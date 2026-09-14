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Pegaso d’oro per i cento anni della Fiorentina. Giani: “Onorato di consegnarlo ai Commisso”

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha consegnato il massimo riconoscimento della Regione al presidente del club viola Joseph Commisso

/ Redazione
La consegna del Pegaso d’Oro all’ACF Fiorentina con il presidente Eugenio Giani e il presidente Joseph Commisso - © Paolo Lo Debole

Una storia lunga un secolo che va ben oltre i titoli conquistati ed i successi in campo nazionale e internazionale, per la stretta identificazione tra Firenze e la sua squadra, per la passione dei suoi tifosi, per il modo in cui è sempre stata presente nella vita della sua città e dell’intera regione. Ma anche per l’immagine e i legami che questa società ha saputo creare ben oltre Firenze e la regione. E per l’impegno manifestato in tante circostanze per la promozione della cultura dello sport, con una particolare attenzione alle generazioni più giovani. Queste le motivazioni alla base del Pegaso d’oro della Regione che oggi, a Palazzo Strozzi Sacrati, il presidente Eugenio Giani ha consegnato al presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, insieme al quale sono intervenuti anche la madre Catherine ed il direttore generale Alessandro Ferrari.

“È un onore – ha detto il presidente Giani – consegnare questo riconoscimento nelle mani di Joseph e Catherine Commisso: persone che tutta la città vuole per questa squadra e con le quali si è instaurato un rapporto di profonda umanità. Nel calcio dei fondi e degli interessi che si proiettano a livello internazionale,è fondamentale avere per la Fiorentina una famiglia, che aveva come riferimento Rocco Commisso e che adesso ha suo figlio e sua moglie, e che è in grado di portare avanti lo spirito ed i valori che questa società incarna. Soprattutto nel centenario della sua nascita. Oggi attribuiamo a questo simbolo di Firenze il massimo riconoscimento regionale proprio per quello che dal punto di vista sportivo, culturale e sociale essa ha rappresentato in questi cento anni di storia”.

La consegna del Pegaso d’Oro all’ACF Fiorentina con il presidente Eugenio Giani e il presidente Joseph Commisso – © Paolo Lo Debole

“La nostra responsabilità adesso è proteggere questa storia straordinaria, mentre continuiamo a costruire il futuro della Fiorentina. Per competere con ambizione, investire nel nostro settore giovanile, dare a ragazzi e ragazze italiane e toscane l’opportunità di sognare di vestire un giorno i colori viola, rappresentare Firenze e la Toscana con dignità, ovunque la Fiorentina vada. E far sì che la prossima generazione erediti un club ancora più forte di quello che ci è stato dato” ha detto il presidente del club viola Joseph Commisso, nel suo discorso di ringraziamento per il Pegaso d’oro.

“Accettiamo il Pegaso d’oro con grandissimo orgoglio – ha aggiunto Commisso -. Ma cosa ancora più importante, lo accettiamo con un profondo senso di responsabilità. Per coloro che sono venuti prima di noi, per coloro che sono qua oggi, e per coloro che porteranno il colore viola nel prossimo secolo. Quindi, dal profondo del mio cuore voglio dire grazie presidente Giani, grazie Toscana, grazie Firenze, e grazie a tutta la famiglia viola, per questi 100 anni di storia, per questi 100 anni di passione, e per i prossimi 100 anni a venire”

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