Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Salute/

Sanità, Toscana tra le migliori d’Italia per assistenza e prevenzione

Terza nella classifica generale del ministero. Giani e Monni: “Dimostrazione della capacità e del livello alto dell’offerta del nostro sistema pubblico”

/ Redazione

La Toscana si conferma tra le prime cinque regioni italiane per per livelli di assistenza sanitaria e prevenzione insieme a Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e la provincia autonoma di Trento.

L’ultima analisi pubblicata dal ministero analizza le prestazioni del 2024 e vengono presi come oggetto di monitoraggio l’offerta sanitaria e i Lea, ossia l’erogazione delle prestazioni essenziali di assistenza garantite dal sistema sanitario nazionale.

La classifica

La Toscana, nella sanità territoriale, è seconda con 94 punti su cento tra tutte le regioni d’Italia, a pari merito con l‘Emilia Romagna, preceduta solo dal Veneto (95). Sul fronte della prevenzione è terza, raggiungendo 96 punti, come Lombardia e Veneto, appena sotto Trento che ottiene 98 punti e Emilia Romagna con 97.Quarta in classifica, con 90 punti su cento, e in lieve arretramento, nell’area ospedaliera, preceduta dal Veneto (97 punti), la Provincia autonoma di Trento (94) e l’Emilia Romagna (91).

Dalla somma dei piunteggi totalizzati nelle tre macroaree, la Toscana ottiene un totale di 280 punti su 300 conquistanto la terza posiazione nazionale, superata solo da Veneto (288 punti come l’anno scorso) ed Emilia Romagna (282). Nel rapporto relativo all’anno 2023 la Toscana aveva conquistato il secondo posto assoluto, con 286 punti complessivi. .

Per la Regione, la Toscana riceve dal ministero della salute ancora una volta la conferma della  qualità del suo sistena sanitario  e della capacità di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. “Ne siamo soddisfatti – commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora al diritto alla salute, Monia Monni – Da molti anni oramai la sanità toscana è sempre al vertice o nelle posizioni di testa in Italia. E’ una nuova dimostrazione della capacità e del livello alto dell’offerta del nostro sistema sanitario pubblico”.

Divario tra nord e sud del Paese

La classifica stilata dal ministero si basa su un “sistema di garanzia” che si articola in 88 indicatori. La sufficienza si raggiunge con 60 punti su 100. Dall’analisi emerge forte il divario tra nord e sud del Paese e tra le regioni di testa e quelle lontane dal podio, anche se tutte superano la soglia per quanto riguarda l’assistenza prestata negli ospedali. Guardando solo alle insufficienze, per la prevenzione spiccano  la provincia di Bolzano e la Sicilia, mentre la Calabria è tra le peggiori nella sanità territoriale.

L’analisi, anche per una regione virtuosa come appare la Toscana, rappresenta un importante spunto di riflessione. “Naturalmente – aggiunge l’assessora Monni – sappiamo che ci sono aspetti che possiamo ancora migliorare e il rapporto annuale, oltre che uno stimolo, costituisce uno strumento utile per mettere a fuoco le aree dove concentrare attenzione”. “La Regione fa la sua parte – conclude– ed investe anche risorse del proprio bilancio per difendere e non far arretrare la sanità pubblica. Vorremmo che anche il Governo facesse altrettanto”. .

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Salute / Redazione

Campagna Amica per la salute: i mercati contadini entrano in sette ospedali della Toscana

Il progetto di Coldiretti, nato dal protocollo con la Regione Toscana e l'Asl Toscana Centro, promuove una sana alimentazione e diffonde la cultura della prevenzione attraverso il cibo

Salute / Ilaria Giannini

Ipnosi in sala operatoria: all'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze una nuova frontiera per l'anestesia

L'ipnosi come alternativa o coadiuvante all'anestesia farmacologica tradizionale è già stata utilizzata con successo in 15 casi negli ultimi due anni

Salute / Redazione

Radio Cherubini: a Firenze la prima web radio ospedaliera che cura con la musica

Il progetto per il benessere dei pazienti prende il via nel reparto di Medicina Interna a Santa Maria Nuova. L'assessora Manetti: "Un modello e un riferimento anche per altre realtà sanitarie"

Salute

La prevenzione inizia a tavola, a Firenze il mercato contadino davanti all’ospedale San Giovanni di Dio

Salute

Una nuova Casa di Comunità Hub a Firenze: in Viale Europa il presidio per il Quartiere 3

Salute

Elisoccorso in Toscana, dentro la base del Pegaso 3

Salute

Sanità, i pediatri di libera scelta nelle case di comunità: accordo con la Regione per rafforzare l’assistenza territoriale

Salute

Inaugurata a Ponsacco la nuova casa di comunità. Giani: “Un presidio fondamentale per i cittadini”

Salute

Sanità di prossimità, Monni visita la centrale operativa del 116117

I più popolari su intoscana

Ambiente / Redazione

In Toscana aumentano i comuni che riciclano di più: in testa Serravalle Pistoiese e Monsummano Terme

Attualità / Chiara Bianchini

Premio Fair Play Menarini: per la 30ª edizione arrivano a Firenze anche Bebe Vio e Fabio Caressa

Salute / Redazione

Proteggere gli animali domestici dai colpi di calore: i consigli dell’Asl

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.