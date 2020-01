Fiorentina, cambiano i vertici del settore giovanile. Arriva Angeloni

Nuovi incarichi anche per Gianluca Comotto e Renato Buso. Aquilani nello staff di Iachini, con la prima squadra

Cambio di guardia alla guida del settore giovanile della Fiorentina: il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile per le squadre Primavera, Under 18, Under 17 e Under 16 verrà assunto da Valentino Angeloni che ha raccolto l'eredità di Vincenzo Vergine.

Il nuovo responsabile ha già ricoperto in società - tra il 2015 e il 2016 - il ruolo di direttore tecnico e successivamente capo osservatore dell'Atalanta. Responsabile tecnico di tutte le altre formazioni del vivaio è stato nominato invece Gianluca Comotto già responsabile scouting della Fiorentina nelle ultime due stagioni. Entrambi saranno coordinati dall'attuale direttore sportivo viola Daniele Pradè.

Quanto all'incarico di allenatore dell'Under 18 fino a poco tempo fa ricoperto da Alberto Aquilani (entrato nello staff del nuovo mister della prima squadra Giuseppe Iachini) è stato assegnato a Renato Buso che ha già allenato in passato gli Allievi nazionali e la Primavera della Fiorentina conquistando uno scudetto e una Coppa Italia.

