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Pitti Fragranze: a Firenze al via il salone della profumeria artistica con 290 marchi

Per la 24esima edizione, in corso fino al 13 settembre, sono attesi alla Stazione Leopolda oltre oltre 2.000 buyers specializzati. In programma un ricco calendario d’eventi con i protagonisti della cultura olfattiva contemporanea. Special guest è il fashion designer Niccolò Pasqualetti

/ Redazione
Pitti Fragranze

Si è aperta oggi alla Stazione Leopolda di Firenze la 24esima edizione di Pitti Fragranze, il salone dedicato alla profumeria artistica che ospita fino al 13 settembre 290 brand, di cui il 75% provenienti dall’estero, e dove sono attesi oltre 2.000 buyer internazionali.
Il tema di quest’anno è “Cura”, una parola legata alla cosmetica – ma anche alle fragranze – e attualissima anche tra le nuove generazioni, molto attente alla cura del sé, degli altri e del mondo che le circonda.

“C’è grande effervescenza nel mondo delle fragranze, ma questo non significa che selezionare i brand sia diventato più semplice – ha commentato Ivano Cauli, amministratore delegato di Pitti ImmaginePitti Fragranze deve continuare a essere un’esperienza di scoperta, ricerca e approfondimento, il luogo dove sono monitorate e anticipate con autorevolezza e coerenza le tendenze della profumeria, dove si sviluppano relazioni efficaci tra buyer, professionisti, espositori e giornalisti, dove ci si confronta sui temi attuali della cultura olfattiva attraverso le testimonianze dei protagonisti diretti.”

Gli ospiti e gli eventi speciali

Tra gli eventi più importanti da segnalare il debutto della linea di profumi dello stilista Niccolò Pasqualetti, classe 1994, finalista al premio Lvmh 2024, ospite dell’edizione estiva 2025 di Pitti Uomo. Lo stilista di San Miniato, che ha lanciato il suo brand nel 2021, presenterà la sua prima creazione olfattiva attraverso un’installazione visionaria, concepita assieme all’artista polacca Alicja Kwade con il supporto di Galleria Continua.
 “La moda di Niccolò Pasqualetti – ha spiegato Francesca Tacconi, direttrice eventi speciali di Pitti Immagine – è sofisticata nella forma, preziosa nei materiali, e libera nell’espressione, è una storia di ricerca e di riflessione sulla propria identità, di abiti disegnati e provati su sé stesso per poi includere, accogliere e prendersi cura di chi li indosserà. Con lo stesso approccio sta lavorando alla creazione della sua linea di profumi, e lo sta facendo con un grande naso italiano come Cristiano Canali. Siamo convinti che insieme daranno vita a una storia olfattiva assolutamente originale e tutta italiana”.                

Al salone si festeggeranno anche i primi 40 anni di attività di Laura Bosetti Tonatto, riconosciuta a livello internazionale come il più autorevole naso italiano, che dal 1986 realizza profumi speciali, come quelli per i Musei Vaticani e per la regina Elisabetta II.

Tra le curiosità i focus sulla K-beauty e sulle creazioni olfattive africane, mentre tra le novità, la nuova fragranza della maison Lorenzo Villoresi realizzata da Alessandro Villoresi e la Timeless Water di Bakel, brand pioniere della ‘clean beauty’ con formule studiate per azzerare il rischio di allergie e un codice Qr che spiega l’origine e l’azione di ciascun ingrediente, inoltre i flaconi sono airless a doppia camera, capaci di fare a meno dei conservanti. La nuova acqua contiene sei ingredienti che riducono le rughe da disidratazione, stimolano il collagene, migliorano l’elasticità e sono antiossidanti. Tra gli eventi la mostra sensoriale di Ied Firenze con la maison di profumeria botanica fiorentina Extra Virgo.

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