Pisa Card: nasce il biglietto unico per visitare i musei della città

La presentazione di Pisa Card

È acquistabile da oggi la “Pisa Card musei e monumenti”, il biglietto unico che consente di visitare i musei e i monumenti a pagamento della città che hanno aderito all’iniziativa. La Pisa Card comprende l’ingresso a Palazzo Blu (collezione permanente), Mura Medievali, Museo delle Navi Antiche, Museo Nazionale di Palazzo Reale, Museo Nazionale di San Matteo, Complesso monumentale della Certosa di Calci, Orto e Museo Botanico, Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani” e Museo della Grafica del Sistema Museale di Ateneo.

Come funziona la Card

La Card ha un costo di 24 euro e dà diritto a un ingresso in ciascuno dei musei e luoghi della cultura aderenti. Sono esentati dal pagamento i bambini sotto gli 8 anni e le persone con disabilità. Per i turisti ha una validità di una settimana: al momento dell’acquisto deve essere indicato il periodo di utilizzo, che ne determina la validità. Per i residenti nel Comune di Pisa la validità è invece di un anno a partire dalla data di acquisto.

La Pisa Card viene emessa in formato elettronico e può essere acquistata online. Per accedere alle strutture dovrà essere convalidata all’ingresso di ciascun museo o luogo della cultura attraverso gli appositi lettori QR Code.

La Card, inoltre, comprende inoltre un’ora di utilizzo gratuito delle biciclette Ciclopi, con la possibilità di interrompere il servizio durante le soste per la visita ai musei. Non sostituisce i biglietti ordinari dei singoli musei, che continuano a mantenere la propria validità e le tariffe autonomamente stabilite.

Il progetto per la città

“Credo che oggi sia una giornata storica per il sistema museale e per l’offerta turistica della nostra città – sottolinea il sindaco di Pisa Michele Conti – è un progetto a cui lavoravamo da tempo e che oggi finalmente diventa realtà. Mettere insieme realtà diverse, ciascuna con le proprie caratteristiche e modalità di gestione, attorno a un unico strumento poteva sembrare un obiettivo difficile, quasi impossibile da raggiungere. Ci siamo riusciti grazie a un grande lavoro di squadra e alla disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, che ringrazio. La Pisa Card non mette soltanto in rete una parte importante del nostro patrimonio museale e culturale, ma lo collega anche alla mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo delle biciclette Ciclopi. È un modo concreto per accompagnare turisti e cittadini alla scoperta di Pisa, favorendo una conoscenza più ampia della città, oltre i luoghi più conosciuti e frequentati.”

Il biglietto unico cumulativo rientra tra le azioni individuate dal Piano di Sviluppo Turistico con l’obiettivo di migliorare la competitività e l’attrattività di Pisa come destinazione turistica ed è inoltre tra le attività programmate dalla DMO (Destination Management Organization), di cui il Comune di Pisa è coordinatore.