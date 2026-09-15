Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Virus sinciziale e influenza, al via in Toscana la campagna di vaccinazione

Si parte dal 1 e 7 ottobre. Per i vaccini anti-Covid si attendono indicazioni dal Ministero. Monni: “Strumenti fondamentali di prevenzione e tutela della salute”

/ Redazione
Somministrazione vaccino - © Rido

Prende il via il primo ottobre in Toscana la campagna di immunizzazione gratuita contro il virus respiratorio sinciziale (Vrs), responsabile della maggior parte delle bronchioliti nei bambini e causa di infezioni anche gravi soprattutto nel primo anno di vita.

Dal 7 ottobre inizia invece la campagna di vaccinazione antinfluenzale.

“Sono due strumenti fondamentali di prevenzione e tutela della salute, per il singolo e per la collettività – commenta l’assessora alla sanità, Monia Monni – Proteggono dalle forme più gravi di malattia, contribuiscono a tutelare le persone più fragili e vulnerabili e permettono di ridurre il ricorso alle cure e alle ospedalizzazioni: un vantaggio dunque per la salute delle persone ma con un impatto positivo pure sulla sostenibilità del servizio sanitario regionale”.

L’offerta, anche per la stagione 2026-2027, sarà gratuita, rivolta a diverse fasce di popolazione.

Virus respiratorio sinciziale

Per il virus sinciziale la campagna è rivolta ai bambini nati dal 1 aprile 2026 al 31 marzo 2027, indipendentemente dalla presenza di patologie concomitanti e dall’eventuale prematurità. Come nella precedente stagione, l’immunizzazione sarà offerta anche a specifiche categorie di bambini ad elevato rischio di complicanze da infezione da parte del virus.

Bambine e bambini nati dal 1 aprile al 30 settembre 2026 riceveranno una chiamata presso gli ambulatori dei pediatri di libera scelta.

Chi nascerà dal 1 ottobre 2026 al 31 marzo 2027 sarà immunizzato presso i punti nascita, prima della dimissione dall’ospedale. L’offerta sarà ulteriormente integrata dai Centri vaccinali dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl.

L’invito alle famiglie è ad aderire alla campagna di immunizzazione, perché rappresenta un’importante opportunità per proteggere la salute dei bambini e, in particolare, le fasce di popolazione più vulnerabili alle forme gravi di infezione.

Campagna di vaccinazione antinfluenzale

Per l’influenza i primi ad essere vaccinati saranno, dal 7 ottobre, gli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa). Dal 14 ottobre sarà la volta dei bambini dai sei mesi a sei anni e gli adulti con sessanta o più anni.

Dall’11 novembre la vaccinazione gratuita sarà disponibile per tutte le altre categorie previste dalla circolare ministeriale annuale, ovvero soggetti fragili e malati cronici indipendentemente dall’età, donne in gravidanza, personale sanitario e socio sanitario (compresi studenti in tirocinio), addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze.

La vaccinazione sarà effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Sessantenni ed over60 potranno prenotare la vaccinazione anche presso le farmacie convenzionate che hanno attivato il servizio.

Vaccini anti Covid

La campagna di vaccinazione anti-Covid-19 sarà avviata non appena la Regione riceverà dal Ministero della salute le indicazioni sulla consegna delle dosi di vaccino ed emanata la circolare ministeriale annuale, che definisce a chi la vaccinazione è raccomandata.

La Regione provvederà a fornire tempestivamente ai cittadini tutte le informazioni sull’avvio e sulle modalità di svolgimento della campagna.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Sangue, in Toscana donazioni cresciute nei primi 7 mesi ma servono donatori

La Toscana anche nel periodo estivo ha continuato a garantire il sangue a tutti i pazienti che ne avevano bisogno, grazie alla generosità di oltre 115mila donatori, ma non basta, l'appello di Giani e Monni a continaure a donare

Attualità / Redazione

Suona la campanella in Toscana: migliaia di studenti e studentesse rientrano in classe

Dopo la pausa estiva è giunto il momento del rientro scolastico. Giani: "Il nostro popolo si fonda su quello che voi riuscirete a realizzare". A Firenze 23 pattuglie aggiuntive per accompagnare la ripresa del traffico

Attualità / Costanza Baldini

Oriana Fallaci, Firenze e la Toscana la ricordano a vent’anni dalla scomparsa

Dal Cimitero degli Allori al nuovo Giardino Oriana Fallaci davanti alla Fortezza da Basso, fino al convegno e alla mostra in Palazzo del Pegaso: una giornata di iniziative per ricordare la scrittrice. Il 26 settembre alla Pergola il reading de “Il sesso inutile” con Valeria Solarino

Attualità

Un secolo di passione viola: alla Fiorentina il Pegaso d’Oro della Regione Toscana

Attualità

80 anni dal primo voto delle donne. Saccardi: "Ricordare il valore della partecipazione"

Attualità

Cortona, inaugurato il nuovo tratto della variante alla strada regionale 71

Attualità

Treni, un progressivo ritorno alla normalità per la Borgo-Pontassieve e le Faentina

Attualità

Stazione di Orbetello, sopralluogo per il rilancio della linea tirrenica

Attualità

Camaiore Estate, il sindaco Pierucci: "Il 6 agosto premio speciale per Carlo Conti"

I più popolari su intoscana

Enogastronomia / Redazione

IN-Sostenibile, la cucina che crea una rete: a Villa Bardini il festival green guarda al futuro

Cultura / Redazione

A Firenze l’Odissea “diffusa” della Compagnia Catalyst va in scena in sette tappe

Viaggi / Giulia Rafanelli

Proposte di viaggio: le 5 strade più belle della Toscana da fare in Vespa o in bici

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.