Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Musica/

S.O.S. Palestina 2: Pelù rilancia da Firenze il concerto che unisce rock e solidarietà

Piero Pelù annuncia i primi ospiti di S.O.S. Palestina 2. Dopo il grande successo della prima edizione a settembre a Giungo sarà di nuovo musica e solidarietà alle Cascine di Firenze per sostenere Medici Senza Frontiere

/ Giulia Rafanelli
Piero Pelù

Dopo il successo della prima edizione di S.O.S. Palestina!, il concerto voluto da Piero Pelù per raccogliere fondi a favore di Medici Senza Frontiere e portare attenzione alla crisi umanitaria in Palestina, hanno già risposto alla seconda chiamata Enzo Iacchetti, i Tre Allegri Ragazzi Morti, e Willie Peyote. Sono loro, infatti, i primi ospiti confermati per la seconda edizione dell’iniziativa in programma il 20 giungo all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze.

Sos Palestina 2 era stato annunciato dallo stesso Piero Pelù dal palco della prima edizione, lo scorso settembre, quando alle Cascine di Firenze il concerto si era trasformato in un atto collettivo di partecipazione e responsabilità con biglietti sold out in poco tempo, 11 tra band e artisti sul palco, per una durata di quasi 5 ore e un ricavato di 83.000 euro che Medici Senza Frontiere ha potuto investire nelle sue attività in Palestina .

Gli artisti che si mobilitano per la pace

La Palestina è ormai un laboratorio a cielo aperto: se nessuno si opporrà al genocidio in atto in quella terra allora tutto sarà permesso in futuro […]Medici senza frontiere aiuta la popolazione palestinese da decenni e noi artisti uniti non troviamo altro modo civile e costruttivo che questo concerto per aiutare chi aiuta chi è vittima di un infame genocidio quotidiano”. Questa la chiamata alla mobilitazione di Pelù.

A settembre avevano risposto Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos, che si sono alternati sul palco con Eva Poles, Roy Paci, I Patagarri, Ginevra Di Marco, Gli Zen Circus, I Tre Allegri Ragazzi Morti, Emma Nolde, La Bandabardo’, Fast Animals And Slow Kids e gli Afterhours.

Pelù ha già annunciato i primi ospiti di giugno, appunto Enzo Iacchetti, figura iconica del teatro e della televisione, fervente sostenitore della causa palestinese, i Tre Allegri Ragazzi Morti, la band alternative rock ià protagonista anche nella prima edizione del concerto e Willie Peyote, cantautore e rapper noto per il suo linguaggio critico e la sua capacità di coniugare ironia e impegno politico.

I biglietti sono già disponibili su Ticktone. Tutti gli artisti, ovviamente, si esibiranno a titolo gratuito. Così come avvenuto in occasione del concerto di settembre, anche per la grafica di questa seconda edizione la firma è quella di ZeroCalcare.

La canzone manifesto di Piero Pelù

Circa un mese dopo aver riuniti a Firenze amici e colleghi per la Palestina, il rocker fiorentino ha fatto uscire gratuitamente e messo a disposizione dei fan un brano dal titolo “S.O.S”.

Il concerto che a giugno Pelù duplicherà, infatti, non è soltanto un evento live, ma una precisa, forte e necessaria una presa di parola artistica.

S.O.S” è una canzone che si fa manifesto emotivo e politico, una denuncia universale che deve essere ascoltata e non può non esserlo perché l’umanità non può accettare che sia perpetuamente negata l’infanzia ad ogni generazione senza indignarsi.

Quando i bambini non mangiano, non giocano,
Non ridono, questa è la fine dell’umanità
Questa è la fine dell’umanità
S O S voglio diritto alla felicità

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Musica / Costanza Baldini

"Cruel House" il viaggio ruvido e allucinato tra blues e psichedelia dei livornesi Weekend Martyr

In uscita per Cruel Records l'ultimo disco dei livornesi Weekend Martyr che, in partenza per un mini tour europeo, ci raccontano la genesi dell'album tra radici blues e immediatezza punk

Musica / Redazione

Richard Aschcroft sul palco de La Prima Estate, unica data in Italia

Sarà l’headliner di domenica 21 giugno, la terza giornata del festival di Lido di Camaiore nello scenario unico del Parco BussolaDomani. Sul palco la stessa sera anche The Libertines e The Wombats

Musica / Costanza Baldini

Luglio alla Cavea del Maggio Musicale tra opera, cinema, jazz d'autore e due serate con Stefano Massini

Dall'11 al 25 luglio sul palco estivo all'aperto si alterneranno il jazz di Paolo Fresu, la proiezione del film "Per un pugno di dollari" con la colonna sonora di Morricone eseguita dall'orchestra, "Il barbiere di Siviglia" di Rossini e due serate con Stefano Massini che parlerà di felicità

Musica

Mistici e carnali: l'esordio degli Esera con l'album "Levia Gravia"

Musica

VOV VOV! Musica incandescente da maneggiare con cura

Musica

La Bandabardò festeggia 25 anni di "Se mi rilasso collasso" con un nuovo tour e la ristampa in vinile

Musica

Il Rock Contest torna al Tenax e incorona i Prolex & Zac Blue

Musica

Premio Ciampi 2025: nuove voci che tengono viva una musica necessaria

Musica

La rinascita di Piero Pelù dopo l'acufene nel documentario "Rumore dentro"

I più popolari su intoscana

Cultura / Costanza Baldini

L’arte “rovesciata” del tedesco Georg Baselitz in mostra al Museo Novecento

Attualità / Redazione

In Toscana cade la neve sull’Abetone e sull’Amiata, nell’Aretino e in Lunigiana

Attualità / Redazione

Addio a don Luigi Sonnenfeld il “prete operaio” di Viareggio

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.