Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Ambiente/

Nella riserva di Radicondoli è nata Verbena, la prima Cavallina di Monterufoli dell’anno

Nella riserva statale di Cornocchia il reparto Carabinieri biodiversità di Siena ha accolto il primo esemplare del 2026 della razza autoctona toscana

/ Redazione
La Cavallina di Monterufoli Verbena

È stata chiamata Verbena del Cornocchino la prima puledra di Cavallino di Monterufoli, una razza autoctona toscana di straordinario valore storico e genetico, nata quest’anno nella riserva naturale statale di Cornocchia, nel comune di Radicondoli.

La nascita della cavallina, accolta dal reparto Carabinieri biodiversità di Siena, rappresenta un successo nella lunga opera di conservazione e valorizzazione delle razze autoctone portata avanti appunto dai Carabinieri.

I primi giorni di vita complicati

Nei primi giorni di vita la cavallina, riferiscono i militari, Verbena ha vissuto un momento delicato: la madre l’ha rifiutata, rendendo necessario un intervento immediato del personale dei Carabinieri forestali. Con dedizione e competenza, i dipendenti si sono alternati ogni due ore, giorno e notte, per alimentarla e garantirle le cure necessarie alla sopravvivenza. Successivamente, la puledra è stata accolta da un’altra cavalla, che l’ha accudita e allattata come una vera e propria ‘balia’, permettendole di proseguire serenamente la crescita. Oggi è fuori pericolo e può trascorrere le giornate all’aperto e si integrerà nel branco con gli altri puledri che nasceranno a maggio presso il Centro di selezione equestre.

La razza tipica toscana

Il Cavallino di Monterufoli, allevato fin dal XIX secolo nelle campagne pisane, è una razza rustica, resistente e dall’indole docile, un vero simbolo della relazione uomo-natura nel paesaggio toscano.

Grazie ai programmi di allevamento, recupero e valorizzazione promossi dai Carabinieri, oggi la popolazione di questi cavalli è in lenta ma costante crescita. Chi desidera contribuire alla salvaguardia di questa razza può farlo concretamente: gli esemplari vengono messi in vendita tramite aste pubblicate sul sito dei Carabinieri, oppure assegnati gratuitamente, se riformati, a chi ne faccia richiesta tramite il reparto.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Ambiente / Giulia Rafanelli

Dalla tragedia alla rinascita: piantato a Firenze il Bosco della Memoria per il Ponte Morandi

L'associazione Vivaisti Italiani ha donato 43 alberi che sono stati piantati al Parco dell’Anconella per ricordare le vittime e costruire un luogo di memoria attiva tra ambiente, scuola e comunità

Ambiente / Chiara Bianchini

Nasce la Rete delle città circolari: quattro realtà toscane protagoniste della transizione ecologica

Da Firenze a Livorno, passando per Lucca e Capannori: la Toscana entra nella nuova alleanza nazionale per ripensare i modelli urbani in chiave sostenibile, resiliente e inclusiva

Ambiente / Redazione

Non disturbare le rondini e non distruggere i nidi: l'appello del Comune di Greve in Chianti

Sono uccelli protetti, tutelati a livello nazionale, fondamentali per ridurre la presenza di zanzare e altri insetti. Chi trasgredisce rischia sanzioni fino a 500 euro

Ambiente

Arezzo, l’esperienza della Casa dell’Energia: da hub industriale a spazio a impatto zero

Ambiente

Toscana sostenibile, il progetto Lanterne Magiche fa tappa a Empoli

Ambiente

Rio Rovigo, la rinascita dopo la frana: un documentario racconta l’“operazione controcorrente”

Ambiente

Ambiente, a Marina di Cecina il punto su resilienza costiera e turismo sostenibile nel Mediterraneo

Ambiente

Dal vivaio al feed: la cultura del verde passa anche dai social

Ambiente

Arno più sicuro e più vivo: un nuovo muro di contenimento al Torrino Santa Rosa

I più popolari su intoscana

Made in Toscana / Redazione

Vivaismo, il documento strategico arriva in Europa: presentato il manifesto a Bruxelles

Viaggi / Ilaria Giannini

25 aprile: un weekend di festa e primavera in Toscana tra borghi, arte e sapori

Cultura / Redazione

“Ciak sul Lavoro” torna la rassegna che attraverso il cinema parla dei problemi dell’occupazione

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.