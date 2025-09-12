Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Ritorno sui banchi con i cellulari spenti, in alcuni istituti toscani erano già banditi da tempo

Armadietti, cassettiere e contenitori sulle cattedre dove riporre gli smartphone: così nelle scuole ci si organizza alla luce della circolare ministeriale

/ Raffaella Galamini
Stop al cellulare in classe - © Akhenaton Images

Ritorno in classe ma senza cellulare per gli studenti toscani che dalla prossima settimana tornano a lezione. Gli istituti scolastici si sono organizzati per adeguarsi alla circolare ministeriale dello scorso giugno che impone lo stop all’uso degli smartphone.

Bisognerà attendere il primo collegio dei docenti per definire i regolamenti e capire quali saranno le sanzioni e i provvedimenti adottati per porre un freno all’uso dei telefonini in classe. Su questo fronte infatti il ministero ha lasciato autonomia a ogni singolo istituto scolastico. In molti puntano a organizzare anche corsi e iniziative per sensibilizzare gli studenti ed educarli a un uso consapevole.

In molte scuole sono stati predisposti armadietti, cassettiere, perfino scatole sulla cattedra dove poter riporre il cellulare. In alternativa si può sempre optare per lo zaino. L’invito è a tenerli spenti in qualsiasi caso. La circolare dispone per gli studenti delle superiori – al primo ciclo i telefonini erano già stati vietati – il divieto di utilizzo del telefonino durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico.

In Toscana il provvedimento ha suscitato reazioni contrastanti anche se non è una vera e propria novità. Molti istituti si erano già organizzati in tempi non sospetti per contrastare l’iperconnessione dei loro studenti.

Qui i cellulari erano già banditi

A Firenze gli smartphone erano già banditi da un anno al Sassetti Peruzzi. L’istituto aveva predisposto degli armadietti a parete per depositare i telefonini. Per il nuovo anno scolastico è in arrivo in ogni classe una cassettiera per riporre cellulari e pc portatili. Anche all’Elsa Morante gli studenti già da tempo sono abituati a tenere i cellulari spenti nello zaino.

Invece al Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo da tempo i ragazzi hanno preso l’abitudine di lasciare i cellulari in contenitori presenti sulle cattedre. Il veto agli smartphone è quindi ormai parte di una routine consolidata per molte realtà scolastiche.

Tra coloro che si stanno organizzando c’è il liceo scientifico da Vinci: ha deciso di dotare ogni classe di tasche porta oggetti appese alle pareti: gli smartphone potranno riposare qui, ben spenti, durante le lezioni. All’artistico Porta Romana infine ok al cellulare in classe ma l’utilizzo sarà consentito solo alla fine delle lezioni. Meglio ancora all’uscita da scuola.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Ilaria Giannini

Caro libri scolastici: la spesa per le famiglie aumenta. La Toscana riapre il bando "Libri gratis"

Secondo il Codacons la spesa media sarà di 580 euro per le medie e 1.250 per le superiori. La Regione ha riaperto fino al 3 ottobre la misura per le famiglie con Isee fino a 15.800 euro

Attualità / Redazione

Rientro in classe: l'impegno di Oxfam in Toscana per contrastare l'abbandono scolastico

I progetti coinvolgeranno 3mila studenti di oltre 200 scuole toscane, con percorsi formativi ad hoc, laboratori e corsi di recupero

Attualità / Redazione

All'ospedale di Livorno il primo intervento di ricostruzione della cavità uterina

L'operazione è stata condotta con tecniche mininvasive su una paziente livornese affetta da una rara malformazione congenita nota come "doppio utero", che interessa circa una donna su 3mila

Attualità

Treni, dal 15 settembre operativo il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini

Attualità

La riforma della cittadinanza, cosa cambia per i toscani all'estero: intervista a Maria Chiara Prodi

Attualità

Toscani nel Mondo: il sostegno della Regione alle comunità all'estero, tra cultura e radici

Attualità

Sara Vatteroni di Fondazione Migrantes Toscana: l'emigrazione è il nuovo ascensore sociale

Attualità

Giornata dei Toscani nel mondo: una rete che guarda al futuro

Attualità

Traffico e smog nel mirino: al via il secondo lotto della variante di Grassina

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

“Toscana tutto l’anno”: nasce il calendario condiviso di rievocazioni storiche, tradizioni e folclore

Cultura / Raffaella Galamini

Alle origini della festa della Rificolona, quel pellegrinaggio a piedi dall’Impruneta a Firenze

Enogastronomia / Redazione

Livorno festeggia il Cacciucco Pride 2025: tre giorni di gusto e tradizione

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.