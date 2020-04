Montelupo Fiorentino, evento social: Piero Angela in diretta Facebook con il sindaco

Angela è cittadino onorario di Montelupo dal 2018, questa sera dialogherà con i cittadini dalla pagina istituzionale del comune

Piero Angela, l'amatissimo giornalista e divulgatore scientifico sarà questa sera l'ospite speciale dell'evento social che il comune di Montelupo Fiorentino organizza per la cittadinanza, in questo periodo di emergenza da Corona Virus, con l'obiettivo di informare la popolazione ed alla presenza del sindaco Paolo Masetti. Le dirette Facebook dalla pagina istituzionale del comune - organizzate alle ore 19 - coinvolgono ogni sera circa 700 cittadini che interagiscono con gli ospiti attraverso i commenti e con domande.

Piero Angela - che interverrà oggi - è legato a Montelupo da anni: nel 2003 prese parte alla cerimonia di posa della prima pietra di quello che sarebbe diventato l’osservatorio astronomico di San Vito e a lui venne intitolato un asteroide scoperto nel 1994 da Andrea Boattini e Maura Tombelli (attuale presidente del GRAM - Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino).

Angela per queste circostanze, per la sua indiscutibile opera di divulgazione e per il contributo che ha dato al mondo della scienza è di fatto il “padrino” di questo luogo importante per la città di Montelupo Fiorentino e cittadino onorario dal 2018.

14/04/2020