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Il presidente Mattarella a Firenze per il giuramento degli allievi della Scuola marescialli dei Carabinieri

La cerimonia è in programma l’8 maggio nella caserma maresciallo maggiore Felice Maritano. Un ritorno del Capo dello Stato in Toscana dopo la visita alla Piaggio a Pontedera e la laurea honoris causae all’Università di Firenze

/ Redazione
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella sua vitia a Firenze il 10 marzo 2026 - © Paolo Giandotti - Ufficio Stampa per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Firenze domani, venerdì 8 maggio, per partecipare alla cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15esim corso triennale, intitolato al maresciallo maggiore Oreste Leonardi, medaglia d’oro al valor civile alla memoria, della Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri.  La cerimonia si terrà alle 11 nella caserma maresciallo maggiore Felice Maritano, medaglia d’oro al valoro civile alla memoria, sede della Scuola.

Il ritorno di Mattarella in Toscana

Un ritorno nel capoluogo toscano per il Capo dello Stato dopo il conferimento della laurea magistrale honoris causa in “Politica, Istituzioni e Mercato” dall’Università di Firenze, avvenuto lo scorso 10 marzo.

La cerimonia si era svolta al teatro del Maggio, nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri” dell’Ateneo fiorentino. Nell’occasione Mattarella aveva tenuto una lectio doctoralis che aveva spaziato tra diversi argomenti dell’attualità, dalla necessità di ritrovare il senso di comunità agli avvenimenti della geopolitica internazionale. Mattarella aveva poi visitato l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di conferimento della Laurea magistrale honoris causa

La visita alla Piaggio per la Festa dei lavoratori

La visita in Toscana più recente per Mattarella è stata alla vigilia della Primo Maggio allo stabilimento Piaggio di Pontedera. Il presidente infatti ha scelto proprio il simbolo dell’industria e dell’ingegno italiano nel mondo per celebrare la Festa dei lavoratori. Dopo la visita privata allo stabilimento della famosa Vespa, Mattarella ha tenuto un discorso incentrato sull’importanza della sicurezza sul lavoro, sulla necessità di rilanciare l’occupazione dei giovani e delle donne.

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