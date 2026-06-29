Sapori e mestieri, la Toscana oltre i paesaggi da cartolina: dalla Maremma parte il nuovo show di Food Network

Luisanna Messeri

Raccontare il patrimonio culturale e agroalimentare della Toscana, attraverso le persone, i mestieri e i saperi della tradizione. Un racconto oltre i paesaggi da cartolina che il nuovo programma di Food Network prova a fare partendo dalla Maremma: il primo luglio debutta “Te la do io la Toscana” con Luisanna Messeri alle ore 22 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) con replica giovedì 2 luglio alle 13.30 e disponibile anche in streaming su Discovery+.

Protagonista della tappa è la Toscana più selvaggia, di frontiera, con le atmosfere che solo la Maremma regala: la sua biodiversità, le produzioni agroalimentari, le tradizioni e soprattutto le persone che la abitano e che ne custodiscono le tradizioni. La guida d’eccezione è la cuoca, volto noto della televisione e seguitissima sui social, con il suo inseparabile cane Bacco.

“Quando ho iniziato a immaginare questo programma ho capito subito che non volevo raccontare la Toscana attraverso un elenco di luoghi o di prodotti. Volevo raccontarne l’anima – spiega Messeri – La cultura del cibo e della tavola è diventata il filo conduttore del viaggio, ma il vero protagonista è il territorio. Per questo ho scelto di partire dalla Maremma. È una terra che sorprende, che conserva un carattere fortissimo e racconta una Toscana diversa, dove il mare, i boschi e la campagna convivono in un equilibrio unico. Qui ho incontrato persone straordinarie come Valeria Piccini, chef del ristorante Caino di Montemerano, Paolo Fanciulli, difensore del mare, e tanti produttori che ogni giorno custodiscono un patrimonio fatto di lavoro, memoria e rispetto per la natura. Attraverso un apicoltore, un vignaiolo, un allevatore o un pescatore si racconta molto più di un prodotto: si raccontano una comunità, la sua storia e il suo paesaggio. È questo lo spirito del programma e sarà anche quello delle prossime tappe dedicate agli altri luoghi magici della Toscana”.

Luisanna Messeri

Il percorso si snoda dall’antica dogana del Chiarone, porta d’ingresso del Granducato di Toscana, fino a Capalbio, Grosseto e Follonica. Un viaggio che intreccia storia, ambiente, produzioni d’eccellenza e identità locale. Accanto all’edizione trasmessa da Food Network, il progetto prevede anche una versione integrale, che sarà presentata il 4 agosto, grazie al supporto di Vetrina Toscana e del Comune di Castiglione della Pescaia, nella terrazza Carlo Fruttero, nel borgo medievale di Castiglione della Pescaia, per poi arrivare al Clorofilla Film Festival, nell’ambito di Festambiente a Rispescia.

La prima puntata di “Te la do io la Toscana” si è avvalsa del supporto di Vetrina Toscana. Il programma è prodotto da Bibi Film Tv srl per Warner Bros. Discovery.