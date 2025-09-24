Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Pro loco sempre più protagoniste della vita culturale, 700 mila euro dalla Regione

Il finanziamento per i progetti dal 2026 a cui si aggiunge un osservatorio per monitorare le attività e i progetti finanziati. Per l’anno in corso è attivo un avviso pubblico da 350mila euro

/ Redazione
La sagra dei pici a Celle sul Rigo

Le pro loco diventano sempre più protagoniste della vita culturale e sociale della Toscana. La Regione ha approvato una nuova legge che rafforza il ruolo di queste associazioni, storicamente impegnate nella promozione turistica, nella tutela delle tradizioni locali e nella valorizzazione del patrimonio diffuso, e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

La norma prevede contributi fino a 700mila euro nel biennio 2026-2027, la creazione di un registro regionale delle pro loco e l’istituzione di un osservatorio per monitorare le attività e i progetti finanziati.

Un passaggio atteso che permetterà di rafforzare le attività di promozione del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni popolari, delle tipicità enogastronomiche e delle produzioni artigianali, con un’attenzione particolare alla “Toscana diffusa”, ovvero i piccoli centri e le aree interne.

Motore di identità e partecipazione

La nuova legge e il bando 2025, voluti fortemente dal presidente della Regione, come egli stesso ha ricordato, sono due passi importanti per dare alle pro loco gli strumenti necessari a continuare a essere motore di identità e partecipazione nelle comunità locali. Custodi delle tradizioni ma anche protagoniste del futuro, che con le loro attività contribuiscono a tenere viva la Toscana diffusa.

I Comuni potranno inoltre affidare alle associazioni riconosciute la gestione di beni comuni, in coerenza con la legge sulla sussidiarietà sociale, mentre le pro loco avranno la possibilità di partecipare alla rete regionale dei centri di facilitazione digitale, diventando così anche un punto di riferimento per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.

Un bando nel 2025 per le pro loco

Accanto alla legge, la Regione ha già messo a disposizione per l’anno in corso un primo strumento operativo: è stato approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari alle pro loco toscane per il 2025, con una dotazione complessiva di 350mila euro.

Il bando, destinato alle associazioni con sede in Toscana, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e con l’indicazione “pro loco” nella denominazione, sostiene attività di promozione del patrimonio artistico e culturale, di comunicazione, di conoscenza e di conservazione delle tradizioni locali. Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente online, tramite formulario digitale, entro le ore 13 del 9 ottobre 2025.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Chiara Bianchini

Un treno per le terre di Puccini: da Firenze a Viareggio sulle tracce del Maestro

Per tre mesi due carrozze con livrea speciale collegheranno il capoluogo toscano alla Versilia. L’iniziativa di Regione e Camera di Commercio promuove i luoghi pucciniani

Attualità / Chiara Bianchini

Viareggio ritrova lo Stadio dei Pini: moderno e sostenibile

Restituito alla città l’impianto “Torquato Bresciani”, rinnovato nel segno della sostenibilità e della memoria sportiva. Parata di campioni all'inaugurazione il 24 settembre 2025.

Attualità / Redazione

Regione Toscana e Coldiretti donano 50 litri di olio nuovo ai frati della chiesa di Santo Spirito

L’olio è stato ottenuto spremendo le olive di varietà leccino provenienti dalle campagna della Maremma messe a disposizione dalla cooperativa Ol.Ma

Attualità

Bright-Night 2025: venerdì 26 settembre torna la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori

Attualità

Treni, dal 15 settembre operativo il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini

Attualità

La riforma della cittadinanza, cosa cambia per i toscani all'estero: intervista a Maria Chiara Prodi

Attualità

Toscani nel Mondo: il sostegno della Regione alle comunità all'estero, tra cultura e radici

Attualità

Sara Vatteroni di Fondazione Migrantes Toscana: l'emigrazione è il nuovo ascensore sociale

Attualità

Giornata dei Toscani nel mondo: una rete che guarda al futuro

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

Con D.Off danza contemporanea nel borgo medievale di Magliano in Toscana

Attualità / Redazione

Firenze mette la mobilità al centro: presentato il nuovo consulente

Ambiente / Chiara Bianchini

Andar per funghi in Toscana: regole, permessi e luoghi ideali

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.