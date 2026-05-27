Piombino, la Regione Toscana stanzia più di 5 milioni di euro per la torre del porto

Piombino porto

La Regione Toscana sosterrà la realizzazione della torre del porto di Piombino. A deciderlo è stata la Giunta regionale, con una delibera che prevede uno stanziamento di un milione di euro nel 2026, 3,4 milioni nel 2027 e 861.500 euro nel 2028.

La stima del valore dell’intervento per il potenziamento delle opere esterne al porto è di circa 6.020.000 euro. Sulla base di quanto stabilito dall’Accordo di programma, la Regione concorrerà con un massimo di circa 5.261.500 euro e la differenza sarà coperta dall’Autorità di Sistema Portuale con circa 758.500.

“Nel 2022 – ha ricordato il presidente Eugenio Giani – mi ero impegnato con la città di Piombino ed avevo detto che la Regione Toscana avrebbe sostenuto finanziariamente la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano regolatore portuale del porto, erogando all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale contributi attraverso la stipula di un apposito Accordo di programma. Adesso ci siamo. La Regione ha approvato lo schema di questo Accordo di programma, che a breve sarà sottoscritto con l’Autorità, e garantirà risorse per oltre 5 milioni di euro nel triennio 2026-28”.

La Conferenza dei servizi su questo opere si è espressa in modo favorevole e sono giunti i necessari pareri ministeriali, fa sapere l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni. “Ora possiamo dunque procedere con la stipula dell’Accordo di programma che ci permetterà di sostenere lo sviluppo del waterfront di Piombino con le mitigazioni ambientali e paesaggistiche prescritte e la realizzazione della Torre prevista nel Lotto2 dell’intervento”.

La Regione Toscana, spiega ancora l’assessore, “farà la sua parte, pur nel rispetto delle normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per potenziare le opere foranee di difesa del porto di Piombino, a conferma della rilevanza strategica di questa infrastruttura”.