Teatro in carcere, in Toscana cinque spettacoli con detenuti autori e attori

Empatheatre

Da Livorno a Porcari, passando per Massa e San Gimignano: cinque spettacoli scritti e messi in scena con il contributo di detenuti, allestiti nelle carceri ma anche a teatro. Rappresentazioni frutto dei laboratori realizzati da Empatheatre con Chiara Zerbinati, Giulia Tonelli, Alessandro Bianchi a Lucca e San Gimignano e da un folto gruppo di volontari e da Experia nella Casa di reclusione di Massa.

Si parte con ‘Alì’ in calendario giovedì 13 novembre alle 21 al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno, all’interno della Rassegna nazionale di teatro in carcere ‘Le città invisibili – L’arte del teatro sulla scena e in carcere‘. Lo spettacolo, con la regia di Alessandro Bianchi, è messo in scena da attori professionisti e detenuti.

Dopo Livorno, ben quattro rappresentazioni di uno spettacolo contro la violenza di genere, che trae spunto da testi dei detenuti della Casa di reclusione di San Gimignano e da altri scritti elaborati da gruppi di volontari esterni. Primo appuntamento il 22 novembre nella Casa circondariale di Massa, quindi il 24 nel carcere di San Gimignano e infine doppio spettacolo a Porcari il 25 novembre, all’Auditorium Vincenzo da Massa Carrara a Porcari: la mattina rappresentazione per le scuole, alle 20,30 aperta a tutti.

“Empatheatre ed Experia – spiega Alessandro Bianchi responsabile degli eventi – sono associazioni che collaborano in questo progetto, pur operando in differenti realtà carcerarie. San Gimignano e Lucca la prima e Massa la seconda. Quelli in programma a novembre sono eventi importanti che rafforzano il progetto ‘Fuori e dentro le mura’, che ha lo scopo di connettere il fuori e il dentro del carcere nelle due direzioni e che vede in alcuni eventi la collaborazione delle due associazioni”.