Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Programmazione socio-sanitaria, il modello toscano raccontato in un report

Il bilancio delle azioni intraprese dal 2000 al 2025 e le nuove linee guida per la redazione dei Piani Integrati di Salute

/ Redazione
Il Meyer health campus di Firenze

Un report racchiude la programmazione socio-sanitaria e le azioni intraprese dal 2000 al 2025 a livello territoriale. Al Meyer Health Campus di Firenze è stato presentato questo valido strumento suddiviso in quattro volumi: il primo dedicato ai caratteri generali della programmazione, gli altri alla raccolta delle specifiche programmazioni zonali secondo i raggruppamenti delle tre Aree Vaste.

Il patrimonio rappresentato da questa raccolta ha come focus la programmazione territoriale con l’illustrazione delle nuove linee guida per la redazione dei Piani Integrati di Salute (PIS) e le azioni previste per l’area sociosanitaria, sanitaria territoriale e socioassistenziale nel nuovo ciclo di programmazione integrata.

Il risultato di un ‘modello toscano’ basato sull’organizzazione territoriale e l’integrazione, le dinamiche della governance istituzionale multilivello, la multidimensionalità e la multiprofessionalità, gli assetti gestionali evoluti, le relazioni dell’amministrazione condivisa.

L’assessora alle politiche sociali ha sottolineato come il report costituisca un giacimento di informazioni ed esperienze unico nel panorama nazionale. Migliaia di azioni e di attività e di progetti svolti in ogni angolo della Toscana per tentare di far reggere il sistema regionale sanitario e sociale, e per tentare di rispondere alla complessità sempre più crescente dei bisogni di salute, cura, assistenza, tutela, supporto, accompagnamento manifestati dai concittadini, dalle famiglie, dalle comunità.

In questi volumi, ha aggiunto, abitano lo sforzo, la passione e la competenza di tutta la comunità territoriale toscana, fatta di enti pubblici, di organizzazioni del terzo settore e del volontariato, di aziende profit, di singoli cittadini impegnati, a cui va il profondo ringraziamento per l’impegno inscalfibile.

Secondo il direttore di Anci Toscana, intervenuto all’iniziativa, la programmazione, l’integrazione sociosanitaria, il coinvolgimento dei territori, sono fondamentali per dare risposte sempre più efficaci alle sfide e ai bisogni che riguardano la salute dei cittadini toscani.

Anche per Anci e per il sistema dei Comuni è fondamentale, per rafforzare il ruolo delle Società della Salute e delle Zone, anche attraverso il fondamentale strumento della co-programmazione. A fianco di questi strumenti è chiaramente indispensabile che ci siano risorse adeguate, a partire dagli stanziamenti nazionali.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Pro loco sempre più protagoniste della vita culturale, 700 mila euro dalla Regione

Il finanziamento per i progetti dal 2026 a cui si aggiunge un osservatorio per monitorare le attività e i progetti finanziati. Per l'anno in corso è attivo un avviso pubblico da 350mila euro

Attualità / Chiara Bianchini

Un treno per le terre di Puccini: da Firenze a Viareggio sulle tracce del Maestro

Per tre mesi due carrozze con livrea speciale collegheranno il capoluogo toscano alla Versilia. L’iniziativa di Regione e Camera di Commercio promuove i luoghi pucciniani

Attualità / Chiara Bianchini

Viareggio ritrova lo Stadio dei Pini: moderno e sostenibile

Restituito alla città l’impianto “Torquato Bresciani”, rinnovato nel segno della sostenibilità e della memoria sportiva. Parata di campioni all'inaugurazione il 24 settembre 2025.

Attualità

Bright-Night 2025: venerdì 26 settembre torna la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori

Attualità

Treni, dal 15 settembre operativo il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini

Attualità

La riforma della cittadinanza, cosa cambia per i toscani all'estero: intervista a Maria Chiara Prodi

Attualità

Toscani nel Mondo: il sostegno della Regione alle comunità all'estero, tra cultura e radici

Attualità

Sara Vatteroni di Fondazione Migrantes Toscana: l'emigrazione è il nuovo ascensore sociale

Attualità

Giornata dei Toscani nel mondo: una rete che guarda al futuro

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

Con D.Off danza contemporanea nel borgo medievale di Magliano in Toscana

Ambiente / Chiara Bianchini

Andar per funghi in Toscana: regole, permessi e luoghi ideali

Attualità / Redazione

Dialoghi tra terra e cielo: Fiesole presenta il dossier per diventare Capitale italiana della Cultura 2028

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.