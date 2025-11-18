Sostenibilità: l’Università di Firenze tra i 10 atenei migliori in Italia

Studenti dell’Università di Firenze

L’Università di Firenze è tra i migliori 250 atenei in tutto il mondo nella classifica QS World University Rankings Sustainability 2026, che misura l’impegno delle università nella costruzione di un mondo sostenibile.

L’Ateneo nella top 250 mondiale

Nella graduatoria mondiale stilata quest’anno, che include 2.002 istituzioni a fronte delle 1.751 valutate nella scorsa rilevazione, l’Ateneo fiorentino è salito di 30 posizioni collocandosi al 248esimo posto: rientra così nella top 250, e si piazza al decimo posto tra le 57 realtà universitarie italiane.

Il ranking prende in esame tre categorie. L’Impatto Ambientale, composta a sua volta da tre indicatori: sostenibilità ambientale, educazione ambientale e ricerca ambientale, la Governance, sostenuta da indicatori come etica, pratiche di assunzione, trasparenza e processo decisionale, e l’Impatto Sociale che considera invece cinque indicatori: uguaglianza, scambio di conoscenze, impatto dell’istruzione, occupabilità e risultati, salute e benessere.

Il miglioramento più evidente risulta nella categoria Impatto Ambientale, con un salto in avanti di 100 posizioni rispetto alla graduatoria precedente, e con tutti gli indicatori che presentano punteggi in crescita.