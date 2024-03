Una nuova Casa della Comunità per l’Elba: presentato il progetto per Portoferraio

Il taglio del nastro del progetto della Casa di comunità a Portoferraio

Una nuova Casa della comunità ‘Hub’ per Portoferraio, all’Isola d’Elba. Il progetto è stato presentato oggi dalle autorità, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Portoferraio Angelo Zini e la direttrice dell’Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani.

Un investimento da 1,7 milioni di euro

Il totale dell’investimento è di 1,73 milioni di euro, finanziato per 1,35 milioni con fondi del Pnrr e per 383mila euro mediante fondi della Asl Toscana nord ovest. L’intervento sarà realizzato dalla ditta Coopservice di Reggio Emilia: i lavori inizieranno subito dopo l’estate per concludersi nell’estate del 2025. La nuova Casa della Comunità di Portoferraio sarà realizzata attraverso la ristrutturazione di un immobile di proprietà aziendale ubicato in un’area adiacente all’ospedale di Portoferraio, in Largo Torchiana in località San Rocco.

“Quello di oggi è un ulteriore tassello concreto che va verso la tutela del sistema sanitario pubblico, che sta da sempre in cima alle nostre priorità – ha sottolineato il presidente Giani – a livello regionale abbiamo programmato ben 77 interventi su Case della Comunità e oltre 30 per Ospedali di Comunità. Fondamentale è a livello territoriale la presenza in queste strutture dei medici di famiglia, degli infermieri, degli ambulatori specialistici. Perché accanto ai nostri ospedali, che rappresentano un’eccellenza, dobbiamo dare sempre più forza alla sanità territoriale. Sono quindi contento di aver consegnato simbolicamente alla ditta il progetto della nuova Casa della Comunità, che sarà adeguata alle esigenze della comunità elbana. Grazie ai sindaci e alla Asl che segue l’isola con un’attenzione particolare. La Regione fa la sua parte e infatti in questi giorni abbiamo approvato una delibera, con un impegno di spesa di quasi 2 milioni di euro, per prorogare Anch’io all’Elba, un progetto innovativo e che ha dato esiti positivi per rispondere alla carenza di medici e attrarre professionisti verso il presidio di Portoferraio.”

Tutti i servizi offerti dalla Casa della Comunità

La nuova Casa della Comunità di Portoferraio offrirà un insieme di servizi, anche mediante modalità di telemedicina, che comprendono assistenza medica, infermieristica, sociale in una spinta volta anche all’integrazione, socializzazione, partecipazione. Tra i servizi offerti anche un’équipe multiprofessionale costituita da medici e pediatri di famiglia, continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali interni, Punto unico di accesso (PUA), servizi diagnostici, ambulatoriali specialistici ed infermieristici inclusa l’attività dell’Infermiere di famiglia e comunità. Altre attività previste sono programmi di screening, assistenza sociale, servizi per la salute mentale e le dipendenze, medicina dello sport, consultorio, vaccinazioni.

“All’Elba la realizzazione di questa nuova struttura consentirà di garantire continuità tra ospedale e territorio, con servizi a disposizione di tutta l’isola – sottolinea la direttrice della Asl Toscana Nord ovest Casani – dobbiamo dire grazie alla Regione, anche per aver messo in piedi il progetto “Anch’io all’Elba” che consentirà ad altri medici di arrivare qui nell’Isola. Abbiamo già anche concorsi finalizzati con incentivi, al momento in 4 specialità, con un vincolo per i professionisti di restare all’Elba almeno per 3 anni. Si tratta sicuramente di segnali di attenzione da parte nostra e della Regione per un territorio importante, a cui dobbiamo garantire servizi socio-sanitari adeguati alle esigenze.”