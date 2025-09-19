Si respira già aria d’autunno e di Halloween a Reggello: torna l’Orto delle Zucche

Orto delle zucche - © Salvatore Bruno

L’estate non molla, almeno in termini di temperature, ma si respira già aria d’autunno a Reggello. Dal 20 settembre al 2 novembre torna l’atteso appuntamento con L’Orto delle Zucche. Un’esperienza immersiva che porta anche in Italia la tradizione del Pumpkin Patch americano. Ulivi, vigne e cipressi che caratterizzano da sempre il paesaggio toscano cedono il passo per qualche settimana a un’atmosfera onirica fatta di colori, profumi e atmosfere autunnali ma soprattutto di zucche.

Un fienile rosso e un orto di zucche

Al centro dell’esperienza immersiva è il fienile rosso, davanti al quale centinaia di zucche di Halloween aspettano solo di essere scelte e portate a casa. Per chi invece cerca varietà commestibili, lo Zucca Shop propone un’ampia selezione di zucche di ogni tipo, perfette da cucinare e per decorare la casa.

Il vantaggio di venire all’orto di Reggello è che una volta scelta la propria zucca, ci si può divertire a intagliarla o dipingerla nei laboratori in serra, trasformandola in una creazione unica da portare con sé. Soprattutto evitando di sporcare o fare confusione a casa.

Orto delle zucche – © Salvatore Bruno

Atmosfera, gusto e tradizione

L’Orto è anche un luogo di convivialità. Nei weekend il menù del Rist’Orto e del Chiosco propongono non solo prodotti locali e taglieri a km 0, con un’ampia scelta a base di zucca, ma anche dolci tipici della tradizione americana come gli apple pie nachos o le coloratissime donuts. Non mancano opzioni senza glutine e vegane.

Gli appuntamenti nei weekend

L’Orto delle Zucche non è solo un campo di zucche, ma un vero e proprio viaggio nell’autunno. Nei weekend si susseguono eventi a tema: dalle feste country alle serate rock & roll, fino a notti dove l’elemento principale è la magia, con rituali e atmosfere suggestive.

Inoltre, grande novità di quest’anno, sono disponibili workshops tematici accessibili anche a chi non acquista l’ingresso all’Orto delle Zucche.

Come visitare L’Orto delle Zucche

L’Orto delle Zucche si trova presso L’Orto di Vaggio, Via della Libertà 103 – Matassino a Reggello. È aperto dal 20 settembre al 2 novembre, ogni weekend e festivi. Dal 3 ottobre aperto anche il venerdì pomeriggio con possibilità di aggiungere all’esperienza del pumpkin patch un gustoso AperiZucca.

I biglietti sono in vendita esclusivamente online sul sito ufficiale.