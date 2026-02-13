Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Task Force Giovanisì: riparte il percorso di partecipazione giovanile della Regione

Il 18 febbraio al Complesse delle Murate a Firenze l’evento di ripartenza dell’iniziativa, coordinata dal sottosegretario Bernard Dika, che coinvolge attivamente più di 150 ragazzi e ragazze

/ Redazione
Task Force Giovanisì (maggio 2023)

Ripartirà il 18 febbraio, con un evento al Complesso delle Murate di Firenze, la Task Force di Regione Toscana – Giovanisì, il percorso di partecipazione giovanile che coinvolge attivamente più di 150 ragazze e ragazzi, con l’obiettivo di creare momenti di confronto e dialogo sul progetto regionale proprio con coloro che sono i destinatari delle opportunità.

Un metodo di lavoro innovativo

L’evento del 18 febbraio, riservato ai componenti della Task Force di Giovanisì, non sarà un semplice appuntamento informativo, ma una vera e propria giornata pensata per definire i temi che guideranno gli appuntamenti futuri del gruppo, per definire proposte concrete da poter sottoporre alle istituzioni.

Coordinata da Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e coordinatore di Giovanisì, la Task Force rappresenta il cuore pulsante del progetto per l’autonomia dei giovani, con l’obiettivo di accorciare le distanze tra le istituzioni e giovani.

L’iniziativa del 18 febbraio punterà tutto sulla collaborazione e sull’ascolto profondo dei contesti locali. La giornata alle Murate sarà suddivisa in blocchi di lavoro che integrano momenti individuali e di gruppo, utilizzando strumenti innovativi come il Design Thinking e la mappa dell’empatia. L’obiettivo è quello di far emergere i bisogni latenti delle ragazze e dei ragazzi toscani per trasformarli in opportunità concrete.

Il programma della giornata

La giornata di incontro e lavoro della Task Force inizierà con la costruzione del gruppo, un primo momento dedicato al talento e alle attitudini dei componenti, per creare un clima di fiducia e ascolto, poi ci sarà l’analisi dei contesti: attraverso il lavoro in piccoli gruppi, verranno raccolti dati reali per distinguere i bisogni concreti dalle semplici opinioni. Infine la definizione dei macro-temi: nel pomeriggio infatti il lavoro conclusivo porterà alla definizione di 3-4 macro-cluster tematici, che poi orientaranno i successivi incontri regionali e i momenti residenziali del progetto.

L’incontro si concluderà con la definizione degli strumenti e dei canali che garantiranno la continuità del lavoro in rete. La Task Force si conferma uno spazio dove le risorse individuali diventano energia collettiva per costruire una Toscana sempre più a misura di giovani.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

StomyCraft, il videogioco che aiuta i bambini del Meyer a convivere con la stomia

Un videogioco ispirato a Minecraft entra in chirurgia pediatrica: aiuta i bambini portatori di stomia e le loro famiglie a riconoscere i segnali del corpo, scegliere i cibi giusti e vivere l’ospedale come uno spazio di relazione

Attualità / Redazione

Cultura diffusa: l'assessora Manetti in visita a Reggello, Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno

L'assessora alla cultura della Regione Toscana ha fatto il punto sui progetti sui territori: focus sugli eventi  per il quattrocentesimo anniversario della morte di Masaccio

Attualità / Redazione

Toscana Diffusa: quasi 14 milioni di euro per ridare vita a 28 borghi

Grazie al finanziamento della Regione Toscana saranno sostenuti 28 comuni che vanno dalla Lunigiana al Senese. Giani: "Crediamo nella valorizzazione dei piccoli borghi"

Attualità

Rigenerazione urbana: 5,8 milioni per 13 comuni della Toscana diffusa

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

Attualità

Giorno della Memoria: studenti e istituzioni insieme per non dimenticare

Attualità

Il Consiglio regionale della Toscana riunito al Memoriale delle Deportazioni

Attualità

Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano

Attualità

Il volontariato punta sui giovani, bando da 495mila euro per dare nuova linfa al terzo settore

I più popolari su intoscana

Cultura / Costanza Baldini

L’arte “rovesciata” del tedesco Georg Baselitz in mostra al Museo Novecento

Attualità / Redazione

In Toscana cade la neve sull’Abetone e sull’Amiata, nell’Aretino e in Lunigiana

Attualità / Redazione

Addio a don Luigi Sonnenfeld il “prete operaio” di Viareggio

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.