pisano

Attualità / Redazione

Addio al critico cinematografico e YouTuber livornese Federico Frusciante

Tantissimi i messaggi di cordoglio per ricordare lo youtuber toscano protagonista, insieme con Francesco Alò, Davide Marra e Mattia Ferrari, del format e collettivo chiamato Criticoni, molto seguito sul web per recensioni sui film e le riflessioni sul cinema

Attualità

“La Partita Applaudita”, il weekend del fair play conquista tre regioni

Attualità

Rigenerazione urbana: 5,8 milioni per 13 comuni della Toscana diffusa

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

Attualità

Giorno della Memoria: studenti e istituzioni insieme per non dimenticare

Attualità

Il Consiglio regionale della Toscana riunito al Memoriale delle Deportazioni

Attualità

Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano

I più popolari su intoscana

Storie / Chiara Bianchini

Da pizzaiolo a Lucca al Mondiale di cricket: la favola azzurra di Crishan Kalugamage

Musica / Costanza Baldini

Firenze al centro della musica elettronica internazionale grazie alla rassegna “Disconnect Code”

Viaggi / Clara D'Acunto

Reputazione turistica, Toscana meta sempre più amata: ancora una volta prima nella classifica nazionale

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.