S.O.S. Palestina 2: Pelù rilancia da Firenze il concerto che unisce rock e solidarietà

Dopo il successo della prima edizione di S.O.S. Palestina!, il concerto voluto da Piero Pelù per raccogliere fondi a favore di Medici Senza Frontiere e portare attenzione alla crisi umanitaria in Palestina, hanno già risposto alla seconda chiamata Enzo Iacchetti, i Tre Allegri Ragazzi Morti, e Willie Peyote. Sono loro, infatti, i primi ospiti confermati per la seconda edizione dell’iniziativa in programma il 20 giungo all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze.

Sos Palestina 2 era stato annunciato dallo stesso Piero Pelù dal palco della prima edizione, lo scorso settembre, quando alle Cascine di Firenze il concerto si era trasformato in un atto collettivo di partecipazione e responsabilità con biglietti sold out in poco tempo, 11 tra band e artisti sul palco, per una durata di quasi 5 ore e un ricavato di 83.000 euro che Medici Senza Frontiere ha potuto investire nelle sue attività in Palestina .

Gli artisti che si mobilitano per la pace

“La Palestina è ormai un laboratorio a cielo aperto: se nessuno si opporrà al genocidio in atto in quella terra allora tutto sarà permesso in futuro […]Medici senza frontiere aiuta la popolazione palestinese da decenni e noi artisti uniti non troviamo altro modo civile e costruttivo che questo concerto per aiutare chi aiuta chi è vittima di un infame genocidio quotidiano”. Questa la chiamata alla mobilitazione di Pelù.

A settembre avevano risposto Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos, che si sono alternati sul palco con Eva Poles, Roy Paci, I Patagarri, Ginevra Di Marco, Gli Zen Circus, I Tre Allegri Ragazzi Morti, Emma Nolde, La Bandabardo’, Fast Animals And Slow Kids e gli Afterhours.

Pelù ha già annunciato i primi ospiti di giugno, appunto Enzo Iacchetti, figura iconica del teatro e della televisione, fervente sostenitore della causa palestinese, i Tre Allegri Ragazzi Morti, la band alternative rock ià protagonista anche nella prima edizione del concerto e Willie Peyote, cantautore e rapper noto per il suo linguaggio critico e la sua capacità di coniugare ironia e impegno politico.

I biglietti sono già disponibili su Ticktone. Tutti gli artisti, ovviamente, si esibiranno a titolo gratuito. Così come avvenuto in occasione del concerto di settembre, anche per la grafica di questa seconda edizione la firma è quella di ZeroCalcare.

La canzone manifesto di Piero Pelù

Circa un mese dopo aver riuniti a Firenze amici e colleghi per la Palestina, il rocker fiorentino ha fatto uscire gratuitamente e messo a disposizione dei fan un brano dal titolo “S.O.S”.

Il concerto che a giugno Pelù duplicherà, infatti, non è soltanto un evento live, ma una precisa, forte e necessaria una presa di parola artistica.

“S.O.S” è una canzone che si fa manifesto emotivo e politico, una denuncia universale che deve essere ascoltata e non può non esserlo perché l’umanità non può accettare che sia perpetuamente negata l’infanzia ad ogni generazione senza indignarsi.