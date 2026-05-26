Elezioni comunali in Toscana: i sindaci tra conferme e volti nuovi

Matteo Biffoni

La Toscana il 24 e 25 maggio 2026 è stata chiamata a rinnovare sindaci e consigli comunali in 20 Comuni per oltre 484mila cittadini.

I riflettori erano puntati soprattutto sui tre capoluoghi di provincia: Arezzo, Pistoia e Prato, ma il voto ha riguardato anche numerosi centri medi e piccoli.

Il centrosinistra consolida la propria presenza regionale conquistando Prato e strappando Pistoia al centrodestra, mentre ad Arezzo e Viareggio si andrà al ballottaggio.

L’affluenza in Toscana si è fermata intorno al 55-56%, in calo rispetto alla precedente tornata amministrativa.

“Grande successo della coalizione di centrosinistra in Toscana: laddove il candidato ha vinto al primo turno è il candidato del centrosinistra, come è accaduto ad esempio a Prato, Pistoia, Sesto Fiorentino, Figline, Cascina; la partita si apre invece al ballottaggio per città come Arezzo e Viareggio. Una grande conferma della maggioranza di centrosinistra e un bellissimo risultato del Partito democratico che rispetto al livello nazionale vede la Toscana riconquistare una città importante come Pistoia e, dopo il periodo di commissariamento, Prato” – sono le parole del presidente della Regione Eugenio Giani – “Grande successo a Prato per Matteo Biffoni, al quale vanno le mie più vive congratulazioni. Con grande spirito di servizio, Matteo si è messo a disposizione dei cittadini di Prato che lo hanno premiato» è il commento del presidente della Regione Eugenio Giani per la terza elezione di Biffoni a sindaco di Prato.”

Ecco i risultati principali

Giovanni Capecchi porta il centrosinistra alla riconquista di Pistoia dopo una consiliatura di centrodestra a guida Tomasi. Perde il centrodestra unito con Anna Maria Celesti.

Il centrosinistra si conferma a Prato con Matteo Biffoni, che diventa sindaco del comune commissariato dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti (Pd). Battuto Gianluca Banchelli, esponente di FdI.

Il Pd vince a Cascina (Pisa): il sindaco uscente sostenuto dal campo largo, Michelangelo Betti, raggiunge il 56,72% e si impone al primo turno, staccando nettamente la candidata del centrodestra, l’ex deputata del Carroccio, Donatella Legnaioli, che si ferma a 22,91%.

A Sesto Fiorentino vince il candidato del centrosinistra Damiano Sforzi con il 56,29%: a seguire la candidata di Ecolò e Sesto Collettiva Beatrice Corsi con il 12,88%, poi la candidata di Fdi e Forza Italia Stefania Papa con l’11,92%, il riformista Alessandro Martini con il 10,17% e infine Daniele Brunori di Via Nova fermo all’8,74%.

L’avvocato David Ermini è il nuovo sindaco di Figline e Incisa Valdarno. Eletto con il 53% dei voti al primo turno, Ermini, 66 anni , è stato deputato del Pd dal 2013 al 2018, quando venne eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Il neo sindaco è stato sostenuto da Pd, Avs e una lista civica che porta il suo nome.

I ballottaggi

Si deciderà al ballottaggio tra due settimane la partita per il nuovo sindaco di Arezzo, dopo 10 anni di amministrazione del centrodestra con Alessandro Ghinelli. Il secondo turno vedrà la sfida tra Marcello Comanducci, candidato del centrodestra e Vincenzo Ceccarelli per il centrosinistra.

A Viareggio vanno al ballottaggio Sara Grilli, sostenuta dal centrodestra, e Federica Maineri per il centrosinistra. Questo l’esito di una giornata al cardiopalma, combattuta voto per voto. A passare in vantaggio inizialmente era stata Maineri, poi Grilli ha preso il largo portandosi avanti.