Pisa, Ryanair annuncia il piano per l’estate 2024 con 57 rotte e 5 new entry

pisa_ryanair - © Eddy Galeotti

Per la compagnia aerea Ryanair è già tempo di pensare all’estate e questa mattina a Pisa ha presentato il nuovo operativo per l‘aeroporto Galilei. I numeri sono importanti, per non dire da record. Dallo scalo pisano saranno oltre 570 i voli settimanali su 57 rotte diverse che includono 5 nuovi collegamenti.Per supportare questo operativo record, Ryanair baserà nello scalo toscano 1 nuovo aeromobile per l’estate 2024 che comporterà un investimento aggiuntivo di 100 milioni di dollari. La flotta Ryanair stanziata a Pisa sale così a 9 aeromobili, incluso 1 “Gamechanger” 8-200 (che garantisce il 4% di posti in più e il 16% di CO2 in meno). Tutto questo permette di creare e supportare oltre 2.300 posti di lavoro nella regione.

“Da oltre 25 anni, Ryanair gioca un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita dello scalo di Pisa. Gli annunci delle nuove rotte e l’arrivo di un nuovo aeromobile per la stagione estiva 2024 sottolineano, ancora una volta, l’interesse della compagnia a essere un partner strategico e affidabile e rinforzano la solida partnership con Toscana Aeroporti. Quanto annunciato oggi conferma il crescente impegno di Ryanair verso Pisa e ci spinge a continuare a fornire il miglior servizio possibile e a garantire la massima attrattività e competitività dello scalo anche attraverso il suo sviluppo infrastrutturale” così ha commentato Roberto Naldi, ad di Toscana Aeroporti.

Le nuove rotte

A partire da questa estate, oltre alle rotte super collaudate di Ryanair verso le mete estivo pensiamo a Fuerteventura o verso le principali capitali europee come Londra, si aggiungono 5 new entry. Si tratta dei collegamenti verso Kaunas, Porto, Tirana, Oslo-Torp e Zagabria. Kaunas è la seconda città della Lituania per numero di abitanti dopo proprio la capitale Vilnius, ma è anche il principale centro industriale del paese, oltre ad ospitare una delle maggiori università per numero di studenti delle repubbliche baltiche. La città vecchia è viva e ricca di negozi alla moda, caffetterie e pub, senza dimenticare il lungo viale alberato di ispirazione liberty. A patire dalla fine di marzo al mese di ottobre saranno due i collegamenti a settimana effettuati da Ryanair. Un nuovo collegamento sarà verso Porto, la città sul mare a nord del Portogallo dove perdersi nel quartiere della Ribeira, tra le case decorate dai tipici azulejos con in mano un pastéis de nata. I collegamenti verso Porto da Pisa saranno due a settimana. Non manca poi il volo diretto con una delle nuove mete turistiche apprezzate dagli italiani, Tirana capitale dell’Albania, anche in questo caso i collegamenti saranno due, il sabato e la domenica. Rimanendo nei Balcani c’è Zagabria, capitale della Croazia dove ammirare il patrimonio e l’architettura austro-ungarica del XVIII e XIX secolo con collegamenti il mercoledì e la domenica. L’ultima novità è con la capitale della Norvegia, Oslo con voli diretti il mercoledì e il sabato mattina.