Guccini racconta la sua 'Pavana' a Firenze (e nel suo libro)

Il cantautore ha definito il suo ultimo libro 'Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto', come un 'racconto di una civiltà contadina che non esiste più'

'Un racconto di una civiltà contadina che non esiste più, come non esistono più i personaggi che ci vivevano, molti dei quali se ne sono andati per ragioni anagrafiche, quindi la vita è sempre più assottigliata'. Così il cantautore Francesco Guccini ha commentato di fronte al pubblico del Cinema La Compagnia a Firenze, il suo ultimo libro, edito da Giunti 'Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto', dove protagonista è la sua Pavana, piccolo paese in provincia di Pistoia, terra di confine dell'Appennino tosco-emiliano.

'Adesso non c'è più nessuno - ha spiegato Guccini- non c'è più nemmeno il campo di camomilla davanti al mulino di mio nonno e i tanti animali delle famiglie".

(Photo credits Bruno Santini)

Nel suo ultimo libro il cantautore, ormai da anni ritirato dalla musica e dedito alla scrittura, racconta dunque di un luogo sempre più spopolato e ricorda persone, rumori, cose, risate e amori della sua giovinezza. "Ho scritto questo libro - ha aggiunto Guccini - perché sono molto legato a questo paese in cui non sono nato, ma quasi, l'ho vissuto, ho vissuto la gente che ci abita e che ci abitava. L'ho scritto per raccontare delle storie, è il mio modo di raccontare".

Guccini_Tralummescuro01 from Giunti Editore on Vimeo.

24/01/2020