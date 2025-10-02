Il portale ufficiale della Toscana

Prevenzione, arriva il Nastro Rosa di Lilt Firenze: visite gratuite contro il tumore al seno

L’8 ottobre sul camper in Piazza della Repubblica e per tutto il resto del mese nella sede di viale Giannotti si potranno effettuare visite senologiche gratis

Lotta al tumore al seno - © KsyuKo

Visite senologiche gratuite e sensibilizzazione a Firenze per Lilt for Women, l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, in occasione della campagna internazionale Nastro Rosa, ricorda a tutte le donne l’importanza della prevenzione del tumore al seno, una patologia che continua a colpire ogni anno circa 60mila italiane.

“La Campagna Nastro Rosa ci ricorda che la prevenzione – sottolinea il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano – è l’arma più efficace che abbiamo a disposizione contro il tumore al seno: con stili di vita sani e controlli regolari possiamo davvero salvare vite. Lilt Firenze sarà sempre accanto alle donne per accompagnarle in questo percorso”.

Il camper in Piazza della Repubblica e le visite nella sede Lilt

L’avvio ufficiale è fissato per mercoledì 8 ottobre in Piazza della Repubblica a Firenze, dove l’unità mobile di Lilt offrirà visite senologiche gratuite. Alle ore 12 sarà presente la runner e giornalista sportiva Rocìo Rodriguez, testimonial della campagna. Saranno presenti anche il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano e l’assessore al Welfare del Comune di Firenze.

La sera, come da tradizione, la Fontana del Nettuno in piazza della Signoria e le Porte Storiche si illumineranno di rosa, colore simbolo della prevenzione, grazie alla collaborazione alla disponibilità del Comune di Firenze e di Firenze Smart.

Il Nettuno si tinge di rosa in Piazza della Signoria per la campagna Nastro Rosa – © Lilt Firenze

Le visite gratuite proseguiranno per tutto il mese di ottobre nella sede Lilt di viale Giannotti, grazie alla disponibilità dei senologi volontari dottor Alessandro Filomena e dottor Andrea Herd Smith, da anni vicini a Lilt Firenze. (Per prenotare le visite: 055-576939).

La campagna Nastro Rosa quest’anno vede inoltre la collaborazione con l’Università di Firenze, a testimonianza dell’impegno congiunto tra istituzioni, mondo accademico e associazioni per rafforzare la cultura della prevenzione e la diffusione della conoscenza scientifica.

