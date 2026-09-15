Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Regione con Fondazione Cecchettin e UniFi: prevenzione e formazione a partire dalla scuola

Un progetto nazionale formerà insegnanti dell’infanzia e della primaria per riconoscere e decostruire stereotipi e disuguaglianze. La Regione Toscana investe 44mila euro nella ricerca sull’efficacia dei percorsi formativi

/ Redazione
Regione, Fondazione Cecchettin e Università di Firenze insieme per educare all’uguaglianza contro la violenza di genere

La prevenzione della violenza di genere comincia dai primi anni di vita, dai banchi di scuola e dalla capacità degli adulti di riconoscere e contrastare stereotipi e disuguaglianze prima che diventino modelli di relazione.

È questa la sfida al centro del progetto nazionale “Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia”, promosso dall’Università di Firenze e dalla Fondazione Giulia Cecchettin Ets, al quale ha aderito la Regione Toscana.

L’iniziativa punta sulla formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, chiamati a diventare protagonisti di un percorso educativo capace di promuovere fin da subito una cultura del rispetto, della parità e della non violenza.

Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora regionale alle pari opportunità Cristina Manetti, il presidente della Fondazione Giulia Cecchettin Ets Gino Cecchettin, la responsabile scientifica del corso e del progetto di ricerca, la professoressa Irene Biemmi, e i rappresentanti dell’Università di Firenze.

“La violenza contro le donne è una ferita profonda della nostra società – afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – e contrastarla significa agire con determinazione anche sul terreno della prevenzione. È un impegno che deve coinvolgere le istituzioni, la scuola, le famiglie e l’intera comunità. Partire dall’educazione delle nuove generazioni significa lavorare per un cambiamento culturale vero, insegnando fin dai primi anni il valore del rispetto, della parità e della libertà. La Toscana ha scelto di sostenere questo progetto perché crediamo che investire sulla formazione e sulla consapevolezza sia fondamentale per costruire una società nella quale la violenza e la sopraffazione non trovino più spazio”.

“Prevenire la violenza di genere – sottolinea l’assessora Cristina Manetti – significa innanzitutto intervenire sulle sue radici culturali, attraverso l’educazione e la formazione. Per questo è fondamentale cominciare fin dall’infanzia e dalla scuola, aiutando bambine e bambini a crescere liberi da stereotipi e a costruire relazioni fondate sul rispetto, sulla libertà e sulla parità. In questo percorso gli insegnanti hanno un ruolo decisivo e devono poter contare su strumenti e formazione adeguati. L’adesione della Regione Toscana a questo progetto nasce proprio dalla volontà di investire sulla prevenzione, mettendo insieme scuola, ricerca e formazione per contribuire a un cambiamento culturale profondo e duraturo”.

“La scuola è il primo luogo in cui le persone si formano, imparano a stare in relazione con gli altri e sviluppano il proprio modo di pensare”, afferma Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin Ets. “È quindi fondamentale che la prevenzione della violenza di genere parta da qui: le insegnanti e gli insegnanti sono le persone a cui affidiamo i nostri figli e le nostre figlie e, insieme alle famiglie, hanno il compito di educarli e accompagnarli in un tratto importante della loro vita. La Fondazione promuove percorsi di educazione alle relazioni, al rispetto e all’affettività che non intendono sostituirsi alle famiglie, ma rafforzarne il ruolo educativo attraverso un lavoro condiviso tra scuola, territorio e genitori. Per svolgere al meglio questo compito, però, occorre fornire strumenti concreti per riconoscere e decostruire gli stereotipi di genere, così radicati nella nostra cultura, e alimentare relazioni fondate sul rispetto, sull’empatia e sulla parità. Dobbiamo renderci conto che la violenza ha una causa: non esplode all’improvviso, ma si genera da modelli di relazione basati sul dominio e sul controllo, che vanno necessariamente cambiati. Investire nella formazione fa rima con prevenzione: significa agire prima, affinché nessun’altra famiglia debba conoscere il dolore della perdita”.

La Regione Toscana ha aderito formalmente all’accordo tra il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze e la Fondazione Giulia Cecchettin, mettendo a disposizione 44mila euro per sostenere in particolare la ricerca sull’efficacia dei percorsi formativi.

La ricerca permetterà di misurare la consapevolezza di genere del personale docente, individuare i bisogni formativi e valutare le competenze acquisite durante il corso. Sono previsti almeno 200 questionari, somministrati agli insegnanti all’inizio e al termine del percorso, oltre a focus group e interviste che coinvolgeranno indicativamente 80 docenti.

Il lavoro di ricerca entrerà anche direttamente nelle classi. Alcuni insegnanti, su base volontaria, realizzeranno attività didattiche finalizzate a far emergere gli stereotipi di genere interiorizzati da bambine e bambini e a osservare eventuali cambiamenti nelle loro rappresentazioni e nel loro immaginario.

Dei 44mila euro stanziati dalla Regione, circa 40mila saranno destinati a due borse di studio per le attività di ricerca, mentre circa 4mila euro saranno utilizzati per la diffusione dei risultati attraverso iniziative e pubblicazioni.

Il progetto si inserisce nel quadro delle politiche regionali per la cittadinanza di genere e per la prevenzione e il contrasto della violenza, rafforzando il ruolo dell’educazione come strumento per intervenire sulle radici culturali delle disuguaglianze e costruire, fin dall’infanzia, relazioni fondate sul rispetto e sulla parità.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Sangue, in Toscana donazioni cresciute nei primi 7 mesi ma servono donatori

La Toscana anche nel periodo estivo ha continuato a garantire il sangue a tutti i pazienti che ne avevano bisogno, grazie alla generosità di oltre 115mila donatori, ma non basta, l'appello di Giani e Monni a continaure a donare

Attualità / Redazione

Virus sinciziale e influenza, al via in Toscana la campagna di vaccinazione

Si parte dal 1 e 7 ottobre. Per i vaccini anti-Covid si attendono indicazioni dal Ministero. Monni: “Strumenti fondamentali di prevenzione e tutela della salute”

Attualità / Redazione

Suona la campanella in Toscana: migliaia di studenti e studentesse rientrano in classe

Dopo la pausa estiva è giunto il momento del rientro scolastico. Giani: "Il nostro popolo si fonda su quello che voi riuscirete a realizzare". A Firenze 23 pattuglie aggiuntive per accompagnare la ripresa del traffico

Attualità

Regione, Fondazione Cecchettin e Università di Firenze: educare all’uguaglianza contro la violenza di genere

Attualità

Un secolo di passione viola: alla Fiorentina il Pegaso d’Oro della Regione Toscana

Attualità

80 anni dal primo voto delle donne. Saccardi: "Ricordare il valore della partecipazione"

Attualità

Cortona, inaugurato il nuovo tratto della variante alla strada regionale 71

Attualità

Treni, un progressivo ritorno alla normalità per la Borgo-Pontassieve e le Faentina

Attualità

Stazione di Orbetello, sopralluogo per il rilancio della linea tirrenica

I più popolari su intoscana

Enogastronomia / Redazione

IN-Sostenibile, la cucina che crea una rete: a Villa Bardini il festival green guarda al futuro

Salute / Redazione

Quattro persone con lesione midollare completa tornano a camminare con la neurostimolazione: la ricerca della Sant’Anna

Musica / Redazione

Arte, fumetto e musica in Casentino: presentata l’VIII edizione di Naturalmente Pianoforte

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.