“PPP – Pea Pound Pasolini”: tre irregolari del Novecento protagonisti a Lucca

Ezra Pound durante l’incontro con Pier Paolo Pasolini a Venezia, il 26 ottobre 1967 - © Vittorugo Contino

A Lucca prende il via la seconda edizione di “PPP – Pea Pound Pasolini. Tre irregolari del Novecento”, rassegna incentrata sul tema del sacro in Enrico Pea, Ezra Pound e Pier Paolo Pasolini.

Lunedì 26 gennaio alle ore 16.00, al Teatro San Girolamo, si terrà una conferenza dedicata a Ezra Pound. Ospiti, insieme al nipote di Pound, Siegfried de Rachewiltz, due tra i più autorevoli studiosi del pensiero e dell’opera poundiana – Massimo Bacigalupo dell’Università di Genova e Luca Gallesi dell’Università dell’Insubria. L’incontro sarà moderato da Carlo Pulsoni dell’Università di Perugia.

La giornata di lunedì 26 gennaio si preannuncia particolarmente intensa: dopo la conferenza, al Teatro del Giglio verrà infatti inaugurata (alle ore 18.30) la mostra Sacrum Inluminatio, che coniuga e unisce, in un unico spazio, tre progetti specifici e speciali: “Pound libero. Ezra Pound e Pier Paolo Pasolini” di Giuseppe Garrera; “La solitudine dell’Ala destra. Pier Paolo Pasolini e il calcio” di Piero Colussi; “Pasolini: il Vangelo secondo Matteo” di Domenico Notarangelo.

Attraverso fotografie, documenti e materiali d’archivio, l’esposizione restituisce la complessità dei rapporti tra i tre autori, mettendo in luce in particolare il dialogo, diretto e indiretto, tra Ezra Pound e Pier Paolo Pasolini. La mostra rimarrà aperta fino al 22 febbraio (info: www.peapoundpasolini.it).

Sabato 31 gennaio al Teatro del Giglio Giacomo Puccini andrà in scena la lettura di e con Mariano Rigillo dedicata al Giuda di Enrico Pea, con l’introduzione curata dal critico letterario Luca Padalino.

Pea dedicò una parte significativa della sua produzione teatrale a un’operazione tanto radicale quanto controversa: la rilettura e la riabilitazione della figura di Giuda Iscariota. Il Giuda, che offre al pubblico un’interpretazione originale ed estranea all’ortodossia cattolica dell’apostolo che tradì Gesù, rappresenta proprio il punto di partenza della riflessione sulle Sacre Scritture del Pea che, ancora anarchico, lesse in Egitto la Bibbia del calvinista lucchese Diodati.

Simone Cristicchi

In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, a febbraio (venerdì 6 e sabato 7 ore 21, domenica 8 ore 16) Simone Cristicchi sarà in scena con il suo Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli incentrato proprio sul Poverello di Assisi.

Uno spettacolo in cui il protagonista affronta il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco, e altri temi importanti ancora oggi come la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato.

La seconda edizione di PPP troverà il suo momento conclusivo martedì 3 marzo alle ore 17.30 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, con una tavola rotonda pensata come occasione di riflessione e bilancio del percorso svolto.

All’incontro prenderanno parte Giovanna Bellora, presidente dell’Associazione Amici di Enrico Pea, Roberta Capelli (Università di Trento) e Francesca Tuscano (studiosa e critica letteraria). A coordinare e moderare il dibattito sarà lo storico Luciano Luciani, accompagnando il confronto tra i relatori e il pubblico in una sintesi critica delle questioni emerse.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.

I biglietti per Franciscus sono in vendita alla biglietteria del teatro (tel. 0583.465320 dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15.30-18 e online su TicketOne.it).

Pier Paolo Pasolini