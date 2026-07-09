Lavoro, un nuovo sportello dei servizi per l’impiego a Campi Bisenzio

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Spazi completamente riqualificati per lo sportello territoriale per i servizi per l’impiego di Arti a Campi Bisenzio (via Vittorio Veneto 108/111). La sede di trova in un immobile di proprietà del Comune ed è stata inaugurata dall’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi e del sindaco di Campi Andrea Tagliaferri.

I lavori di riqualificazione, per un valore complessivo di poco meno di 300mila euro, sono stati appaltati dall’Amministrazione comunale e interamente finanziati dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego, grazie all’utilizzo delle risorse del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego”.

Lo sportello diventa anche un nuovo punto del progetto Trio, il sistema di formazione online promosso dalla Regione Toscana. Entra infatti in funzione un’aula a disposizione dei cittadini per fruire gratuitamente – con il supporto di un tutor che svolgerà anche il ruolo di facilitatore digitale – della piattaforma di web learning che mette a disposizione oltre 2.500 corsi fruibili online.

“Anche a Campi Bisenzio – ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani – diamo alla comunità un servizio più accogliente ed efficiente, frutto della collaborazione tra Regione e Comune. È un investimento che va oltre il semplice recupero di uno spazio: significa mettere a disposizione dei cittadini strumenti concreti, come la nuova aula del progetto Trio, per costruire competenze e opportunità di lavoro. La Toscana continua così a rafforzare la propria rete di centri per l’impiego, presidi fondamentali di prossimità sui territori”.

L’obiettivo, spiega l’assessore Lenzi, è “rafforzare in tutta la Toscana una rete capillare, vicina alle persone e alle imprese, capace di rispondere ai bisogni reali dei territori. Siamo convinti che il lavoro si costruisca anche a partire dalla qualità dei servizi pubblici che lo sostengono.

Un servzio in un’area industrializzata

Lo sportello Arti di Campi Bisenzio opera in un’area caratterizzata dalla presenza di tantissime imprese, con una stretta interconnessione con l’indotto dell’area metropolitana fiorentina. Nel territorio comunale insistono circa 4.800 aziende, principalmente attive nei settori del manifatturiero, della logistica e della moda.

Nel 2025 gli utenti che si sono rivolti allo Sportello sono stati 6.627. Mentre 5.327 sono state le misure di politica attiva erogate. Sul fronte Gol, il programma di riforma delle politiche attive previsto dal Pnrr, I beneficiari sono stati 641.

Lo sportello territoriale inoltre cura nell’area co-working al primo piano del Centro commerciale I Gigli lo sportello mobile lavoro (aperto tutti i martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18), nato con l’obiettivo di agevolare la diffusione delle numerose offerte di lavoro del territorio di riferimento e la comunicazione degli eventi sui temi dell’orientamento e dell’incrocio domanda/offerta di lavoro.