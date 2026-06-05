Ritratto d’artista, a Firenze la mostra di Federico Maria Sardelli

Inaugurata a Firenze, al primo piano di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10, la mostra “Federico Maria Sardelli – Ritratto d’artista” dedicata al poliedrico direttore d’orchestra, compositore, pittore, romanziere e disegnatore satirico. La mostra si trova nella sede della presidenza della Regione Toscana e sarà visitabile fino al 19 giugno.

Livornese di nascita, classe 1963, vive da molti anni a Firenze. “Sono felice di esser ospite della Regione Toscana – ha commentato Sardelli – per una mostra che antologizza il mio lavoro come pittore. Sono stato allevato nell’arte figurativa ed ora mi vanto di essere parte dell’Accademia dell’arte del disegno. Per me il disegno è veramente alla base di tutto, è la razionalizzazione del reale al quale si uniscono poi la pennellata, l’espressione, il colore, l’emozione. Anche quando dirigo e compongo concepisco la partitura come una serie di linee musicali. Tutto è riconducibile al disegno alla fine”.

A tagliare il nastro inaugurale l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, insieme all’artista e al curatore della mostra Massimiliano Mazzei. “Siamo felici – ha detto Manetti – di ospitare questa personale del Maestro Sardelli, che non è solo il grande musicista che tutti conoscono, anche grazie alle pellicole di Virzì, ma uno straordinario pittore, che ha iniziato a coltivare il disegno fino da bambino. Con questa esposizione vogliamo sottolineare la straordinaria capacità espressiva e l’eclettismo di un artista toscano che non finisce mai di sorprendere per la qualità raggiunta nei modi e nelle forme più varie. Sardelli si dimostra sempre capace di esprimersi in maniera originale, forte della sua ricerca personale e della sua voce interiore”.

“Questa è una mostra che abbiamo fortemente voluto – ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – È per noi un onore accogliere nella sede della Presidenza della Regione l’opera di uno dei pochi artisti viventi al mondo a poter vantare un suo autoritratto nella celebre collezione di autoritratti degli Uffizi. Sardelli è un artista a tutto tondo, verrebbe da dire di stampo rinascimentale. Questa mostra è il giusto omaggio che la Toscana gli porge ed è al tempo stesso un modo per dare anche al grande pubblico la possibilità di conoscere gratuitamente la sua opera”.

Un artista poliedrico

Come musicista e compositore, Sardelli vanta un catalogo di circa 300 lavori. È stato anche per due volte nominée ai Grammy Awards (1997 e 2000). La sua carriera pittorica inizia come allievo di suo padre Marc. La sua prima mostra personale è all’età di 14 anni. Oggi è Accademico Ordinario dell’Accademia delle Arti del Disegno. Un suo autoritratto è stato acquisito nel 2023 dalle Gallerie degli Uffizi per essere inserito nella celebre collezione degli autoritratti. È stato anche nel film di Paolo Virzì Siccità, interpretando se stesso.

Come autore e disegnatore satirico, è stato, per decenni, colonna del mensile Il Vernacoliere, per il quale ha pubblicato numerose tavole e storie e personaggi. Le sue Proesie – componimenti poetici di umoristici– sono state d’ispirazione per il compositore Francesco Filidei, che ne ha musicate e pubblicate con Ricordi.

Sardelli è divenuto narratore nel 2015: il suo romanzo ‘L’affare Vivaldi’, edito da Sellerio, ha vinto il Premio Comisso per la narrativa, con traduzioni in varie lingue. Nel 2021 ha pubblicato il saggio ‘Il volto di Vivaldi’, nel 2023 il romanzo ‘Lucietta Organista di Vivaldi’, nel 2024 il saggio ‘Vivaldi secondo Vivaldi’.

La mostra “Federico Maria Sardelli – Ritratto d’artista” sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì in orario 10-12.30 o 14-16.30. Il sabato sabato dalle 10 alle 12.30. Prenotazioni al numero tel. 0554385616 dal lunedì al venerdì in orario 9.00/13.00.