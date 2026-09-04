IN-Sostenibile, la cucina che crea una rete: a Villa Bardini il festival green guarda al futuro

Non solo un festival dedicato alla sostenibilità, ma una comunità che negli anni ha scelto di interrogarsi sul modo in cui abitiamo il pianeta, partendo da ciò che arriva sulle nostre tavole: è questa l’idea alla base di IN-Sostenibile, il progetto nato dall’incontro tra gli chef Simone Cipriani e Fabrizio Bartoli e arrivato quest’anno alla sua quinta edizione.

Un percorso iniziato quasi in sordina nel 2022, subito dopo la pandemia, quando il bisogno di tornare a stare insieme e di recuperare il rapporto con gli spazi aperti si intrecciava con la volontà di costruire qualcosa di concreto intorno al tema della sostenibilità.

Il 6 settembre IN-Sostenibile arriva a Villa Bardini con la sua Urban Edition, un luogo particolarmente suggestivo per una manifestazione che vuole parlare di natura, città e comunità, ad affiancare Simone Cipriani nell’organizzazione di questa seconda tappa sarà Filippo Saporito.

Il programma comincia alle 11 con una lezione gratuita di yoga sul prato della villa, per poi lasciare spazio, dalle 12 alle 20, al cuore gastronomico della manifestazione: il picnic.

Saranno otto i banchi allestiti nel parco. In ciascuno, uno chef proporrà un piatto costruito intorno al prodotto di un’azienda agricola partner. Al suo fianco ci sarà il produttore, chiamato a raccontare direttamente la propria realtà e il lavoro che c’è dietro ciò che finisce nel piatto. A completare l’esperienza sarà un vignaiolo, con un calice scelto in abbinamento.

Una formula che mette sullo stesso piano chi cucina e chi coltiva, restituendo valore alla storia degli ingredienti e alla relazione tra prodotto, territorio e persone.

Tra gli chef protagonisti ci saranno Emanuele e Marlene di Manifattura Culinaria, Elisa Masoni di Molino Trattoria, Alessio e Lorenzo di Santabarbara, Gaetano Trovato di Bis Osteria, Manuel Innocenzi di Corale, Matteo Giaconi di Underground, Simone Gambini di Azzighe e Giuseppe Polzinetti di Emidio Pepe.

La selezione dei vini e dei vignaioli sarà curata da BIBO, mentre tra le aziende agricole coinvolte ci saranno Circular Farm di Scandicci, Bucolica di Firenze, Siro Petracchi di Carmignano, Le Caprine di Gambassi Terme, Caseificio Leoni di Livorno, Cavolo a Merenda di Colle Val d’Elsa, Fattoria di Triboli di Impruneta e Formaveg di Livorno.

Non mancherà il bar curato da Julian Biondi, che per l’occasione proporrà una carta di cocktail e analcolici studiata appositamente per il festival.

A tenere insieme i diversi momenti della giornata saranno anche le parole. Simona Bellocci condurrà interviste e momenti di confronto con i protagonisti, mentre il collettivo di dj Introspettiva accompagnerà la giornata con la musica.

La cena alla Leggenda dei Frati

Dalle 20.30 prenderà il via la cena alla Leggenda dei Frati, il ristorante di Filippo Saporito. In cucina si incontreranno Gaetano Trovato di Arnolfo, Marco Stabile di Ora d’Aria, Simone Cipriani di Underground, Filippo Bartoli di Osteria Ancestrale e Damiano Donati di Fattoria Sardi.

Ad aprire la serata saranno i tre fondatori del festival, che presenteranno il progetto e lasceranno poi spazio agli chef, protagonisti di una cena costruita intorno alla loro ricerca sulla cucina vegetale. Un percorso che accomuna da anni Saporito, Stabile e Trovato, impegnati a dimostrare come la cucina vegetale possa essere non soltanto una scelta etica, ma anche un terreno di sperimentazione gastronomica.

IN-Sostenibile Urban Edition diventa così molto più di una manifestazione gastronomica, è una giornata in cui il cibo diventa il punto di partenza per parlare di agricoltura, territorio, vino, creatività e futuro.

Ma anche un modo per conoscere direttamente chi produce, scoprire ingredienti e realtà spesso lontane dai circuiti più commerciali e incontrare chef che hanno scelto di mettere la sostenibilità al centro della propria ricerca.

Per chi vorrà proseguire la serata, Villa Bardini ospiterà nello stesso giorno, in orario serale, anche il Jazz Festival, creando una ideale continuità tra gastronomia e musica.

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