Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Scienza: dalla Via Lattea il principale indizio delle origini cosmiche della vita sulla Terra

Una grande molecola prova che le basi della vita precedono la nascita delle stelle: tra gli autori della ricerca anche tre astrofisici italiani tra cui Paola Caselli, originaria di Follonica, e Laura Colzi laureata all’Università di Firenze

/ Redazione
La Via Lattea

Arriva dallo spazio interstellare il principale indizio finora raccolto delle origini cosmiche della vita sulla Terra: è una grande molecola composta da 13 atomi, alcuni dei quali di zolfo, un elemento essenziale per la vita sul nostro pianeta.

La scoperta, che dimostra come i mattoni della vita si formano prima di stelle e pianeti, si deve al gruppo internazionale coordinato dal tedesco Max Planck dell’Institute for Extraterrestrial Physics (Mpe), che comprende ricercatori di Spagna, Cile, Giappone, Usa. Fra gli autori della ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, ci sono tre astrofisici italiani: Paola Caselli direttrice del Centro per gli studi astrochimici del Max Planck Institute originaria di Follonica, Laura Colzi, laureata presso l’Università di Firenze e group leader al Centro di Astrobiologia di Madrid e e Valerio Lattanzi, coordinatore dello studio e staff scientist dell’Istituto Mpe laureato a La Sapienza di Roma.

La scoperta della grande molecola organica

Si tratta della molecola organica solforata più grande mai rilevata che oltre allo zolfo, include carbonio e idrogeno. La molecola è stata rilevata in una nube molecolare vicina al centro della Via Lattea e distante circa 27.000 anni luce dalla Terra, una regione di formazione stellare priva di stelle accese, dove la chimica alla base della vita può avvenire in condizioni primordiali. La rilevazione è stata possibile grazie a osservazioni radioastronomiche combinate con misurazioni di laboratorio ad alta precisione.

Il fatto che una molecola così grande contenga lo zolfo è importante perché questo è un elemento essenziale per la vita sulla Terra, presente in aminoacidi, proteine e processi metabolici fondamentali. La presenza di una molecola così complessa e strutturalmente simile a composti trovati nelle comete, suggerisce che i mattoni chimici della vita si formino già nelle nubi molecolari, ben prima della nascita di stelle e pianeti.

“Questa scoperta dimostra che le basi chimiche della vita iniziano a formarsi molto prima della nascita delle stelle” ha sottolineato Lattanzi. Gli scienziati definiscono il ritrovamento un “anello mancante” nella comprensione delle origini cosmiche della chimica biologica.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Chiara Bianchini

Milano Cortina 2026, la Toscana scende sul ghiaccio con Eric Fantazzini

Nel bob a quattro l’unico portacolori toscano è il pecciolese d’adozione Eric Fantazzini. Il Comune fa squadra con lui e prepara il maxischermo per vivere insieme la finale olimpica

Attualità / Redazione

Maltempo, allerta gialla sulla Toscana settentrionale

La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha diffuso un'allerta per rischio idrogeologico e idraulico valido per tutta la giornata di martedì 3 febbraio

Attualità / Clara D'Acunto

Toscana alle urne sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo: come si vota

La consultazione riguarda l'ordinamento giudiziario e l'istituzione di una Corte disciplinare. Non è richiesto quorum, vince la maggioranza dei voti validi

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

Attualità

Giorno della Memoria: studenti e istituzioni insieme per non dimenticare

Attualità

Il Consiglio regionale della Toscana riunito al Memoriale delle Deportazioni

Attualità

Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano

Attualità

Il volontariato punta sui giovani, bando da 495mila euro per dare nuova linfa al terzo settore

Attualità

Tramvia, il punto sulla rete: progetti approvati e sviluppo metropolitano

I più popolari su intoscana

Storie / Marta Mancini

Tea sommelier e artigiana del gusto: la storia di Elena Matei, esperta di miscele, fiori e spezie

Storie / Redazione

Reconnect: in Toscana il progetto per riportare i ragazzi hikikomori fuori da casa, anche grazie ai giochi online

Viaggi / Redazione

Il turismo globale corre verso i 1,7 trilioni di dollari: digitale e IA guidano la nuova era dei viaggi

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.