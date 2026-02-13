Task Force Giovanisì: riparte il percorso di partecipazione giovanile della Regione

Task Force Giovanisì (maggio 2023)

Ripartirà il 18 febbraio, con un evento al Complesso delle Murate di Firenze, la Task Force di Regione Toscana – Giovanisì, il percorso di partecipazione giovanile che coinvolge attivamente più di 150 ragazze e ragazzi, con l’obiettivo di creare momenti di confronto e dialogo sul progetto regionale proprio con coloro che sono i destinatari delle opportunità.

Un metodo di lavoro innovativo

L’evento del 18 febbraio, riservato ai componenti della Task Force di Giovanisì, non sarà un semplice appuntamento informativo, ma una vera e propria giornata pensata per definire i temi che guideranno gli appuntamenti futuri del gruppo, per definire proposte concrete da poter sottoporre alle istituzioni.

Coordinata da Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e coordinatore di Giovanisì, la Task Force rappresenta il cuore pulsante del progetto per l’autonomia dei giovani, con l’obiettivo di accorciare le distanze tra le istituzioni e giovani.

L’iniziativa del 18 febbraio punterà tutto sulla collaborazione e sull’ascolto profondo dei contesti locali. La giornata alle Murate sarà suddivisa in blocchi di lavoro che integrano momenti individuali e di gruppo, utilizzando strumenti innovativi come il Design Thinking e la mappa dell’empatia. L’obiettivo è quello di far emergere i bisogni latenti delle ragazze e dei ragazzi toscani per trasformarli in opportunità concrete.

Il programma della giornata

La giornata di incontro e lavoro della Task Force inizierà con la costruzione del gruppo, un primo momento dedicato al talento e alle attitudini dei componenti, per creare un clima di fiducia e ascolto, poi ci sarà l’analisi dei contesti: attraverso il lavoro in piccoli gruppi, verranno raccolti dati reali per distinguere i bisogni concreti dalle semplici opinioni. Infine la definizione dei macro-temi: nel pomeriggio infatti il lavoro conclusivo porterà alla definizione di 3-4 macro-cluster tematici, che poi orientaranno i successivi incontri regionali e i momenti residenziali del progetto.

L’incontro si concluderà con la definizione degli strumenti e dei canali che garantiranno la continuità del lavoro in rete. La Task Force si conferma uno spazio dove le risorse individuali diventano energia collettiva per costruire una Toscana sempre più a misura di giovani.