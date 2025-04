Il presidente Giani in visita alla Casa di comunità di San Giovanni Valdarno: entrerà in funzione entro marzo 2026

Casa Comunità San Giovanni Valdarno

Proseguono i lavori per la nuova Casa della comunità Hub d San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo. Questa mattina, martedì 1 aprile, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha visitato il cantiere in viale Gramsci – dove i lavori sono iniziati nell’autunno 2024 e termineranno a ottobre 2025, con la struttura in funzione entro marzo 2026 -, in compagnia della sindaca di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, del direttore generale della Asl Toscana sud est Marco Torre e della direttrice facente funzioni della zona distretto del Valdarno Marzia Sandroni.

L’investimento

Sulla casa di comunità di San Giovanni Valdarno sono stati investiti un milione e 793 mila euro di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le parole chiave, come per tutte le case di comunità che naceranno o sono già nate, sono ‘integrazione’, ‘mulitidisciplinarietà’ e ‘prossimità’, per una sanità pubblica ‘diffusa’ in grado di rispondere ai bisogni di assistenza sanitaria e sociosanitaria di tutti i cittadini, qualsiasi sia il territorio dove vivono.

Giani visita a San Giovanni Valdarno il cantiere della Casa di comunità

La struttura

Nella nuova struttura, poco meno di 700 metri quadri organizzati su due piani, troveranno spazio il Cup, il punto prelievi, il Punto unico di accesso a cui i cittadini potranno rivolgersi per i servizi sanitari ma anche sociali ed altri locali per la continuità assistenziale (ovvero l’ex guardia medica), l’infermiere di comunità, otto ambulatori per i medici di famiglia, un ambulatorio specialistico, la sanità di iniziativa (ovvero prenvenzione ed educazione, prima che le malattie croniche insorgano o si aggravino) e assistenti di studio .

Le altre casa di comunità

A partire dal 2022, è stato sottolineato durante il sopralluogo, nel Valdarno aretino l’Asl Toscana sud est ha investito oltre 10 milioni di euro di risorse Pnrr tra interventi edili ed acquisto di apparecchiature sanitarie. Oltre alla casa di comunità di San Giovanni Valdarno sono in fase di realizzazione la casa di comunità di Terranuova Bracciolini (investimento da 1 milione e 488 mila euro di risorse Pnrr, lavori da concludere entro fine 2025) e l’ospedale di comunità a Cavriglia su cui sono stati investiti 2 milioni e 718 mila di euro, con venti posti letto e lavori che si prevede che si concluderanno nell’autunno del 2025.

La visita del presidente Giani

“Le case di comunità – ricorda il presidente della Toscana, Eugenio Giani – sono l’evoluzione delle case della salute che già in Toscana da anni sono presenti e che vedranno ulteriormente potenziare i propri servizi, prese quasi a modello della riforma nazionale. Si tratta di presidi sanitari che integrano e quindi alleggeriscono gli ospedali: una rivoluzione che avvicina le cure al cittadino e che potrà ridurre gli accessi inpropri al pronto soccorso. Con i fondi del Pnrr ne abbiamo finanziate settantasette ”.

“A San Giovanni Valdarno, dove un’ospedale non c’è – prosegue Giani – , ci sarà dunque a breve questa casa di comunità dove i cittadini potranno trovare il loro medico di famiglia o un collega che lo può sostituire. Ci sarà l’infermiere di comunità, si potranno fare visite specialistiche e in prospettiva anche diagnostica di primo livello. Un luogo insomma di integrazione di cura ed assistenza”.

Il sopralluogo

“La Casa di comunità hub – sono le parole della sindaca di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, durante il sopralluogo – è un progetto strategico non soltanto per San Giovanni ma per l’intero Valdarno. Nel nostro territorio sorgeranno, entro il prossimo anno e mezzo, tre strutture fondamentali per la sanità territoriale, tutte finanziate con i fondi Pnrr: le due case di comunità Hub a San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini e l’ospedale di comunità a Cavriglia”. “Dopo la pandemia da Covid-19 è emerso chiaramente – aggiunge – come l’unica strada percorribile per alleggerire gli ospedali da un accesso di massa è quella di avere strutture territoriali in grado di accogliere i cittadini: questo ruolo e questa funzione saranno assolti proprio dalle case di comunità e dagli ospedali di comunità”. “Siamo davvero molto felici dello stato di avanzamento dei lavori della struttura in viale Gramsci – conclude – : il cantiere sta procedendo e la casa di comunità aprirà le sue porte entro la primavera 2026. Sarà un’altra importante opportunità che riusciremo a dare alla cittadinanza. Ringrazio la Regione Toscana, il presidente Eugenio Giani e l’Azienda Usl Toscana Sud Est per l’impegno mostrato nei confronti del nostro territorio “.

“Le case di comunità sono il cuore di un nuovo sistema di assistenza che mette al centro il cittadino, garantendo cure integrate e di qualità – sottolinea Marco Torre, direttore generale della Asl Toscana sud est -. In particolare la Casa di comunità di San Giovanni Valdarno rappresenta un tassello fondamentale per il rafforzamento della sanità di prossimità in questo territorio. Il nostro impegno è quello di garantire un presidio moderno e funzionale, in linea con le esigenze della comunità”.

“L’apertura della Casa di comunità permetterà a tutto il Valdarno di usufruire di servizi sanitari integrati e multiprofessionali, in grado di offrire una risposta più immediata ai bisogni sanitari e socio-sanitari della popolazione – spiega Marzia Sandroni, direttrice facente funzioni della zona distretto del Valdarno -. Il modello di sanità territoriale che stiamo costruendo grazie ai fondi del Pnrr punta a migliorare la qualità dei servizi rendendoli facilmente fruibili per tutti”.

“Grazie alla collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, in particolare del personale del dipartimento tecnico della Asl Tse, che ringrazio, i lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma previsto – conclude Andrea Casini, direttore per l’Asl dei lavori pubblici dell’area provinciale aretina -. Entro marzo del 2026 il Valdarno avrà pronta un’opera funzionale che migliorerà significativamente l’accesso ai servizi sanitari per la cittadinanza”.