Ponte al Pino, via ai lavori: stop ai treni tra Campo di Marte e Rifredi. L’appello: “Verificare gli orari”

Dal 6 al 9 luglio la circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Rifredi sarà sospesa per i lavori sul cavalcaferrovia Ponte al Pino. Per chi viaggia verso Firenze, con qualsiasi linea, dovrà verificare gli orari dei treni che utilizzano abitualmente perché potranno subire modifiche di orario (anche con anticipo di partenza) e cancellazioni parziali o totali.

Massima attenzione nei giorni dell’intervento programmato, è l’appello rivolto a tutti i toscani dal presidente della Regione, Eugenio Giani, e dall’assessore a infrastrutture e trasporti Filippo Boni: “Si tratta di un’emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte al Pino ha 140 anni e va sostituito. Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono di fare smart working, chi non può e si sposterà da tutte le linee della toscana verso Firenze dovrà controllare nei sistemi di acquisto di Trenitalia gli orari dei treni che utilizzano abitualmente. È fondamentale acquisire consapevolezza che saranno giorni di grande difficoltà per la città e quindi per la Toscana”.

Il piano straordinario

Il blocco totale della circolazione ferroviaria sarà all’altezza della stazione di Firenze Campo di Marte dalle 23 di domenica 5 luglio fino alle 04 di venerdì 10 luglio.

I treni termineranno la corsa a Campo di Marte (lato via Mannelli) o a Santa Maria Novella. Per limitare l’impatto sulla mobilità cittadina e regionale, il Comune di Firenze ha predisposto un piano straordinario che coinvolgerà oltre 40 agenti della Polizia Municipale al giorno, navette dedicate e corse gratis sui tram. L’operazione sarà poi replicata dal 26 al 30 luglio per il montaggio del nuovo impalcato .

I treni regionali delle direttrici Chiusi-Arezzo-Firenze Santa Maria Novella saranno limitati a Firenze Campo di Marte. Anche i treni provenienti da Roma e Foligno e diretti a Firenze Santa Maria Novella termineranno la corsa a Firenze Campo di Marte.

Saranno soppressi i treni della relazione Montevarchi-Prato-Pistoia. Mentre i treni Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, via Vaglia, circoleranno regolarmente. Saranno invece soppressi i treni tra Firenze Campo di Marte e Borgo San Lorenzo.

Sulla relazione Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, i treni saranno limitati a Pontassieve, con l’eccezione dei treni 18934 e 18938, caratterizzati da una maggiore frequentazione, che raggiungeranno Firenze Campo di Marte.

Il primo collegamento mattutino Borgo San Lorenzo-Firenze Santa Maria Novella via Pontassieve, treno 18930, sarà integralmente sostituito dal bus FI262 fino a Firenze Santa Maria Novella. Anche l’ultimo collegamento della giornata, treno 18978, sarà sostituito dal bus FI260.